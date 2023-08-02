طبيبة تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس في أستراليا: علامات جلدية تدعوك لضرورة أخذ الاستشارة الطبية

تعتبر أستراليا واحدة من الدول الأعلى بمعدلات الإصابة بسرطان الجلد في العالم، لذلك فإن التعرض المباشر لأشعة الشمس، يُعد عاملًا هامًا للتسبب بالإصابة بالتصبغات الجلدية، واحتمال حدوث سرطان الجلد للأشخاص الذين لا يتبعون الطرق الوقائية لحماية صحة بشرتهم. طبيبة العائلة والمعتمدة في شؤون الجلد في ولاية فيكتوريا الدكتورة ميسون جليانا، تشرح العلامات التي إذا ظهرت على الجلد، تدق ناقوس الخطر، بضرورة التوجه للطبيب للكشف عن أي ضرر محتمل على الجلد، وما هو نوع الكريمات المفضلة لاستخدامها لتكون واقية من الشمس، وهل من خطر عند "تسمير البشرة"؟ كما وتتناول الطرق الحديثة التي تستخدمها للتحليل البشرة، عبر أجهزة متطورة، لإزالة التصبغات، وإعادة نضارة البشرة، وتوضح كيفية العناية أيضًا ببشرة أطفالنا. استمعوا للطرق المثلى للحفاظ على جلد صحي وبشرة نضرة، مع الدكتورة ميسون جليانا، في التدوين الصوتي في الأعلى.