نصائح لتجنب العواقب القانونية القاسية عند عدم تسديد المخالفات في أستراليا

النقاط الرئيسية: عواقب عدم دفع المخالفة قد تشمل رسوم إضافية أو تعليق رخصة القيادة أو مصادرة الممتلكات، وعواقب أخرى أكبر.

ينصح بالاستشارة القانونية قبل الاعتراض على الغرامة في المحكمة

اتصل بالهيئة الحكومية ذات الصلة في ولايتك للحصول على خيارات الدفع المتاحة

لا يدرك كثير من المقيمين في أستراليا العواقب الوخيمة لتجاهل دفع مخالفة تبدأ بغرامة دفع رسوم إضافية إلى تعليق رخصة القيادة أو حصول تداعيات أكبر لا يحمد عقباها.





فيما لو تم تتبع القانون، والدفع مبكرًا أو طلب المساعدة عند الضرورة، فسيوفر ذلك على الشخص الدخول في مشاكل وتكاليف غير ضرورية.





المخالفة، والمعروفة أيضًا بالغرامة هي إشعار لانتهاك قانون أقرته حكومة الولايات والمقاطعات الأسترالية.



وتعد المخالفات المتعلقة بقيادة السيارات والوقوف والنقل من أكثر المخالفات شيوعًا.





لكن أستاذة القانون في جامعة ولونغونغ جوليا كويلتر تقول: "إن هناك مخالفات أخرى أيضًا، منها عدم التصويت في الانتخابات أو عدم حضور هيئة المحلفين عند طلبك.



Police in Australia can stop bike and scooter riders and issue a fine or a warning for not wearing an approved bicycle helmet. Credit: Steve Waters/Getty Images تقوم وكالات حكومية مختلفة بفرض غرامات على انتهاك قوانينها، وفق المكان الذي تعيش فيه في أستراليا، وحسب نوع الانتهاك عندها يختلف التنفيذ. (يرجى متابعة الروابط في نهاية المقال لمعرفة المزيد).









ما هي الخيارات المتاحة إذا تم تحرير مخالفة لك في أستراليا؟





بعد تحرير المخالفة، لدى الشخص خيار دفع الغرامة، أو الاعتراض عليها عبر مراجعة المؤسسة ذات الصلة للاعتراض على المخالفة عبر مُصدر المخالفة أو الطعن فيها في المحكمة.



Certain councils have their own local laws controlling pet animals within their boundaries. Source: Moment RF / Simon McGill/Getty Images لكن الدكتورة كويلتر توضح أنه قبل اتخاذ قرار الذهاب للمحكمة لابد الانتباه لنوع المخالفة وعواقبها.



ففي بعض الأحيان يعتقد كثيرون أن المخالفة أمر عادي، لكنها جريمة جنائية.





وتوضح المحامية كريستي هاريسون المتخصصة في الغرامات في Legal Aid NSW إن المشورة القانونية ضرورية قبل التوجه للمحكمة، خاصة للأشخاص الذين يحملون تأشيرات.



لأنه إذا أدين في المحكمة، وصدر قرار بإدانته، فهذا سيؤثر على شرط سلوك الشخص وبالتالي قد يؤثر على وضع تأشيرته. كيرستي هاريسون محامية Legal Aid NSW.

ويمكن للهيئة الحكومية المسؤولة عن تحصيل المخالفة في ولايتك أو مقاطعتك أن تعطيك خيارات متعددة للتسديد منها التقسيط.



ففي نيو ساوث ويلز مثلا، يمكن للأفراد التقدم إلى Revenue NSW للحصول على خطة سداد، مع وجود خيارات أخرى.





لكن الرسالة الأساسية، هي عدم تجاهل المخالفات أو الغرامات الواجب عليك دفعها، ويمكنك الاتصال بالمركز القانوني لمجتمعك المحلي أو LawAccess إذا كنت في نيو ساوث ويلز واطلب المساعدة.



Parking fines are issued commonly by local councils but also by some hospitals and universities. Credit: SDI Productions/Getty Images

تكلفة عدم دفع المخالفة وتبعاتها؟

صلاحية المخالفة لا تنتهي بالتقادم في حال عدم الدفع وإنما يترتب على ذلك دفع رسوم تأخير تزداد بمرور الوقت.





