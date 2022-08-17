تحت المجهر: دعوى قضائية ضد وسيلة منع حمل يُزعم انها تسبب بعمليات استئصال الرحم

في حلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر نستضيف أخصائي الأمراض النسائية والتوليد الدكتور يوسف قيشر للحديث عن موضوع شغل الاعلام وهو اطلاق دعوى قضائية ضد وسيلة لمنع الحمل يُطلق عليها اسم Bayer Essure التي يُزعم انها تسببت بألم شديد ومشاكل صحية للنساء.



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ما هي هذه الوسيلة وكيف تعمل؟

اضطرت ليزا إلى إجراء عملية استئصال الرحم في سن الـ 35. وتقول إنه كان بسبب وسيلة منع الحمل هذه.





يقول محامون من سلاتر وجوردون إن الجهاز تسبب في ألم شديد للنساء وأضر بصحتهن.







ويزعم المحامون أيضًا أن شركة Bayer فشلت في تحذير النساء من المخاطر المرتبطة بالمنتج.





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الجدير بالذكر ان غرسات منع الحمل شائعة في جميع أنحاء أستراليا، ولكن بالنسبة إلى ليزا غارنر وهي من سكان تسمانيا، فقد أدت إلى ألم خطير ومضاعفات طبية.





تقول ليزا إنها عانت من أعراض بما في ذلك نزيف الدورة الشهرية، وآلام شديدة في الحوض والبطن، والاكتئاب، بعد زرع جهاز Essure.





وخضعت ليزا لعملية استئصال الرحم في سن 35 لإزالة الجهاز، مما أدخلها في سن اليأس المبكر.





ليزا غارنر الآن أحد المدعين في سياق محاكمة جماعية ضد جهاز Essure





وقالت "أنا غاضبة نيابة عن كل امرأة في جميع أنحاء العالم استعملت هذا الجهاز دون أن يتم التحقيق فيه بشكل صحيح، والضرر الذي سببه لنا".





ما هي هذه الوسيلة وكيف تعمل؟





قال أخصائي الأمراض النسائية والتوليد الدكتور يوسف قيشر إن جهاز إشور عبارة عن قطعة نحاسية طولها يبلغ 40 ميليمترا وقطرها 8 ميليمترات يوضع في الجزء القريب من قناة فالوب بواسطة تنظير الرحم. ويتكون من نابض من النيتينول (خليط من النيكل والتيتانيوم) وألياف البولي إيثيلين ينتج عنها بعد 3 أشهر تليف وانسداد في قناتي فالوب، مما يمنع الإخصاب."





وأضاف الدكتور قيشر لاذاعة أس بي أس عربي24 انه لم يستخدم أبدا هذه الجهاز بسبب المضاعفات التي يسببها.





ويعمل هذه الجهاز أو القطعة المعدنية إيشور على قطع قناتي فالوب وتتمثل في التخثير الكهربائي و/أو قطع قناتي فالوب مما يحول دون مرور البويضة من خلال القناتين، وبالتالي تجنب التقائها مع الحيوانات المنوية. وتجرى هذه العملية بواسطة تنظير البطن، وتحتاج إلى تخدير عام والبقاء بضع ساعات في المستشفى. وفي بعض الأحيان، تستغل الجراحة القيصرية لقطع قناتي فالوب، بحسب الدكتور يوسف قيشر.





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