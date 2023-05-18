ما هي الخدمات المتوافرة لمقدمي الرعاية في أستراليا وكيف يمكن الحصول عليها؟

يوجد ما يقارب 2.7 مليون مقدم رعاية في أستراليا من جميع الأعمار والأجناس ومناحي الحياة. لكن الشيء الوحيد المشترك بينهم جميعاً هو التزامهم تجاه شخص ما يتطلب الدعم في حياتهم.





في حين يضطر بعض الأشخاص لأن يصبحوا مقدمين للرعاية بصورة مفاجئة بعد تعرض أحد أفراد أسرتههم لحادث أو مرض، هناك آخرون يولدون في هذا الدور. أما في حالات أخرى، فيمكن أن يحدث الأمر تدريجياً.





تقول المستشارة والأخصائية اجتماعية باتي كيكوس أن هؤلاء الأشخاص يقدمون الرعاية والدعم غير مدفوعي الأجر لشخص يحتاج إلى مساعدة في حياته اليومية، أو يعاني من إعاقة، أو مرض نفسي، أو حالة مزمنة، أو مرض عضال ، أو مشكلة تتعلق بالكحول أو المخدرات ، أو الضعفاء بسبب سنهم.



مقدم الرعاية ليس عامل رعاية أو عامل دعم، يتقاضى أجراً للذهاب إلى منازل الناس وتقديم المساعدة. Patty Kikos, counsellor, social worker and podcast host.

التحديات التي يواجهها مقدمو الرعاية

عادة ما تكون رحلة الرعاية التزاماً شاملاً طويل الأمد، إذ تتراوح مسؤوليات مقدم الرعاية من تقديم الرعاية الجسدية والشخصية إلى الدعم العاطفي والاجتماعي.





قد تشمل هذه المسؤوليات القيام بالواجبات المعتادة كارتداء الملابس والاستحمام واستعمال المرحاض والإطعام والتنظيف وإدارة الأدوية. كما يمكن لمقدمي الرعاية أيضًا تنظيم المواعيد وحضورها والمساعدة في الأعمال المصرفية وحالات الطوارئ. وكلما ازدادت المسؤوليات التي يتحملها مقدم الرعاية، كلما زاد العبء عليه.





تقول السيدة كيكوس التي تقدم بودكاست Carer Conversations أن دور مقدم الرعاية قد يتعرض للاضطراب إلى حد كبير أحياناً بسبب الأحداث المفاجئة التي قد تحصل مما يعني أنك بحاجة إلى إجراء التعديلات المستمرة على جدولك الزمني.



Caring hands Credit: AMCS هذا التلاعب المستمر بالظروف غير المتوقعة يمكن أن يقلب حياة مقدم الرعاية رأساً على عقب، فضلاً عن تغيير هيكل الأسرة وديناميتها.





تقول السيدة كيكوس أنه عندما تكون فرداً قريباً من العائلة بما يكفي ليكون مقدم الرعاية، يتغير نمط حياتك بالكامل. لذلك، في بعض الأحيان تنتقل الابنة أو الزوجة ليصبحن مقدم رعاية.





تضيف كيكوٍس، "في بعض الأحيان تنتقل الأم إلى دور مقدمة رعاية من جديد بعدما يكون ابنها قد كبُر وأصبح مستقلاً. والقول بأن هذا الأمر صدمة لا يعطي الأمر حقه أبداً".



Australia's medical and social support systems would not cope without the contribution of unpaid carers, so the government recognises the importance of supporting carers in practising necessary self-care. Credit: Erdark/Getty Images

الدعم المتوافر لمقدمي الرعاية

يجهل بعض الأشخاص حقيقة أنهم مقدمي رعاية، وبالتالي لا يعرفون أن هناك خدمات دعم لمساعدتهم على التعامل مع الضغوط العاطفية، والصعوبات المالية، والعزلة الاجتماعية، والأعباء العملية التي تترافق مع دورهم.





قد يكون البعض مؤهلاً لتلقي مستحقات مقدمي الرعاية التي تدفع كل أسبوعين، وأنواع الدعم الأخرى من خلال Services Australia و Centrelink و My Aged Care و NDIS .





يمكن أن تكون هذه المخصصات مشابهة لمعاش التقاعد أو السن، ولكن هذا الأمر يعتمد على الظروف الشخصية ، حيث يتم تحديد هذه الإعانات بناءً على دخل وممتلكات الشخص الذي يتلقى الرعاية ومقدم الرعاية.



Mother drawing with son with Cerebral Palsy Credit: ferrantraite/Getty Images Carer Gateway هي شبكة دعم تمولها الحكومة الأسترالية، تقدم الخدمات المجانية لمقدمي الرعاية الذين لا يخضعون لاختبار الدخل.





تشرح السيدة كيكوس أنه عندما تتصل بالرقم الوطني يتم تحويلك تلقائياً لمقدم الخدمات المحلي في منطقتك. يمكنك الحصول على خدمات مثل فترات الراحة المؤقتة في حالات الطوارى، والدعم الموجه لمقدمي الرعاية، ودعم الأقران، والاستشارة، والتدريب الميسر، وبرنامج لمقدمي الرعاية من الشباب.





وتضيف أيضاً، "لدينا ورش عمل منتظمة عبر الانترنت يمكن أن تساعد في دورك كمقدم رعاية، مثل التعامل مع الثكل، وجلسات لتنظيم الأولويات، والتغذية والصحة واليوغا والتأمل وحتى دروس العلاج بالفن".



