"أستراليا حديقة واسعة ونحن أزهارها": مؤسسة Core تحتفل بيوم التناغم في فيرفيلد

النقاط الرئيسية: أقامت مؤسسة Core Community Services عشاء بمناسبة يوم التناغم جمع العديد من أطياف المجتمع الأسترالي.

تحقيق التناغم خو في صلب عمل مؤسسة Core ومن أولوياتها.

أعرب أبناء الجالية العربية عن فرحهم وفخرهم بالاحتفال بهذا اليوم.

شرحت السيدة هوانا رنوسو المديرة التنفيذية لمؤسسة Core في حديثها لأس بي أس عربي 24 أن المؤسسة بدأت كمؤسسة صغيرة منذ أربعين عاماً تقدم صفوف اللغة الانجليزية، ثم نمت وتطورت لتقدم الكثير من الخدمات للاجئين والمهاجرين الجدد في منطقة فيرفيلد وجوارها.





وشددت على أن المؤسسة تشجع بالدرجة الأولى على التناغم من خلال كل برامجها لمساعدة القادمين الجدد على الاستقرار بصورة أسع في البلد الجديد.



ومن جهتها، قالت السيدة إيفون سنتالوسيا، إحدى أعضاء مجلس مؤسسة Core أنها من خلال عملها ترد الجميل لأستراليا لما قدمته لها عند وصولها عندما شعرت بالضياع والغربة لأنها تعرف أهمية هذا الأمر لكل لاجئ ومهاجر جديد في أستراليا.



Source: Supplied كما شددت السيدة مهاستي عسكري سكرتيرة مؤسسة الصابئة المندائيين في أستراليا على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المجتعية ومن بينها Core Community Services وقالت أنها من الاحتياجات الأساسية لكل لاجئ ومهاجر جديد ترك وطنه الأم لأنها تقدم لهم الفرص التي تتوافق مع قدراتهم الشخصية.



وقد أكد الناشط الاجتماعي السيد بسيم شمعون على أهمية انخراط أبناء الجالية العربية في المجتمع الأسترالي للتعرف على الثقافات الأخرى وأناس جدد للحصول على الكثير من الفرص ومنها فرص العمل في أستراليا.





وقال،" أستراليا هي حديقة ونحن زهورها من كل البلاد والطوائف والأديان نلتم كعائلة واحدة للاحتفال بهذا اليوم".



Source: Supplied كما شارك العديد من اللاجئين الجدد قصصهم في الاحتفال ومن بينهم الدكتور العراقي ريفان الدود الذي وصل أستراليا عام 2016 بعد دخول داعش إلى العراق، واستطاع خلال سنوات قصيرة تحقيق نجاحات مبهرة وإنهاء تخصصه في مجال طب الأسنان والبدء بممارسة المهنة. وشدد على نه يسعى دائماً لتغيير الصورة النمطية للاجئين والمهاجرين الجدد في أستراليا والاثبات على أنهم أعضاء فاعلين في المجتمع.



Source: Supplied تم خلال الاحتفال تقديم العديد من العروض والرقصات كرقصة التنين الصينية ورقصة من الفلكلور الأفغاني قدمتها سيدات من الجالية الأفغانية مشددتين على انهما تسعيان لعكس الصورة الجميلة عن افغانستان وحضارتها لأنها ليست بلد الحرب فقط كما نرى في وسائل الإعلام.



Source: Supplied هذا وقد أعرب العديد من أبناء الجالية العربية الذين تحدثوا لأس بي أس عربي 24 عن سعادتهم بالاحتفال بيوم التناغم وفخرهم بالانتماء للمجتمع الأسترالي الذي يحضن الناس من كل الخلفيات والثقافات.





يمكنكم الاستماع لما قالوه في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه.





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