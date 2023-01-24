وظيفة شاغرة: رونالدو يفشل في تعيين "شيف" لمنزل التقاعد في البرتغال

Al Nassr v Al-Ittifaq Club - Saudi Pro League

RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 22: Cristiano Ronaldo of Al Nassr leads the team out prior to the Saudi Pro League match between Al Nassr and Al-Ittifaq Club at Mrsool Park Stadium on January 22, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images) Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أثار النجم العالمي كريستيانو رونالدو الكثير من الجدل مؤخرا بعد انتقاله من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لنادي النصر السعودي في صفقة خيالية.

ولكن يبدو أن رونالدو قد بدأ الاستعداد لمرحلة اعتزال كرة القدم بعد توارد أنباء عن شرائه قصر كبير في إحدى مدن البرتغال مؤخرا.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رونالدو يجهز "منزل التقاعد" في البرتغال مشيرة إلى أن قيمته تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن أسطورة البرتغال يشعر بالإحباط بسبب وجود وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في القصر، إلا أنه لم يتمكن من إيجاد الشخص المناسب لها حتى الآن.

تحدثت بترا طوق وكريستيل باسيل عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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