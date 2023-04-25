ضابط سابق في ذكرى الأنزاك: "للأستراليين والعرب تاريخ مشترك في الحرب العالمية الأولى"

Key Points تُحيي أستراليا ذكرى الأنزاك استذكاراً لتضحيات الجنود الأستراليين والنيوزيلنديين الذين سقطوا في معركة غاليبولي

قال عاصم سويد وهو ضابط سابق في القوات المسلحة إن قوات الأنزاك والقوات العربية وبالأخص المصرية لديهما تاريخ مشترك

يوم 25 نيسان/أبريل من كل عام، تحتفل أستراليا ونيوزيلندا بأحد أهم الأعياد الوطنية وهو يوم عطلة رسمية

تُحيي أستراليا ذكرى الأنزاك استذكاراً لتضحيات الجنود الأستراليين والنيوزيلنديين الذين سقطوا في معركة غاليبولي في العام 1915 في غرب تركيا خلال الحرب العالمية الأولى.



تحتفل أستراليا ونيوزيلندا بأحد أهم الأعياد الوطنية وهو يوم عطلة رسمية

ففي يوم 25 نيسان/أبريل من كل عام، تحتفل أستراليا ونيوزيلندا بأحد أهم الأعياد الوطنية، وهو يوم عطلة رسمية، بحيث يتم تنظيم العروض و المسيرات في شوارع المدن و البلدات الرئيسية في مختلف انحاء البلاد.





ويتجمع الآلاف عند الفجر في جميع أنحاء البلاد لتذكر قوات أنزاك التي قامت بعمليات الإنزال في غاليبولي منذ أكثر من 100 عام. يعتبر الاستراليون يوم الخامس و العشرين من نيسان أبريل، يوما تاريخيا لاستراليا.



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ولا يمكن اختصار هذا اليوم بذكرى وصول قوات الانزاك ( قوات التحالف الاسترالية النيوزلندية ) إلى شبه جزيرة غاليبولي التركية فحسب، بل هو يوم لاستذكار أولئك الذين سقطوا في جميع الحروب أثناء خدمة الوطن.





وقال عاصم عبد الحليم سويد وهو ضابط سابق في القوات المسلحة وسلاح الجو الأسترالي إن "يوم أنزاك هو حدث مهم جدا وهو يعتبر بدايةً لتكوين الهوية الأسترالية والنيوزلندية لان القوات الأسترالية والنيوزلندرية حاربت معاً خلال الحرب العالمية الأولى تحت اسم التحالف الأسترالي النيوزلندي."



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وذكر السيد عاصم أن يوم الأنزاك هو من أهم الأيام بالنسبة لأستراليا لانه يستذكر تضحيات الجنود الأستراليين والنيوزلنديين الذين ضحوا بحياتهم وسقطوا في الحرب. ويمثل هذا اليوم ذكرى نزول القوات الأسترالية والنيوزلندية على منطقة غاليبولي وكان الهدف ان تكون الحرب خاطفة لكن قوات التحالف وجدت مقاومة عنيفة من القوات العثمانية آنذاك فأستمرت لمدة ثمانية أشهر وأدت إلى خسائر كبيرة للقوات الأسترالية والنيوزلندية. وخسرت أستراليا في معركة واحدة مثل غالبيولي 8,709 جنود، فيما خسرت القوات النيوزلندية حوالي 2,721 جندياً".





وحث السيد عاصم من خلال برنامج أستراليا اليوم كل أبناء الجالية العربية على الانخراط بالجيش الأسترالي بحكم تجربته التي وصفها بأنها جيدة ومميزة. مؤكداً أن "أستراليا تهتم كثيراً بقوات الجيش وتقدم لهم مساعدات مختلفة. وأنا فخور جدا كوني عملت مع القوات الأسترالية".





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