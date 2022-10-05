تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600، تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

النقاط الرئيسية هي تأشيرة مؤقتة تمتد لفترة تصل في أقصاها إلى 12 شهراً

تعتمد التأشيرة على وجود كفيل من العائلة في أستراليا

على الزائر مغادرة استراليا فور انتهاء مدة التأشيرة

تأشيرة الزائر إلى أستراليا من الفئة الفرعية XB 600 هي تأشيرة مؤقتة تسمح لحاملها بدخول الاراضي الاسترالية لمدة تصل في اقصاها إلى 12 شهراً.



ويقول خبير الهجرة د. طلعت أبو زيد إن تأشيرة الزائر هذه تسمح لحاملها بزيارة الأهل والأقرباء أو الاصدقاء في أستراليا شريطة وجود كفيل منهم للشخص الزائر.



ويضيف إن هذه الزيارة هي زيارة مكفولة ولا تتم بدون كفيل وبالطبع هناك شروط يجب أن تتوفر في الكفيل.





Advertisement

In the exhibition LEGENDA, beautiful photos illustrate Indonesian folkloric characters as members of the diaspora. Credit: Image courtesy Natasha Hertanto - Melbourne, Mar 2021 ويمكن لآي مواطن أسترالي أو مقيم بشكل دائم لا يقل عمره عن 18 عامًا أن يقوم بكفالة طالب التأشيرة إذا:





هي زيارة مكفولة ولا تتم بدون كفيل وبالطبع هناك شروط يجب أن تتوفر في الكفيل:





حيث يمكن لآي مواطن أسترالي أو مقيم بشكل دائم يجب ألا يقل عمرك عن 18 عامًا أن يقوم بكفالة طالب التأشيرة إذا:





اذا كان قريبًا لمقدم طلب التأشيرة من الدرجة القريبة جداً أي الشريك أو الوالد أو الطفل، اخ او اخت، الجد أو الحفيد، عمة أو عم، ابنة أخت أو ابن أخ.





وهذا يعني، بحسب ما يقول د. طلعت ابو زيد، إنه لا يحق للخطيب أو الخطيبة، أو الصهر التقدم بطلب الكفالة.







ويشترط أيضاً في الكفيل أن يقوم بدفع الضمان حيث يجب أن يكون الكفيل قادرًا على دفع سند الضمان إذا طلب ذلك. سند الضمان قيمته تتراوح عادة بين 5000 دولار أسترالي و 15000 دولار أسترالي للشخص الواحد (ولكن يمكن لدائرة الهجرة أن تطلب أي مبلغ)





يجب أن تدفع قيمة الكفالة بالكامل قبل أن يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن طلب التأشيرة، سيتم ردها إذا امتثل الزائر لشروط التأشيرة وغادر أستراليا قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.





ولتأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600 عدة مميزات هي:





· تسمح هذه التأشيرة لحاملها بزيارة الأهل أو الأصدقاء في أستراليا لمدة تصل إلى 12 شهرًا.





· يمكن لحامل هذه التأشيرة السفر في جميع أنحاء أستراليا





· الدراسة لمدة تصل إلى 3 أشهر.





· لا يمكن لحامل هذه التأشيرة العمل و هذه التأشيرة مثالية للمتقدمين الذين يرغبون في البقاء في أستراليا مؤقتًا.





أما المؤهلون للحصول على هذه التأشيرة فهم كل مَن لديه كفيل بأستراليا وأن يقدم وثائق تثبت بأن مقدم طلب التأشيرة زائر حقيقي وأن يقدِّم أكبر قدر ممكن من الأدلة لإثبات أنه يزور أستراليا كزائر مؤقت فقط. يمكن أن يشمل ذلك:





دليل على أن لديه ما يكفي من المال لإقامته لحين مغادرة أستراليا ، مثل كشوف الحسابات المصرفية الشخصية أو قسائم الدفع أو الحسابات المدققة أو السجلات الضريبية أو حد بطاقة الائتمان.





وتتمثل شروط التأشيرة بما يلي:





لكل تأشيرة شروط خاصة فيجب قراءة هذه الشروط بدقة: مثلا:





8101 - لا عمل، 8201 - 3 أشهر كحد أقصى للدراسة ، 8503 - لا مزيد من الإقامة





8531 - يجب المغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.





وعن تكاليف هذه التأشيرة يقول د. طلعت أبو زيد إنها تكلف 150 دولاراً أسترالياً فيما تتراوح فترة الانتظار للرد على التاشيرة





مابين ال 20 يوم و 6 أشهر .





استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.



هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد



