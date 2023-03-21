منال العاني المرأة المتميزة: " "شعرت بالخجل وسألت ذاتي ان كنت مستحقة لتكريم منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي"

النقاط الرئيسية: كرّم منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي الإعلامية منال المعاني عن فئة المرأة المتميزة بالإضافة الى مجموعة من السيدات المتميزات بمناسبة يوم المرأة العالمي

وصلت منال العاني إلى أستراليا في العام 2012 لتنضم إلى اسرة أس بي أس عربي حيث تعمل حاليًا في تقديم برنامج استراليا بالإضافة الى تقديم المحتوى الرقمي

اثنت العاني على دور ودعم الإعلامي سليم الفهد لها كزوج وزميل واضاءت على مسيرتها الطويلة في عالم الصحافة

لم تعمل يومًا لأجل التكريم، وان حصدته بعد أكثر من 10 سنوات من خدمة الجالية العربية عبر أثير اس بي اس عربي 24 ومسيرة صحافية بدأت عام 1998 في بلاد وادي الرافدين.





تلبس منال العاني كل القبعات في العمل وتنتقل من برنامج الى الآخر بطواعية استثنائية. إنها ام علي، مرتضى ورند، القادرة على العمل بلا كلل ومع بسمة مشرقة.



استهلت الزميلة منال العاني حديثها عبر برنامج Good Morning Australia بالإفصاح عن مشاعر الفرح والخجل المتمازجة امام اختيارها لنيل التكريم.





تقول العاني:



" شعرت بالخجل عندما تلقيت المكالمة من عضو المنتدى د. بشرى العبيدي، ضحكت لأني لم أكن منتظرة أي تكريم"،





شعرت بالخجل وسألت ذاتي ان كنت استحق هذا التكريم فانا عمل لخدمة الجالية العربية





دخلت العاني الى عالم الصحافة من باب الأدب الإنكليزي والترجمة. هي الحاصلة على شهادة الماجستير في الأدب الانكليزي وعلم اللغة، وحاصلة ايضًا على شهادة دبلوما متقدمة في الترجمة التحريرية والشفهية من جامعة RMIT في ملبورن ولديها رخصة مزاولة الترجمة بشكل رسمي من قبل اتحاد المترجمين في أستراليا.







عن أهمية الترجمة كمدخل للعمل الصحافي تقول العاني:





" أعتبر الترجمة جزءًا لا يتجزأ من العمل الصحفي للتعامل مع الخبر في لغة المصدر".





منال الزوجة تقف بامتنان امام دعم شريكها الإعلامي سليم الفهد طوال 25 سنة في مسيرة مع حلوها ومرها، بدءًا مع الدراسة حيث كان استاذها ووصولًا لزمالة الصحافة، القلب والحياة. وعنه تقول:







سليم الفهد هو العمود الفقري لي ولأولادنا، انه الزوج، الزميل والصديق ولولا دعمه ودعم الأولاد لما كنت هنا





"منذ ان فتحت عيني وسليم هو رفيقي وخرجنا من العراق عام 2006 في ظروف صعبة".



تثني العاني ايضًا على مساهمة أولادها الثلاث في دعم مسيرتها اذ تقول:



تخرجت من الجامعة مع ولادة ابني علي، واتممت الماجستير مع ولادة مرتضى وبدأت هجرتنا الى الأردن مع ابنتنا رند

هذا وبدأت منال عملها الصحفي في العام 1998 كمذيعة في الاذاعة المحلية في بغداد وبعدها انتقلت للعمل كمترجمة وصحفية في وكالة الانباء العراقية (واع). كما عملت أيضًا مترجمة في دار الكتب والوثائق ببغداد (المكتبة الوطنية) وبعدها انتقلت للعيش في القاهرة وعملت في وكالة رويترز الاخبارية في الخدمة العربية والانكليزية معاً. وفي ذات الوقت عملت محررة اخبار وتقارير لوكالة انباء اصوات العراق التي ساهمت رويترز بإنشائها الى جانب البرنامج الانمائي للأمم المتحدة.







ماذا قال الزوج، رفيق القلب والكلمة سليم الفهد لرفيقة الدرب منال العاني؟





الإجابة في الملّف الصوتيّ أعلاه.







جبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



