"النحل والدبابير والعناكب":ضيوف الصيف المزعجون يتوافدون على المنازل مع ارتفاع درجات الحرارة حول استراليا

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس حول استراليا ، يقول الخبراء انك قد تلاحظ ازدياد عدد الحشرات الطائرة والزاحفة الصغيرة منها والكبيرة حول منزلك





كما انه من المرجح أن يتجمع النحل في خليات جديدة هذا الوقت من العام ، كما وأن الدبابير تنشط في الأشهر الأكثر دفئًا لتصنع اعشاشا جديدة - لذلك قد ترى مجموعة من الحشرات الطنانة تبني لها مساكن جديدة في على سقف منزلك او مرابك او فوق شجرة بحديقتك.





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وتقول عالمة الحشرات بجامعة سيدني تانيا لاتي ان للنحل والدبابير سمعة سيئة غير مستحقة ، فكلاهما يلعب دورًا هاما في نظامنا البيئي اذ يقوم النحل وبتلقيح المحاصيل والنباتات ، ، وتقوم الدبابير بمكافحة الآفات عن طريق تناول الحشرات الأخرى.





وتنصح الدكتور لاتي الناس على ترك الحشرات في حالها ، إذا كان ذلك ممكنًا.





وتقول: "إذا كان لديك شيء يطن في شجرة في منزلك ، فمن غير المحتمل أن يسبب مشكلة كبيرة".





Credit: A.Martin



ولكن ماذا لو كانت الخلية أو العش في مكان ما غير آمن تكثر فيه الحركة على سبيل المثال ، خارج باب منزلك؟





ينصح الخبراء في هذه الحالة بأنه من الأفضل البحث على الإنترنت عن مربي النحل في منطقتك ، أو عن جمعية أو نادٍ محلي لتربية النحل





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وتحذر الدكتور لاتي من استدعاء المختصين التقليديين للقضاء على الآفات ، والذين عادة ما سيقومون بإبادة الحشرات بدلاً من التفكير في خيارات اكثر إنسانية أولاً مثل نقلها الى اماطن امنه بعيدة عن السكان.





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