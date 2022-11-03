أس بي أس عربي۲٤

ديزني تكسر القواعد مجددا: راقصة باليه بوزن زائد بطلة فيلم قصير جديد

أس بي أس عربي۲٤

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Credit: @DisneyAnimation

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نشر في: 4/11/2022 10:46am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 4/11/2022 10:46am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS
أصدرت شركة ديزني فيلمًا قصيرًا باسم Reflect بطلتة "بيانكا" وهي فتاة بوزنٍ زائد.

بيانكا راقصة باليه ترقص في الظلام أمام المرايا التي تعكس صراعها مع شكل جسدها وتدني احترامها لذاتها.

تحارب بيانكا انعكاسها لتتغلب على الشك والخوف من خلال توجيه قوتها الداخلية وتنمية ثقتها بنفسها متجهة نحو تحقيق أحلامها.

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يهدف الفيلم إلى تشجيع المشاهدين على تقبل ذواتهم وأجسادهم كما هي.

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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