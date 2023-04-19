تقرير: أغنى أغنياء أستراليا استحوذوا على 93% من النمو الاقتصادي خلال 10 سنوات

A luxury motor yacht on the Gold Coast.

A luxury motor yacht on the Gold Coast. Source: AAP

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أظهرت ورقة بحثية صادرة عن معهد استراليا أن أغنياء في استراليا استحوذوا على 93 % من النمو الاقتصادي بين عامي 2009 و2019

النقاط الرئيسية
  • التلقى وزير الخزانة جيم شالمرز بقادة ماليين عالميين في واشنطن شددوا على ضرورة مواجهة الظروف العالمية المعقدة والبيئة غير المستقرة وفي ضوء تحذير صندوق النقد الدولي من النمو الاقتصادي الضعيف على مدى السنوات الخمس المقبلة
  • التخفيضات الضريبية في المرحلة الثالثة والتي تم سن تشريعاتها وستبدأ في يوليو العام المقبل، ستجعل عدم المساواة أسوأ في استراليا أكثر عمقاً.
  • أظهرت ورقة بحثية  صادرة عن معهد استراليا أن أغنياء في استراليا استحوذوا على 93 % من النمو الاقتصادي بين عامي 2009 و2019
اظهرت الورقة البحثية ان حصة النمو الاقتصادي التي وصلت الى 10%  خلال  الأعوام العشرة كانت أعلى بكثير في استراليا مما هي في البلدان المتقدمة الاخرى بما فيها الولايات المتحدة وكندا..

وقالت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادي، كوثر الحنبوري، انه من الواضح ان هذه الظاهرة تزداد سوءاً اذ ان اكبر حصة الأسد من فوائد النمو الاقتصادي ذهبت إلى جيوب متلقي أعلى المداخيل في أستراليا.

وتكمن الخطورة في "عدم المساواة" التي حذر منه ايضا معهد استراليا الذي يعتقد ان التخفيضات الضريبية في المرحلة الثالثة والتي تم سن تشريعاتها وستبدأ في يوليو العام المقبل، ستجعل عدم المساواة أسوأ في استراليا أكثر عمقاً.

وتابعت الحنبوري: "قبل الحديث عن تداعيات عدم المساواة دعوني أوضح ان عدم المساواة في الدخل يتعلق بتوزيع الدخل من حيث المجموعة التي تحصل على أكبر أو أقل دخل ويشمل عدم المساواة في الدخل مقارنة ذوي الدخل المرتفع والدخل المتوسط والدخل المنخفض وان هناك طريقة لقياس عدم المساواة في الدخل منها تقسيم السكان الى مجموعات مختلفة ثم مقارنة المجوعات."

وتتضمن التداعيات أيضاً ارتفاع نسبة عدم المساواة يهدد تطبيق الحقوق الاساسية وتشير الادلة الى ان عدم المساواة في الدخل يصاحبها غالبا معيشة أكثر فقرا فيما يتعلق بالصحة والتعليم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
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Treasurer Jim Chalmers says inflation is rising
Treasurer and interim home affairs minister Jim Chalmers. Source: AAP / AAP Image/Lukas Coch
إدارة اقتصادية مسؤولة: توقعات الميزانية الفيدرالية المقبلة

التلقى وزير الخزانة جيم شالمرز بقادة ماليين عالميين في واشنطن شددوا على ضرورة مواجهة الظروف العالمية المعقدة والبيئة غير المستقرة وفي ضوء تحذير صندوق النقد الدولي من النمو الاقتصادي الضعيف على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال تشالمرز ان افضل علاج لعدم اليقين الاقتصادي العالمي هو الادارة الاقتصادية المسؤولة هنا في الداخل وهذا ستمثله ميزانية مايو. واوضح ان الميزانية سيكون لها 3 أولويات :تخفيض تكلفة المعيشة وتنمية الاقتصاد وضمان استراليا أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الدولية.
New World Record for the Australian Economy
Source: AAP
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وترى الحنبوري أن المقصود من مصطلح "الادارة الاقتصادية المسؤولة" تعني العمل على زيادة النمو الاقتصادي في البلاد بالمحافظة على نقاط القوة ومعالجة مكامن الضعف والمحافظة على الاستقرار المالي كي تكون لديه مناعة كافية بمواجهة الهزات الخارجية.

وتابعت الحنبوري قائلة: "النمو الاقتصادي من خلال الانتاج بجودة وتدريب الموارد البشرية المتخصصة ووضع السياسات الملائمة كما ان الحد من عدم المساواة يعزز النمو الاقتصادي لأن عدم المساواة ينعكس على تدني دخل معظم الاسر مما يحد من نمو الاستهلاك الذي بدوره يقلل النموالاقتصادي."

استمعوا إلى حلقة هذا الأسبوع من بودكاست "مال واقتصاد" في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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