في الولايات القضائية في جميع أنحاء أستراليا، بما في ذلك فيكتوريا، يواجه المتخلف عن سداد الغرامات رسومًا إضافية وإجراءات إنفاذ ضده، مثل مصادرة الممتلكات أو خصم المال من الحساب المصرفي.



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يقول كريج هوارد القائم بأعمال نائب وزير المخالفات في ولاية فيكتوريا: "تتضمن إجراءات الإنفاذ مجموعة من الأشياء حيث يمكن للعمدة وضع قيد حديدي على عجلات سيارتك".





ويمكن لمدير Fines Victoria أن يطلب من هيئة النقل تعليق تسجيل سيارتك حتى تدفع الغرامة أو تعليق رخصة القيادة الخاصة بك.



Ms Harrison: many people in NSW are not aware that driver license sanctions can be imposed for non-driving related offences. Source: Moment RF / Simon McGill/Getty Images في الواقع، يعد تعليق رخصة القيادة أو إلغاؤها، أحد الأدوات الأساسية المستخدمة لفرض الغرامات، بغض النظر عن طبيعة المخالفة.





توضح هاريسون: "قد يحدث ذلك على أي مخالفة".



لذلك، قد يتم تغريمك لعدم التصويت، وعدم دفع تلك الغرامة قد يؤدي لتعليق رخصتك، رغم تغريمك لارتكاب جريمة لا تتعلق بالقيادة. كيرستي هاريسون محامية في Legal Aid NSW

يمكن أن يكون تأثير الغرامات غير المدفوعة كبيرًا أيضًا على الشباب وأسرهم.





يقول الدكتور كويلتر: "لا يمكنهم التقدم للحصول على تصريح التعلم أو الالتحاق بدورات تدريب قيادة الخاصة بهم إذا كان لديهم غرامات غير مدفوعة".





"قد يتحمل أحد الوالدين مسؤولية دفع تلك الغرامة عن الشاب. وهذا له آثار صعبة حقيقية حيث لا يعيش الشاب في وضع يمكن فيه ببساطة دفع الغرامة من قبل أحد الوالدين ".



Placing your feet on the seat or another part of the train, tram, or bus other than the floor is an offence attracting a fine. Source: Moment RF / Belinda Howell/Getty Images

.فدفع الغرامة أمر بالغ الأهمية، على سبيل المثال، إذا تم تغريمك بسبب مخالفة القيادة في فيكتوريا، ولم تكن السائق في يوم الحدث، فلديك وقت مدته 28 يومًا لترشيح سائق. لتحمل المخالفة.

يقول هوارد: "إذا قبل مُصدر المخالفة هذا الترشيح، فسيتم إلغاء المخالفة أو الغرامة وإعادة إصدارها باسم الشخص الذي رشحته".

وإذا لم تُدفع أو يتخذ إجراءً بحلول تاريخ الاستحقاق، فسيتم إرسال إشعار تذكير بالعقوبة مع رسوم إضافية ولن يكون الترشيح خيارًا.

إذا تم تجاهل إشعار التذكير بالعقوبة، فسيتم تسجيل الغرامة للتنفيذ. وعندها سيتم تعليق رخصة القيادة وأشياء أخرى. كريج هوارد، القائم بأعمال نائب وزير الغرامات في فيكتوريا

ذلك، يُوصى بالتصرف فورًا بمجرد صدور المخالفة أو الغرامة، بغض النظر عما إذا كنت ستدفع غرامة كاملة، أو تحاول الاعتراض على خطأ أو تصحيحه أو إذا كنت بحاجة إلى مناقشة حل بديل أو خيارات الدفع مع الدائرة الحكومية ذات الصلة بسبب ضائقة مالية تمر بها.



Moving houses? Ensure you update your vehicle registration address as any fines sent to your previous registered address are considered served. Credit: JGI/Tom Grill/Getty Images/Tetra images RF عند تعرضك لمخالفة ما، تحقق من الإشعار، أو قم بزيارة الروابط التالية في الدوائر ذات الصلة في الولاية أو المقاطعة التي تقيم بها:





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