جدل بعد رفض ولاية جنوب استراليا إضاءة معالمها بالوان العلم الفلسطيني

City of Adelaide. Central Business District next to the River Torrens. South Australia.

Adelaide the capital city of South Australia. Source: Moment RF / John White Photos/Getty Images

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كانت ولاية جنوب استراليا مسرحا لمطالبات بإضاءة معالم مدينة ادلايد البارزة بالوان العلم الفلسطيني تضامنا مع الضحايا المدنيين الذين سقطوا في غزة. هذه الدعوة قوبلت بالرفض من قبل رئيس حكومة جنوب استراليا بيتر مالي نوسكاس. هذا الموقف دفع مقدم الطلب المهندس احمد زريقة رئيس الجمعية الاسلامية في جنوب استراليا الى الاستقالة من مفوضية تعدد الثقافات في الولاية.

قال صاحب الدعوة المهندس احمد زريقة إن مطلبه "عادل في بلد متعدد الثقافات مثل استراليا" واضاف ان هذه الخطوة الرمزية كانت ستعطي الحكومة فرصة للتعبير عن احترام متكافئ للضحايا الفلسطينيين اسوة بالضحايا الاسرائيليين. ووصف زريقة رفض حكومة الولاية تلبية الدعوة بإضاءة المعالم البارزة في ادلايد بالوان العلم الفلسطيني بأنها "اهانة للجالية الاسلامية والعربية في الولاية".
Ahmed Zreika.jpg
جدل بعد رفض ولاية جنوب استراليا إضاءة معالمها بالوان العلم الفلسطيني
في هذه الاثناء، طالب سياسيون وناشطون مجتمعيون استراليا بأن تلعب دورا فاعلا لانهاء الحرب المستعرة بين اسرائيل وحماس ووقف معاناة المدنيين على الجانبين.

من ناحيته دعا النائب العمالي في الصفوف الامامية إد هوسيك استراليا للوقوف ضد ما اسماه "العقاب الجماعي" الواضح للفلسطينيين في غزة بسبب الجرائم الهمجية التي قامت بها حماس بحسب قوله. وقال وزير الصناعة والعلوم إنه أدان منظمة حماس المدرجة على قائمة الإرهاب ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه يعتقد أن هناك كارثة إنسانية تتكشف في غزة.
Labor MP Ed Husic
Source: AAP
وتساءل النائب هوسيك عن السبب الذي يمنع الحكومات المختلفة في استراليا من اضاءة المعالم البارزة في المدن بالوان العلم الفلسطيني اسوة بخطوة تضامنية مع بدء هذه الجولة الاخيرة من القتال تم فيها اضاءة معالم بارزة مدار الاوبرا في سيدني بالوان العلم الاسرائيلي.

وعلّق قائلا لشبكة ABC، "هناك أشخاص لن يشعروا بالارتياح لإدلائي بهذه الملاحظة، لكنها تلامس جوهر ما يفكر فيه الفلسطينيون وأولئك الذين يهتمون بهم في أستراليا... وهو أن حياة الفلسطينيين تعتبر أقل من الاخرين. "

بدوره، ناشد مارك برسيل من الشبكة الاسترالية العالمية للتنمية Australian International Development Network استراليا باستغلال علاقاتها الدولية لوقف هذه الجولة من الصراع.

وقال برسيل في حديثه مع شبكة ABC انه يدين الجرائم التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية في اسرائيل ولكن يجب الآن التعاطف ايضا مع ما يمر به سكان غزة مطالبا برفع الحصار عن القطاع.
Israel Palestinians Gaza Civilian Toll
FILE - Relatives mourn people killed in an Israeli air strike in Gaza City on Monday, Oct. 9, 2023. Source: AP / Fatima Shbair/AP/AAP Image
كما أطلق الزعماء اليهود الأستراليون حملة للإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنه نشطاء حماس على إسرائيل.

وأثنى المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين على الحكومة لإدانتها الهجمات التي شنتها حماس، لكنه قال إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان سلامة الأشخاص الـ 199 الذين تم اختطافهم في غزة.

ووصفت رئيسة المجلس جيليان سيغال عملية الاختطاف بغير القانونية وغير الأخلاقية.

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