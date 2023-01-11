دليل الاستقرار

لماذا يهتم الأستراليون بالمساحات الخضراء في منازلهم؟

دليل الاستقرار

Bonding In The Garden

Father and son bonding in their garden and tending to their vegetable patch together. Credit: SolStock/Getty Images

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نشر في: 11/01/2023 2:52pm, آخر تحديث: 11/01/2023 3:51pm
By Melissa Compagnoni
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS
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يضع الأستراليون قيمة كبيرة للمساحات الخضراء، الفوائد الشخصية والمجتمعية والبيئية للحياة النباتية كبير جداً، وهذا هو سبب وضع القوانين لتوجيه ما يمكننا وما لا يمكننا فعله في حدائقنا وشوارعنا.

نشر في: 11/01/2023 2:52pm, آخر تحديث: 11/01/2023 3:51pm
By Melissa Compagnoni
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS
Available in other languages
النقاط الرئيسية:
  • يمكن للنباتات أن تذكرك بوطنك الأم وطفولتك
  • لدى المجالس المحلية قواعد للحفاظ على الأشجار الحضرية الثمينة لدينا
  • يجب على المستأجرين الاتصال دائماً بمالك العقار قبل إجراء تغييرات كبيرة على الحديقة

يعلم الجميع الفوائد الكبيرة للزرعة وأهمية المساحات الخضراء حول المنازل.

ويقول عالم الزراعة جوستين كالفيرلي: "هناك الكثير من الدراسات حول البيوفيليا، وهي الصلة البشرية بالعالم الخارجي".

"في المدن، نميل إلى الابتعاد عن ذلك، لكننا نعلم دائماً أننا نشعر بتحسن كبير عندما نكون محاطين بالنباتات".
Apartment block in Sydney NSW Australia with hanging gardens and plants on exterior of the building at Sunset with lovely colourful clouds in the sky
Apartment block in Sydney, Australia with hanging gardens and plants on exterior of the building at Sunset. Source: iStockphoto / Elias/Getty Images/iStockphoto
تشمل فوائد الزراعة تأثيرات التظليل والتبريد الناتجة. تشمل الامتيازات الأخرى الهواء المصفى الذي تشعر به عندما تكون بين النباتات.

لكن بالنسبة للأشخاص الجدد في أستراليا، هناك شيء مميز حول رؤية نبات مألوف لهم، كما يقول كالفيرلي.

"إنه يعيدك حقاً إلى وطنك".
McElhone Place Surry Hills, Sydney
McElhone Place Surry Hills, Sydney Credit: Richard Gurney
نحن نعلم أن زراعة حديقة منتجة لها فوائد مثل القيمة الغذائية وممارسة الرياضة.

يقول كالفيرلي: "نحصل على فيتامين (د) من الشمس كما أنه تمرين خفيف".

ما هي المظلة الحضرية؟

يقول ماركوس بيرل، عمدة مدينة بورت فيليب في ملبورن، إن المساحات المفتوحة محدودة في معظم مناطق المدينة الداخلية، لذا فإن الأشجار ضرورية للحياة البرية ومجتمعنا.

الأشجار الأسترالية محمية بموجب قانون حماية الأشجار وأوامر المحافظة على الأشجار الصادرة عن المجلس المحلي.
Melbourne tree canopy_Mark Burban_Getty.jpg
Melbourne tree canopy Credit: Mark Burban / Getty Images
لذلك ، يتعين على السكان الحصول على موافقة من المجلس قبل إزالة الأشجار المهمة، حتى في الحدائق الخاصة.

يقول بيرل: "تفرض ضواحي المدينة قيوداً على إزالة الأشجار المهمة في معظم المناطق، لأن مجالس المدينة تريد مواكبة ما يسمونه" المظلة الحضرية "، وهي مقدار الظل والأشجار في مدينتهم".

تقدم المجالس إرشادات بالعديد من اللغات حول ما يمكنك وما لا يمكنك فعله بالأشجار الموجودة في الممتلكات الخاصة بك.
Darlinghurst Sydney_Nina Rose_Getty.jpg
Darlinghurst, Sydney Credit: Nina Rose / EyeEm / Getty Images

مبادرات قطاع الطبيعة

وعلى سبيل المثال، لمدينة بورت فيليب مساحة مفتوحة محدودة، لذلك شرع السكان المحليون في تحسين المكان الذي يعيشون فيه، كما يوضح بيرل.

بعد التشاور المجتمعي، تم رفع القيود للسماح بالزراعة في مساحات المجلس الطبيعية أو في صناديق النباتات بالقرب من منازلهم.
ما حدث خلال COVID كان رائعاً للغاية، بدأ الأهالي يعتنون بأحيائهم المحلية
Marcus Pearl, Mayor of the City of Port Phillip in Melbourne
"نحن نشجع الأشخاص الذين يقومون بهذا النوع من النشاط في مدينة بورت فيليب لأنه يعودبفائدة ثقافية ومجتمعية رائعة للجميع".

ما الذي يمكن أن يفعله المستأجرون؟

يُطلب من المستأجرين الحفاظ على حدائقهم، بما في ذلك جز العشب والتقليم.

إذا رغب المستأجر في إجراء تحسينات، فهذا أكثر من مقبول، كما يقول مدير العقارات في سيدني إيجي دامياني.

ومع ذلك، إذا كانوا يريدون إجراء تغييرات كبيرة أو زراعة أشجار يمكن أن تعرقل الرؤية على سبيل المثال، فعليهم طلب الإذن.

"عندما يقوم المستأجر بإجراء تغييرات على الحديقة، فمن الأفضل دائماً الاتصال بمدير العقار للتأكد من أن المالك سعيد بهذه التغييرات."
Potted gardens_Adene Sanchez_Getty.jpg
"For migrants in Australia, there’s just something about seeing a familiar plant out of context", says horticulturalist Justin Calverley Credit: Adene Sanchez / Getty Images
تعطي النباتات المزروعة بوعاء حل رائع للمستأجرين .

يقول السيد كالفيرلي: "يمكنك اصطحابهم معك، ونقلهم إلى الشمس أو الظل هذا رائع، يجب أن تكون الحدائق المحفوظة بوعاء هي النبات المناسب في الوعاء الصحيح. لذا أجرِ القليل من البحث للتأكد".

"من الناحية المثالية، إذا كنت ستبدأ البستنة، فمن المرجح أن تمنحك النباتات الأصلية نجاحاً أكبر من زراعة البذور لأنها تطورت في مناخك وفي تربتك".
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