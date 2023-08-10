دراسة جديدة تكشف أن كثيرا من الأستراليين يهملون نظافة أسنانهم والأطباء يحذرون

النقاط الرئيسية كشفت دراسة اشرفت عليها جامعة ملبورن أن 1 من بين كل 5 استراليين ينظف أسنانه بالفرشاة مرة واحدة في اليوم فقط

ثلاثة أرباع الأستراليين لا يستخدمون الخيط لتنظيف ما بين الأسنان، لأن ذلك غير مريح كما قال معظمهم.

صدر عن هذه الدراسة توصيات أكدت أن صحة الفم هي جزء أساسي من الصحة العامة للشخص

كشفت دراسة جديدة أن ثلاثة أرباع الأستراليين نادرا ما ينظفون أسنانهم بالخيط، بينما يقوم عشرون بالمئة منهم بتنظيف أسنانهم بالفرشاة مرة واحدة في اليوم فقط.





وتشير الدراسات إلى أن سوء صحة الأسنان يمكن أن يؤدي إلى تطور مشاكل صحية أكثر خطورة بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2 ومشاكل صحية لدى النساء الحوامل مثل ارتفاع ضغط الدم وتورم القدمين. لكن البيانات الجديدة توضح أن ثلثي الأستراليين (65٪) لا يدركون هذا الرابط الحيوي بين صحة الفم والصحة العامة لباقي الجسم.



ومع أطلاق أسبوع الاعتناء بصحة الأسنان، كشفت جمعية أطباء الأسنان الأسترالية بدعم من وزيرة الصحة ورعاية المسنين "جاد كارني"، عن توصيات حول تأثير التدخين الالكتروني، الكحول، استخدام حماية للفم عند ممارسة الرياضة، والعمر الأمثل لزيارة الأطفال لطبيب الأسنان.





شارك في الدراسة التي استمرت عاما كاملا سبعون أخصائيا من مختلف المجالات وجرت بإشراف جامعة ملبورن. وقالت الدكتور Mihiri Silva التي قادت الدراسة "إن تقدما كبيرا حصل في السنوات الأخيرة لناحية تأثير العادات الحياتية على صحة الأسنان والفم، مثل تدخين السجائر الالكترونية وتناول الكحول". وأضافت بأن التوصيات الحالية بحاجة إلى تحديث لتعكس النتائج الجديدة وتلحق بالتعليمات العالمية".





وصدر عن هذه الدراسة توصيات أكدت أن صحة الفم هي جزء أساسي من الصحة العامة للشخص. وعلى أهمية النظام الغذائي للكبار والأطفال. وأوصت بضرورة احتواء مياه الشرب على مادة الفلورايد. وبضرورة تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين في اليوم، والتنظيف بين الأسنان بالخيط مرة واحدة. وغير ذلك.









وفي حديث مع SBS Arabic24 شدّد أخصائي جراحة الفم والأسنان الدكتور عماد التن على أهمية العناية الدائمة بالاسنان لتجنب مشاكل صحية كبرى.





استمعوا إلى اللقاء مع الدكتور عماد التن كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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