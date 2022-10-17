أس بي أس عربي۲٤

نشرة أخبار الصباح 17/10/2022

أس بي أس عربي۲٤

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أخبار الصباح Source: SBS

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نشر في: 17/10/2022 8:16am, آخر تحديث: 17/10/2022 8:18am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

أهم العناوين: آلاف المنازل تغمرها المياه في اجزاء من شمالي فيكتوريا والحكومة الفيدرالية تعلن عن مساعدة عاجلة للسكان - حزب العمال في نيو ساوث ويلز يتعهد بوقف بيع الاصول العامة للقطاع الخاص إن فاز بالنتخابات المقبلة -الحزب الشيوعي الصيني يعقد مؤتمره العشرين مع توقعات بمنح الرئيس الصيني صلاحيات أوسع

نشر في: 17/10/2022 8:16am, آخر تحديث: 17/10/2022 8:18am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS
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