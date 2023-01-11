لماذا يهتم الأستراليون بالمساحات الخضراء في منازلهم؟

النقاط الرئيسية: يمكن للنباتات أن تذكرك بوطنك الأم وطفولتك

لدى المجالس المحلية قواعد للحفاظ على الأشجار الحضرية الثمينة لدينا

يجب على المستأجرين الاتصال دائماً بمالك العقار قبل إجراء تغييرات كبيرة على الحديقة





يعلم الجميع الفوائد الكبيرة للزرعة وأهمية المساحات الخضراء حول المنازل.





ويقول عالم الزراعة جوستين كالفيرلي: "هناك الكثير من الدراسات حول البيوفيليا، وهي الصلة البشرية بالعالم الخارجي".





"في المدن، نميل إلى الابتعاد عن ذلك، لكننا نعلم دائماً أننا نشعر بتحسن كبير عندما نكون محاطين بالنباتات".



Apartment block in Sydney, Australia with hanging gardens and plants on exterior of the building at Sunset. Source: iStockphoto / Elias/Getty Images/iStockphoto تشمل فوائد الزراعة تأثيرات التظليل والتبريد الناتجة. تشمل الامتيازات الأخرى الهواء المصفى الذي تشعر به عندما تكون بين النباتات.





لكن بالنسبة للأشخاص الجدد في أستراليا، هناك شيء مميز حول رؤية نبات مألوف لهم، كما يقول كالفيرلي.





"إنه يعيدك حقاً إلى وطنك".



McElhone Place Surry Hills, Sydney Credit: Richard Gurney نحن نعلم أن زراعة حديقة منتجة لها فوائد مثل القيمة الغذائية وممارسة الرياضة.





يقول كالفيرلي: "نحصل على فيتامين (د) من الشمس كما أنه تمرين خفيف".



ما هي المظلة الحضرية؟

يقول ماركوس بيرل، عمدة مدينة بورت فيليب في ملبورن، إن المساحات المفتوحة محدودة في معظم مناطق المدينة الداخلية، لذا فإن الأشجار ضرورية للحياة البرية ومجتمعنا.





الأشجار الأسترالية محمية بموجب قانون حماية الأشجار وأوامر المحافظة على الأشجار الصادرة عن المجلس المحلي.



Melbourne tree canopy Credit: Mark Burban / Getty Images لذلك ، يتعين على السكان الحصول على موافقة من المجلس قبل إزالة الأشجار المهمة، حتى في الحدائق الخاصة.





يقول بيرل: "تفرض ضواحي المدينة قيوداً على إزالة الأشجار المهمة في معظم المناطق، لأن مجالس المدينة تريد مواكبة ما يسمونه" المظلة الحضرية "، وهي مقدار الظل والأشجار في مدينتهم".





تقدم المجالس إرشادات بالعديد من اللغات حول ما يمكنك وما لا يمكنك فعله بالأشجار الموجودة في الممتلكات الخاصة بك.



Darlinghurst, Sydney Credit: Nina Rose / EyeEm / Getty Images

مبادرات قطاع الطبيعة

وعلى سبيل المثال، لمدينة بورت فيليب مساحة مفتوحة محدودة، لذلك شرع السكان المحليون في تحسين المكان الذي يعيشون فيه، كما يوضح بيرل.





بعد التشاور المجتمعي، تم رفع القيود للسماح بالزراعة في مساحات المجلس الطبيعية أو في صناديق النباتات بالقرب من منازلهم.



ما حدث خلال COVID كان رائعاً للغاية، بدأ الأهالي يعتنون بأحيائهم المحلية Marcus Pearl, Mayor of the City of Port Phillip in Melbourne

"نحن نشجع الأشخاص الذين يقومون بهذا النوع من النشاط في مدينة بورت فيليب لأنه يعودبفائدة ثقافية ومجتمعية رائعة للجميع".



ما الذي يمكن أن يفعله المستأجرون؟

يُطلب من المستأجرين الحفاظ على حدائقهم، بما في ذلك جز العشب والتقليم.





إذا رغب المستأجر في إجراء تحسينات، فهذا أكثر من مقبول، كما يقول مدير العقارات في سيدني إيجي دامياني.





ومع ذلك، إذا كانوا يريدون إجراء تغييرات كبيرة أو زراعة أشجار يمكن أن تعرقل الرؤية على سبيل المثال، فعليهم طلب الإذن.





"عندما يقوم المستأجر بإجراء تغييرات على الحديقة، فمن الأفضل دائماً الاتصال بمدير العقار للتأكد من أن المالك سعيد بهذه التغييرات."



"For migrants in Australia, there’s just something about seeing a familiar plant out of context", says horticulturalist Justin Calverley Credit: Adene Sanchez / Getty Images تعطي النباتات المزروعة بوعاء حل رائع للمستأجرين .





يقول السيد كالفيرلي: "يمكنك اصطحابهم معك، ونقلهم إلى الشمس أو الظل هذا رائع، يجب أن تكون الحدائق المحفوظة بوعاء هي النبات المناسب في الوعاء الصحيح. لذا أجرِ القليل من البحث للتأكد".





"من الناحية المثالية، إذا كنت ستبدأ البستنة، فمن المرجح أن تمنحك النباتات الأصلية نجاحاً أكبر من زراعة البذور لأنها تطورت في مناخك وفي تربتك".



المزيد في التدوين الصوتي اعلاه





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



