وظيفة شاغرة: رونالدو يفشل في تعيين "شيف" لمنزل التقاعد في البرتغال

أثار النجم العالمي كريستيانو رونالدو الكثير من الجدل مؤخرا بعد انتقاله من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لنادي النصر السعودي في صفقة خيالية.





ولكن يبدو أن رونالدو قد بدأ الاستعداد لمرحلة اعتزال كرة القدم بعد توارد أنباء عن شرائه قصر كبير في إحدى مدن البرتغال مؤخرا.





وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رونالدو يجهز "منزل التقاعد" في البرتغال مشيرة إلى أن قيمته تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني.





وأشارت إلى أن أسطورة البرتغال يشعر بالإحباط بسبب وجود وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في القصر، إلا أنه لم يتمكن من إيجاد الشخص المناسب لها حتى الآن.





تحدثت بترا طوق وكريستيل باسيل عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.



