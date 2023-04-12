"المجتمع القوي لا يخاف من مؤثرة": كيف يمكن التعامل مع محتوى قد "يمس الاخلاق العامة والقيم العائلية"؟

Self-regulation of social media

Advertisers say the self-regulation of social media "influencers" is working well despite criticism. (AAP) Source: AAP

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بين الحرية الشخصية والمس بالأخلاق العامة، يخرج موضوع توقيف نساء في بلدان عربية ممن يسمين مؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي. السلطات تقول إن ما ينشرنه "يمس بالأخلاق العامة" و"القيم العائلية". بينما يقول مدافعون عن الحريات إن تلك الاتهامات باطلة ونابعة من نظرة معادية للمرأة.

النقاط الرئيسية
  • اعتقال مؤثرة مصرية بتهمة "الفجور"
  • تنديد بجريمة قتل والد لابنته في الديوانية في العراق
  • منظمات حقوق الانسان تندد ب"انتهاك حرية التعبير"
اعتقلت السلطات المصرية المؤثرة سلمى الشيمي في مطار القاهرة لدى عودتها من دبي، بتهمتي "الفجور" و"انتهاك القيم العائلية"، بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعتمد السلطات على قانون 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية لتعاقب هؤلاء المؤثرات لأنها تعتبر أن ما ينشرنه "يمس بالأخلاق العامة" و"القيم العائلية"، لكن منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ومنها هيومن رايتس ووتش تندد باستهداف السلطات المصرية للمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي و وتتهم هيومن رايتس ووتش هذا القانون بانتهاك حرية التعبير واستخدامه كأداة لمهاجمة النساء بشكل خاص.
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كما وعبر الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، عمرو مجدي عن غضبه من هذا التوقيف، وكتب على حسابه على تويتر إن "السلطات اعتقلت امرأة أخرى مؤثرة بتهمة الفجور لأنها نشرت صورا نراها في الحياة اليومية وعلى شاشات التلفزيون"

وفي شهر شباط فبراير الماضي أفاد مصدر أمني عراقي بأن رجلا أقدم على قتل ابنته، وهي مؤثرة معروفة على مواقع التواصل الإجتماعي، في محافظة الديوانية جنوبي العراق، حيث قُتلت طيبة العلي خنقا على يد والدها بذريعة “غسل العار”، بعد عودتها إلى البلاد، قادمةً من تركيا لحضور بطولة “خليجي 25”.

و ندّد كثيرون بهذه الجريمة تصدر وسم “حق طيبة العلي” مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام التي تلت مقتلها.

وفي حديث مع SBS Arabic24 اعتبرت الكاتبة المسرحية والروائية الدكتورة سماح السبعاوي "أن البوابة الآن مفتوحة على أفكار مختلفة تأتي من مختلف أنحاء العالم" وتساءلت: "فكيف نتعايش مع هذا الوضع؟".
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تقول الدكتورة سماح السبعاوي إن الحل يكون بعدم الخوف "من الشيء الآتي من الخارج، وعوضا عن ذلك بتقوية انفسنا وتقوية أبنائنا لحماية أنفسهم من الانجرار وراء محتوى لا يفيدهم".

استمعوا الى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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