مع عودة المدارس: وصفة سحرية لإبداع وجبة صحية لأولادنا في المدرسة.

النقاط الرئيسية: اختيار وجبة متنوعة المصادر الطبيعية الخالية من السكر أمر ضروري.

يجب مشاركة الأطفال في إعداد الوجبة لأنهم هم من سيتناولونها فهذا عامل مساعد للتحفيز.

يجب تنويع الوجبات اليومية بحيث لا يمل من أكلها الطفل.

وفق تقرير صادر عبر موقع أخبار المدارس الأسترالية فإن 90٪ من الأطفال الأستراليين يُحضِرون وجباتهم من المنزل، فيما يتناول 10٪ منهم وجبات يشترونها من مقصف المدرسة أو عبر برامج دعم التغذية.





وبينما يجلب الغالبية العظمى من الطلاب الأستراليين طعام غدائهم من المنزل، فإن أكثر من ثلث وجباتهم غير صحية إذ تتكون من البسكويت والحلوى والرقائق السكرية دون احتوائها على الخضروات.





فيما هناك 15٪ من الأطفال يمضون يومهم المدرسي دون تناول وجبة الغداء أو شراء أي وجبة من مقصف المدرسة، لعدم توفر مصروف جيب معهم بسبب أن مصدر دخل والديهم محدود.







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بصرف النظر عن بعض برامج الإفطار - التي تستهدف الأطفال من خلفيات محرومة - لم يكن لدى أستراليا نظام تقديم الطعام في المدرسة. لأن لديها نظام " حقيبة الوجبات المدرسية"، فمن المعتاد أن الآباء هم المسؤولون عن إطعام أطفالهم.





لكن الأمر آخذ في التغيير، مع وجود مشاريع تجريبية تهدف إلى توفير الطعام على مستوى المدرسة، بدأت في المقاطعة الشمالية ومقاطعة العاصمة وتسمانيا، لتوصيل الغذاء للمناطق النائية أو تحسين نوعية الغذاء في المدرسة.







Fruit salad with yoghurt passionfruit cream Source: Supplied / supplied by Angela Nicolettou



لماذا تعتبر وجبات الغداء المدرسية فكرة جيدة؟





إن توفير الطعام في المدرسة له فوائد عديدة لا تقتصر على توفير الوقت والطاقة للأسر التي تعاني من ضيق الوقت لإعداد وجبة الصباح، ولكن هذا الأمر يضمن حصولهم على نوعية جيدة من الوجبات.





لا يتوقع الآباء بالضرورة أن تكون وجبات الغداء مجانية أيضًا. فهم ينفقون بالمتوسط 4 دولارات لكل طفل يومياً، وبعضهم على استعداد لدفع مبلغ مماثل أو أكثر لوجبات غداء تقدمها المدرسة.





لكن الأهم هو ما تحويه هذه الوجبة من مكونات تقدم وجبة متكاملة صحية وهذا يحتاج وقتاً لإنجازه.





لذلك قالت السيدة ميس أبو الرب خبيرة التغذية والتربية البدنية "إن اختيار مكونات طبيعية متنوعة المصادر في وجبة الطفل هي أمر هام، مثل البروتين، والخضروات، وحبة فاكهة، ومشروب لا يحتوي على السكر أو أي نكهات".



وأضافت لترغيب الطفل بالوجبات، يفضل سؤاله عما يحب ويشارك في إعداد الوجبة.





فيما أكدت السيدة أبو الرب على اختيار رياضة يحبها الطفل لما للرياضة من فوائد كبيرة على صحة الأطفال.





لذلك دعا التقرير لإجراء مداولات داخل أستراليا للمساعدة في الحصول على وجبات غداء جيدة تقدمها المدارس في جميع أنحاء أستراليا.





ونبهت المتخصصة أبو الرب قائلة:" إنه يجب الانتباه عند اختيار مكونات أن تكون غير قابلة للعطب مثل البيض والسمك قدر الإمكان، مع أهمية اختيار حقيبة الأغذية من النوع الجيد حتى لا تتعفن أو تصاب المواد بداخلها بأي ضرر مما يؤثر على صحة الطفل".



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