Credit: Westend61/Getty Images يمكن أن تتضمن حزم مقدمي الرعاية عدة جلسات تدريب مجانية فردية. يمكن أن تحصل عبر الهاتف أو الفيديو أو شخصياً وجهاً لوجه.





هيا الهلالي المولودة في العراق تعمل مدربة لمقدمي الرعاية مع Carer Gateway منذ أكثر من عامين، وقد ولد لديها الحافز للعمل في هذا المجال بعد تجربتها الشخصية في تلقي الرعاية بعد تعرضها للإصابة خطيرة.



تقول هيا، "عندما يتحدث معي مقدمو الرعاية عن دورهم، أتذكر ما مرت به أمي". "ننمحور خدمات Carer Gateway حول مقدم الرعاية. هنا العديدمن الخدمات المتوافرة للأشخاص الذين يهتمون بهم مثل My Aged Care و NDIS. لكن Carer Gateway تركز على مقدم الرعاية فقط لا غير. وهو أمر يصعب أحياناً على مقدمي لرعاية فهمهن لأن التركيز يكون دائماً على الشخص الذي يهتمون به، لذا فهو أمر جديد بالنسبة لهم عندما يأتي شخص ويسألهم عما هو مه بالنسبة لهم وماذا يريدون".

Rear view of female caregiver embracing while greeting man at home Credit: Klaus Vedfelt/Getty Images يمكن أن تتضمن أيضاً حزم Carer Gateway دعماً عملياً، مثل فترات الراحة المؤقتة في حالات الطوارى أو المساعدة في النقل أو التنظيف. تكمن الفكرة هنا في تزويد مقدمي الرعاية بالدعم لتجنيبهم الشعور بالانهاك أو توفير مساحة لتخفيف الإرهاق التي هي أكثر التحديات التي يواجهها مقدمو الرعاية انتشاراً.





يعمل المدربون مثل هيا على تمكين مقدمي الرعاية من جميع الخلفيات. وتقول إن العديد من مقدمي الرعاية من المهاجرين لا يدركون نقاط قوتهم، ويتجاهلون أهمية الرعاية الذاتية وتحديد الأهداف وتقديم المشورة.



تقول هيا انه من الصعب للغاية شرح شرح معنى التمكين واتدريب. لذا تتمحور المحادثة في الجلستين الأولى والثانية حول هذا الأمر. يتعلق الأمر بتوفير التعليم حول كيفية تمكينهم ليكتشفوا أفضل ما لديهم، وليكونوا قادرين على رعاية هذا الشخص. "أما التحدي الثاني فهو وصمة العار التي تترافق غالباً مع رعاية أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة التي تؤدي غلى انفصال الكثير من مقدمي الرعاية عن مجتمعهم".

Source: SBS Those caring for ageing relatives may also access a wealth of information through the Australian Carer’s Guide, a quarterly magazine for primary unpaid carers.





يمكن أيضاً لمن يعتنون بالأقارب المسنين الوصول إلى الكثير من المعلومات من خلال Australian Carer’s Guide ، وهي مجلة تصدر كل ثلاثة أشهر لمقدمي الرعاية غير مدفوعي الأجر لتسهيل وصولهم إلى الدعم والخدمات.





يقول بول كوري إنه بدأ نشر هذه المجلة بعد أن شعر بالضياع خلال رحلته الخاصة برعاية والديه المسنين.





"تشعر أنك تدخل عالماً كاملاً بدون أي خارطة طريق. لقد أنتجنا هذه المجلة لأن مقدمي الرعاية حتى الآن يشعرون بأنهم مهملون وغير مرئيين، وليسوا محل تقدير. لذا نُدرج في المجلة كيفية الحصول على الدعم المادي العملي، مثل الراحة والرعاية المنزلية، أو أين يمكن الوصول إلى المتطوعين".



Girl plays doctor doctor giving bandaged teddy an injection with a toy syringe. Credit: Donald Iain Smith/Getty Images

أساسيات الرعاية الذاتية لمقدم الرعاية

تشير باتي كيكوس إلى إن التواصل مع الآخرين في المجتمع أمر ضروري لفهم مقدمي الرعاية. وتؤكد أنه من المهم بنفس القدر ترتيب وقت منظم للراحة. تقول، "تأكد من إحاطة نفسك بالمجتمع الذي يشاركك نفس التفكير".

من الصعب جدًا على مقدمي الرعاية طلب المساعدة، إن إعطاء الأولوية للراحة والجدولة أمر مهم حقاً، لأنك إذا لم تقم بتخصيص هذا الوقت، لن تحصل عليه أبداً.

"يمكن أن يكون دور الرعاية ثقيلاً ومتعباُ للغاية. لذلك من المهم القيام بأشياء تجعلك متحمساً أيضاً. وإذا كان ذلك يعني مشاهدة برنامج تلفزيوني مضحك ، أو نصف ساعة في اليوم للرسم أو المشي مع صديق أو أن تكون بمفردك ، فمن المهم جداً أن تفعل ذلك من أجل صحتك النفسية. تختتم السيدة كيكوس بالقول أنه من الجيد فعلاً تعديل حدودك إمكانياتك. فلن يكون لديك القدرة دائماً على الظهور في مجالات أخرى من حياتك الشخصية والمهنية بالطريقة التي اعتدت عليها ، لذلك من المهم أن تدع الناس يعرفون أنك قد تكون أقل تواجدأً عما كنت عليه. أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.





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