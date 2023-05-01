في عيد العمال: دعوات لتعزيز حقوق العمال المهاجرين في أستراليا وحمايتهم من الاستغلال

Key Points الأول من أيار مايو عيد العمال العالمي

ولاية كوينزلاند والمقاطعة الشمالية تحتفلان بهذا اليوم

مركز العمال المهاجرين يدعو لحماية حقوق العمال المهاجرين

اليوم هو عيد العمال العالمي، الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر حيث كان العمال في مدن عديدة من العالم، ومنها أستراليا، يخوضون نزاعات عمالية لتخفيض ساعات العمل في حركة تعرف بحركة الثماني ساعات.





ويتمتع العمال في أستراليا بحقوق عديدة، لكن النقابات ما زالت تطالب بحماية حقوق العمال من رفع للأجور وعدم التفريط بالمكتسبات ومنها دفع مستحقات الإجازات والادخار التقاعدي وغيرها.



يحصل العامل على استحقاقات مختلفة بحسب المسمى الوظيفي

وفي حديث مع SBS Arabic24 قال المنظِّم المجتمعي في مركز العمال المهاجرين في ملبورن، الأستاذ حسن جابر إن "العامل يحصل على استحقاقات مختلفة بحسب المسمى الوظيفي".





"يوفر سوق العمل الاسترالي بعض المرونة لارباب العمل لتوظيف عمال وموظفين تحت مسميات متعددة. وهذا يعني ان العامل يحصل على استحقاقات مختلفة بحسب المسمى الوظيفي".





وأشار السيد حسن جابر بأن الوظائف تنقسم إلى عدة أقسام.





"تنقسم انواع الوظائف بحسب مفوضية العمل العادل الى عدة اقسام وهي: العمل بدوام كامل Full-time والعمل بدوام جزئي Part-Timeو العمل عند الطلب Casual والعمل وفق عقد محدد المدة Fixed-term والعمل وفق الاجر اليومي او الاسبوعي".



تختلف استحقاقات العمال بحسب نوع الوظيفة

وقال حسن جابر إن استحقاقات العمال تختلف بحسب نوع الوظيفة.





"في حين يتمتع العامل بدوام كامل او جزئي من ذوي العقود الدائمة او المحدد بمدة بحقوق التمتع بالاجازة مدفوعة الاجر، فان العمال الذين يعملون على اساس عند الطلب او بالاجر اليومي او الاسبوعي لا يتمتعون بحق الحصول على اجازة مدفوعة الاجر".





"ويتمتع العامل عند الطلب او ما يسمى بـ casual بنسبة اضافية على اجر الساعة الواحدة التي يعملها تعويضا له عن الاجازة مدفوعة الاجر 25%".



وأضاف السيد جابر بأن "قانون العمل الأسترالي يشترط على أرباب العمل توظيف المواطنين الأستراليين او المقيمين الدائميين في البلاد او من يحمل تأشيرة سارية المفعول والتي تسمح له بحق العمل في أستراليا".



نعلم أن العمال المولودين في الخارج لا يزالون يعانون من الظلم في أماكن العمل الأسترالية

ودعا السيد حسن جابر الحكومة الأسترالية لمعالجة "المشاكل المتعلقة بالهجرة المؤقتة وأنظمة الحماية التي تؤدي إلى معدلات عالية من الاستغلال في العمل".





"بصفتنا مركز العمال المهاجرين ، نعلم أن العمال المولودين في الخارج لا يزالون يعانون من الظلم في أماكن العمل الأسترالية. لهذا السبب ندعو الحكومة الفدراليه اليوم إلى معالجة المشاكل المتعلقة بالهجرة المؤقتة وأنظمة الحماية التي تؤدي إلى معدلات عالية من الاستغلال في العمل".





وأصدر مركز العمال المهاجرين في أسترليا تقريرين كشفت عن "نتائج مثيرة للقلق حول تجارب المهاجرين في مكان العمل وفي سوق العمل" كما قال السيد حسن جابر.



"أحب ان اشير الى انه في عامي 2021 و 2022 ، نشرنا تقريرين ، "يعيش في طي النسيان" او Lives in Limbo ، و "غير آمن حسب التصميم" Insecure by Design وفقًا للنتائج التي توصلنا إليها والتي هي نتيجة أكثر من 1700 رد على الاستبيان و 100 مقابلة متعمقة كانت النتائج مثيرة للقلق بالنسبة للمهاجرين".





وذكر أن "أكثر من 58٪ من العمال الحاصلين على تأشيرات مؤقتة تعرضوا لسرقة الأجور ، وحوالي الربع تعرضوا لأشكال أخرى من الاستغلال في العمل ، مثل العمل الإضافي المفرط ، أو الضغط عليهم للعمل أثناء المرض ، أو العمل دون فترات راحة".



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عيد العمال في أستراليا: نظرة تاريخية

واليوم هو عطلة رسمية في ولاية كوينزلاند، والمقاطعة الشمالية – والسبب في ذلك يعود لأن الولايات الأخرى تحتفل بعيد العمال في أيام أخرى بحسب اعتمادها ليوم العمل ل 8 ساعات.





في عام 1856 حقق عمال البناء في ملبورن وسيدني مطالبهم بالعمل ل8 ساعات في اليوم، وذلك قبل ثلاثين عاما من إضراب العمال في أمريكا للمطالبة بالمطلب نفسه.





كان ما حققه عمال البناء مصدر إلهام للحركة النقابية في أستراليا التي بدأت حملة استمرت لحوالي 100 عام. فلم يكن إلا لعام 1948 حتى حقق كل العمال الأستراليين مطلب العمل ل8 ساعات في اليوم - 5 أيام في الأسبوع.





وبحسب قانون العمل الأسترالي الحالي، فإن يوم العمل هو 7.6 ساعات يوميا أو 38 ساعة في الأسبوع.





من الشائع في بعض القطاعات أن يعمل الموظفون أكثر من ذلك، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية على سبيل المثال. ولكن أي وقت زائد عن هذا الحد، يستوجب الحصول على مدفوعات عن العمل الإضافي أو نسب إضافية على الراتب، أو أخذ أيام "إجازة بدلاً من ذلك" حيث يمكن أخذ هذه الساعات الإضافية في يوم آخر.





واليوم شارك رئيس الوزراء الأسترالي أنثوني ألبانيزي ورئيسة حكومة ولاية كوينزلاند أنستاريا بالاشيه في مسيرة عمالية أقيمت في مدينة برزبن احتفالا بيوم العمال العالمي. وقال ألبانيزي إن هذا اليوم هو إحتفاء بما تم إنجازه على مدار فترة طويلة من الزمن.





وأضاف: إنه إحياء لذكرى العمال الذين يكافحون من أجل تحقيق أجور وظروف لائقة ، لإحداث تغييرات في الصحة والسلامة المهنية تمكنهم من العودة بأمان إلى منازلهم بعد قضاء يوم في العمل وتلقيهم أجرا عادلا ".





أما رئيسة حكومة الولاية أنستازيا بالاشيه فقالت إنها تشارك في المسيرة العمالية اليوم لدعم العمال والمطالبة بوظائف طويلة الأمد.





استمعوا الى اللقاء مع حسن جابر في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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