"علينا تحديد الأولويات في البلدية والعمل عليها": تعرفوا على رئيس بلدية كانتربوري - بانكستاون بلال الحايك

Bilal El-Hayek

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استقبلت الجالية العربية عموما و اللبنانية خاصة في City of Canterbury Bankstown بارتياح، نبأ انتخاب بلال الحايك أمس رئيسا لبلدية في سيدني التي تتسم بتنوع ثقافي و اثني كبير بين سكانها. و يتحدر الحايك من مدينة طرابلس اللبنانية و أمضى سنوات طويلة في العمل البلدي، و انتخب خلفا لكارل عصفور الذي ترأس البلدية لسنوات قبل ان يستقيل مؤخرا.

قال بلال حايك في لقاء مع أس بي أس إنه محظوظ لحصوله على الثقة وعلى انتخابه رئيساً لبلدية City of Canterbury Bankstown، فهو الأن رئيس لأكبر بلدية في نيو ساوث ويلز، حيث يقول إن عدد سكان المنطقة يبلغ حوالي 380000 شخص.

ويعمل بلال في العديد من المجالات المجتمعية، وهو متزوج ولديه 4 أولاد.

وبدأ بلال عمله في المجال السياسي منذ 10 سنوات، حين انتسب االى حزب العمال، ومن خلال عمله الجاد في الـ 10 سنوات، استطاع بلال أن يشغل منصب نائب رئيس البلدية في عام 2019 و2021، وأن يحظى بثقة أعضاء المجلس البلدي، ليتم إنتخابه مؤخراً كرئيس للبلدية.
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"من خلال عملي الاجتماعي والسياسي، استطعت أن أحظى بالثقة وانتخبت رئيس لبلدية City of Canterbury Bankstown".

ويحمل بلال العديد من المشاريع الإنمائية للمنطقة، ويقول إن البلدية بحاجة لكثير من المشاريع وبالرغم من أن وضع البلدية المادي ليس بأفضل أحواله على حد تعبيره، إلا أنه يقول إنه سيعمل مع أعضاء البلدية على تحسين المنطقة قدر المستطاع.

"افتتحنا مؤخراً جامعة في Bankstown، وهي جامعة western Sydney، وهو مشروع مهم جداً وسيسهل على الطلاب من سكلن المنطقة، حيث لن يضطروا بعد الأن الى السفر مسافات طويلة، كما سنعمل على إنشاء مراكز مجتمعية كالمكاتب وغيرها.."

ويضيف بلال أن متطلبات الجاليات في المنطقة كثيرة ومتعددة ولكن يجب على الجميع إدراك أن هنالك أولويات بالنسبة للبلدية.
لدينا المهم ولدينا الأهم في عمل البلدية، لذا علينا تحديد الأولويات والعمل عليها
بلال الحايك
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وينصح بلال الشباب والشابات الذين يطمحون لتحقيق أنفسهم في أستراليا بالعمل الجاد على أهدافهم، حيث مجرد وجودهم في أستراليا هو دافع كبير لتحقيق الطموح.

"وصلت الى أستراليا بعمر 12 سنة وتعلمت الإنكليزية، وعملت بجهد كبير للوصول الى رئاسة أكبر بلدية فيأستراليا"

استمعوا الى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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