نشرة أخبار الصباح 17/10/2022

نشر في: 17/10/2022 8:16am, آخر تحديث: 17/10/2022 8:18am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS
أهم العناوين: آلاف المنازل تغمرها المياه في اجزاء من شمالي فيكتوريا والحكومة الفيدرالية تعلن عن مساعدة عاجلة للسكان - حزب العمال في نيو ساوث ويلز يتعهد بوقف بيع الاصول العامة للقطاع الخاص إن فاز بالنتخابات المقبلة -الحزب الشيوعي الصيني يعقد مؤتمره العشرين مع توقعات بمنح الرئيس الصيني صلاحيات أوسع
نشر في: 17/10/2022 8:16am, آخر تحديث: 17/10/2022 8:18am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS
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