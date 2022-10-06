كأس ملبورن: سباق الخيل الذي يوقف الأمة بأكملها ويقسم الأستراليين

النقاط الرئيسية: يوم كأس ملبورن هو يوم عطلة رسمية في فيكتوريا ويصادف أول ثلاثاء من شهر تشرين الثاني/نوفمبر

كأس ملبورن تقليد سنوي ولكنه أيضاً يقسم الرأي العام

جذب الكأس انتقادات كبيرة بشأن الرفق بالحيوان وأخلاقيات سباقات الخيل من أجل الربح

يوم كأس ملبورن هو أكبر حدث للرهانات ليوم واحد في أستراليا

في أول يوم ثلاثاء من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، يستعد الجميع في أستراليا لمشاهدة سباق للخيول.





كأس ملبورن هو أهم ما يميز رزنامة السباقات الأسترالية وواحد من أكثر الأحداث شهرة في العالم، وفي فيكتوريا، يعتبر يوم الكأس عطلة عامة.





يقول نيل ويلسون، رئيس نادي Victoria Racing Club: "إنها في الواقع جزء من ثقافة أستراليا ونسيجها".





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"لقد تحملت إدارة الكأس في أيامها الأولى حروباً عالمية، وعانت من فترة الكساد في أستراليا، وفي الآونة الأخيرة أيضاً، عانت خلال جائحة COVID".





ويقول ويلسون إنه على مدار تاريخ السباق البالغ 162 عاماً، نما السباق ليصبح مشابهاً للأحداث الرياضية الدولية الكبرى، مثل سباق بطولات التنس الكبرى.





"لدينا جمهور في 160 دولة مع مشاهدة ما يقرب من 750 مليون شخص".





لكن بينما يحتفل العديد من الأستراليين بالكأس، يعارضها الكثير بشدة.





Racegoers cheering during Melbourne Cup Day, at Flemington Racecourse. Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE كريستين لي هي مديرة العلاقات لتحالف حماية خيول السباق، وهي منظمة أقامت حدثاً احتجاجياً يسمى "Nup to the Cup" لأكثر من عقد من الزمان.





وتقول إن سباقات الخيل يجب أن تكون موضع مراجعة بشأن معاملتهم واستغلالهم للحيوانات لتحقيق مكاسب مالية.



غالباً ما يُنظر إلى كأس ملبورن على أنه يوم نجتمع فيه ونحتفل به، ولكن ما نحتفل به خطأ. Kristin Leigh, Coalition for the Protection of Racehorses Communications Director

Animal rights activists regularly protest Melbourne Cup Day. Source: AAP / SCOTT BARBOUR/AAPIMAGE

ما هي أهمية كأس ملبورن؟

كأس ملبورن هو السباق السابع ليوم الكأس في مضمار فليمنغتون، ومحور كرنفال ملبورن كاب الذي يستمر لمدة أسبوع وأبرز حدث في Spring Racing Carnival.





وفي الثالثة مساءً من أول يوم ثلاثاء من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، يتوقف الملايين للتركيز على السباق.





ويقول ويلسون: "يطلق عليه السباق الذي يوقف الأمة، لأنه يوقف بشكل فعال الجميع في أستراليا في ذلك الوقت".



بالفعل، سيقف كل شخص بالغ في أستراليا ثانية ويستمع إلى السباق أو يشاهده Neil Wilson, Victoria Racing Club Chair

يجذب Cup Day أكثر من 300000 شخص إلى مسار فليمنغتون للسباقات.





ويقول ويلسون: "تعتبر الموضة أيضاً جزءاً كبيراً جداً من الحدث، لذلك يقوم الحضور بارتداء قبعاتهم وبدلاتهم وفساتينهم الجميلة".



Jockey Kerrin McEvoy (left) rides Quantico to victory in race 10, MSS Security Sprint during Melbourne Cup Day, at Flemington Racecourse, Melbourne, Tuesday, November 2, 2021. Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

كأس القمار

يعتبر الكأس من أغنى السباقات في العالم. في عام 2022، تبلغ قيمة الجائزة 8 ملايين دولار، ويحصل الفائز على 4 ملايين دولار وكأس بقيمة 250 ألف دولار.





إنه أيضاً أكبر حدث للرهانات في أستراليا ليوم واحد، حيث يضع المراهنون رهاناتهم في هذا السبق، وغالباً ما تُجري أماكن العمل مسابقات يانصيب.





