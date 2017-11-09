"يوجد خوف وتخويف": ما هو مرض السرطان بحسب الخبير في علم الأمراض الدكتور تحسين السليم

النقاط الرئيسية: ما هو السرطان؟ عنوان لكتاب بحثي للطبيب والإخصائي في علم الأمراض الأمريكي العراقي الأصل تحسين السليم

تختلف أسباب الإصابة بالسرطان ولكن تحدث الدكتور تحسين عن أهم النقاط

ينظم منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي، والجمعية الطبية العراقية الأسترالية النيوزلندية، وجمعية الصابئة ألمندائيين في استراليا، أمسية للاحتفاء بالدكتور العراقي تحسين السليم

عرف الدكتور تحسين السرطان بشكل مبسط في لقاء مع أس بي أس عربي 24، وتعريف مرض السرطان هو الفصل الأول في كتابه الجديد.





وقال:" هو نمو غير طبيعي لخلايا لا تستجيب للضوابط الجسمية، فتستمر بالنمو مولدة ورم موضعي أو تنتشر بالدم لتسمى بسرطان الدم"





وأوضح أن السبب الرئيسي للسرطان هو خلل جيني لخلايا الجسم.



عادة عند النمو غير طبيعي للخلايا، توقف مناعة الجسم هذه الخلايا من النمو لتعيد الجسم إلى الوضع الطبيعي، ولكن في حالة السرطان تهرب هذه الخلايا من الضوابط المناعية أو الهرمونية وغيرها

ويقول الدكتو تحسين أن الكتاب مجموعة من المقالات والمحاضرات والدراسات، وما يميز هذا الكتاب هو توفر المعلومات بلغة عربية مبسطة، لإيصالها للقارئ الإعتيادي أن يفهم محتوى الكتاب.



"هو ليس مرضا واحدا، بل أمراض متعددة، فحاولت في بداية الكتاب توضيحا ما هو السرطان"





ويضيف الدكتور تحسين أن ترجمة العلم لا تكون لشخص يفهم العلم فقط بل يجب فهم اللغة العربية التي يطرحها، لذلك استخدم الدكتور بعض الكلمات العامية لإيصال المعنى ببساطة.





ويقول الدكتور تحسين أن هنالك نوعا من الخوف والتخويف فيما يتعلق بمرض السرطان، الخوف بسبب الإعلام وبسبب الأوساط الطبية.





"اختبرت الكثير من حالات السرطان المؤلمة، ولكن فالوقت الحاضر علاج السرطان نسبة شفائه 80 إلى 90 %، ولكن لا تزال الصورة القديمة والتي تكونت على مدار السنين المخيفة عن مرض السرطان".





ويبحث الكتاب "ما هو السرطان" في مسببات السرطان، وكيفية تعزيز المناعة لوقف الخلايا السرطانية.





"بحثت بالتفصيل في موضوع التدخين، حيث التدخين يؤدي إلى بصمات جينية تبقى طول عمر الإنسان حتى بعد التوقف عن التدخين"



ما أهم أسباب الإصابة بالسرطان؟

تختلف أسباب الإصابة بالسرطان ولكن تحدث الدكتور تحسين عن أهم النقاط، وأوضح أن الطعام المتوازن من أهم النقاط لتفادي السرطان، حيث إن أكل اللحوم بكثرة غير صحي.



اقرأ المزيد مختبر في ملبورن يتصدر أبحاث سرطان الأطفال على مستوى العالم

"أفضل غذاء لتقليل فرص الإصابة بالسرطان، هو غذاء البحر الأبيض المتوسط، والذي يحوي على فاكهة وخضروات، الغنية بالمواد المانعة للتأكسد".





وكما أن التعرض لإشعاع بصورة كبير يعتبر سببا من مسببات السرطان.





"التعرض لأشعة الشمس سبب رئيسي للإصابة بالسرطان، وخصوصا لأصحاب البشرة البيضاء"





وتحدث الدكتور عن أهمية الامتناع عن التدخين، كما أضاف أن شرب الكحول بكميات كبير يؤدي إلى السرطان.





وأضاف أن علاج الأمراض الطفيلية والباكتيرية المزمنة يقي بشكل كبير من السرطان.



أذا عالجت الالتهابات المزمنة وامتنعت عن التخين، وحافظت على رشاقتك، ومارسة الرياضة البدنية والفكرية، فأنت بخير

أمسية في سيدني لتقديم الكتاب للجالية في أستراليا

ينظم منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي، والجمعية الطبية العراقية الأسترالية النيوزلندية، وجمعية الصابئة المندائيين في أستراليا، أمسية للاحتفاء بالدكتور العراقي تحسين السليم.



LISTEN TO دليل الاستقرار: فوائد السجل الصحي على الانترينيت SBS Arabic24 09/11/2017 05:13 Play

ويقول الدكتور تحسين : "هذا الحفل للتعريف بالكتاب، وأتمنى من الجالية العربية الحضور، ولكل الأشخاص الذين يرغبون بالحصول على نسخة يمكنه التحدث مع رئيس جمعية الصابة المندائيين، وسيباع الكتاب بكلفة الشحن فقط، حيث إنني طبعت الكتب على نفقتي الخاصة"





استمعوا الى التقرير الصوتي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



