ديزني تكسر القواعد مجددا: راقصة باليه بوزن زائد بطلة فيلم قصير جديد

أصدرت شركة ديزني فيلمًا قصيرًا باسم Reflect بطلتة "بيانكا" وهي فتاة بوزنٍ زائد.





بيانكا راقصة باليه ترقص في الظلام أمام المرايا التي تعكس صراعها مع شكل جسدها وتدني احترامها لذاتها.





تحارب بيانكا انعكاسها لتتغلب على الشك والخوف من خلال توجيه قوتها الداخلية وتنمية ثقتها بنفسها متجهة نحو تحقيق أحلامها.





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يهدف الفيلم إلى تشجيع المشاهدين على تقبل ذواتهم وأجسادهم كما هي.





تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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