يعبر تحالف حماية خيول السباق أنه على الرغم من أن كأس ملبورن تعزز الاقتصاد في فيكتوريا، إلا أنه ذلك على حساب المقامرة، وهي مشكلة خطيرة في أستراليا.





تقول السيدة لي: “في السنوات العشر الماضية، تضاعف معدل الرهان، يتم الآن المراهنة بمبلغ 29 مليار دولار على سباقات الخيول الأصيلة وحدها كل عام. لذا، فإن سباق الخيل ليس سيئاً فقط للخيول، إنه سيء أيضاً للبشر".



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لماذا هنالك بعض الأصوات المعارضة؟

لسنوات، واجه قطاع سباق الخيل تدقيقاً متزايداً فيما يتعلق برعاية الحيوانات وعمليات التربية وممارسات التدريب القاسية.





وأيضاً، هناك اعتبارات أخلاقية تتعلق بكيفية تأثير تقنيات السباق على الحيوانات والقتل الرحيم المتكرر لخيول السباق المصابة.





وتوضح السيدة لي: "في السنوات العشر الماضية، قُتلت ثمانية خيول في فليمنغتون في يوم كأس ملبورن من الإصابات التي لحقت بهم".



نظراً لأن التعافي مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً وصعباً حقاً بالنسبة للخيول، فإنهم سوف يقتلونهم

تقول السيدة لي إن الجمهور ليس على علم بالحجم الكامل لعدد القتلى في سباق الخيل.





"يُقتل حصان في حلبات السباق الأسترالية في المتوسط كل يومين ونص اليوم، يتم أخذ الآلاف غيرهم من المضمار بعد إصابتهم وقتلهم وراء الكواليس".





ومع ذلك، يدافع ويلسون عن الكأس قائلاً إن القضايا المتعلقة برعاية الحيوانات أصبحت موضع تركيز متزايد.





"يتم الاعتناء بـ الخيول بشكل متزايد إلى مستوى قد لا يقدره الناس حقاً".





"لديهم أطباء بيطريون، ولديهم أخصائيين في طب الأسنان، ولتقويم العمود الفقري".



Animal activists stage protests with mock fashion and fake races during Melbourne Cup Day. Source: AAP / DAVID CROSLING/AAPIMAGE تقول الدكتورة غريس فوربس، المديرة العامة للخدمات البيطرية في Racing Victoria، إن فريقها وضع بروتوكولات بيطرية جديدة لتقليل معدلات الإصابة.



على الرغم من أننا نمتلك أفضل سجل أمان في سباقات الخيول الأصيلة على مستوى العالم، إلا أن ذلك لا يمنعنا من محاولة تحسين ذلك. Dr Grace Forbes, Racing Victoria Veterinary Service General Manager

اشترت شركة Racing Victoria والحكومة في فكتوريا مؤخراً ماسحاً متطوراً للتصوير المقطعي المحوسب لكامل الجسم للكشف عن كسور الإجهاد في الخيول قبل الجري في Spring Racing Carnival.





توضح الدكتورة فوربس: "باستخدام هذه الآلة الجديدة، يمكننا إجراء عمليات مسح مفصلة للغاية أثناء وقوفهم واستيقاظهم".



Thoroughbreds are a type of horse breed known for their fast running speed. They can maintain speeds between 60 to 70 km/hr. Source: Getty / Getty Images AsiaPac

ما الخيول التي يمكنها المشاركة في السباق؟

أربعة وعشرون سلالة أصيلة مؤهلة للركض دورة بطول 3200 متر، الخيول الأصيلة هي سلالة خيول معروفة بكونها قادرة على الجري.





يجب ألا يقل عمر الخيول عن ثلاث سنوات وأن تستوفي معايير الوزن الصارمة.





كأس ملبورن هو سباق هاندي كاب، حيث تحمل الخيول وزناً إضافياً اعتماداً على وزنها وعمرها وأدائها السابق، بهذه الطريقة يكون لكل حصان فرصة متساوية في الفوز.





وأشهر حصان في هذا السباق هو الفائز عام 1930 يدعى فار لاب، وإرثه الدائم موجود في متحف ملبورن، وقلبه محفوظ في كانبيرا.



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