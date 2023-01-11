لماذا يهتم الأستراليون بالمساحات الخضراء في منازلهم؟

النقاط الرئيسية:
- يمكن للنباتات أن تذكرك بوطنك الأم وطفولتك
- لدى المجالس المحلية قواعد للحفاظ على الأشجار الحضرية الثمينة لدينا
- يجب على المستأجرين الاتصال دائماً بمالك العقار قبل إجراء تغييرات كبيرة على الحديقة
يعلم الجميع الفوائد الكبيرة للزرعة وأهمية المساحات الخضراء حول المنازل.
ويقول عالم الزراعة جوستين كالفيرلي: "هناك الكثير من الدراسات حول البيوفيليا، وهي الصلة البشرية بالعالم الخارجي".
"في المدن، نميل إلى الابتعاد عن ذلك، لكننا نعلم دائماً أننا نشعر بتحسن كبير عندما نكون محاطين بالنباتات".
تشمل فوائد الزراعة تأثيرات التظليل والتبريد الناتجة. تشمل الامتيازات الأخرى الهواء المصفى الذي تشعر به عندما تكون بين النباتات.
Apartment block in Sydney, Australia with hanging gardens and plants on exterior of the building at Sunset. Source: iStockphoto / Elias/Getty Images/iStockphoto
لكن بالنسبة للأشخاص الجدد في أستراليا، هناك شيء مميز حول رؤية نبات مألوف لهم، كما يقول كالفيرلي.
"إنه يعيدك حقاً إلى وطنك".
نحن نعلم أن زراعة حديقة منتجة لها فوائد مثل القيمة الغذائية وممارسة الرياضة.
McElhone Place Surry Hills, Sydney Credit: Richard Gurney
يقول كالفيرلي: "نحصل على فيتامين (د) من الشمس كما أنه تمرين خفيف".
ما هي المظلة الحضرية؟
يقول ماركوس بيرل، عمدة مدينة بورت فيليب في ملبورن، إن المساحات المفتوحة محدودة في معظم مناطق المدينة الداخلية، لذا فإن الأشجار ضرورية للحياة البرية ومجتمعنا.
الأشجار الأسترالية محمية بموجب قانون حماية الأشجار وأوامر المحافظة على الأشجار الصادرة عن المجلس المحلي.
لذلك ، يتعين على السكان الحصول على موافقة من المجلس قبل إزالة الأشجار المهمة، حتى في الحدائق الخاصة.
Melbourne tree canopy Credit: Mark Burban / Getty Images
يقول بيرل: "تفرض ضواحي المدينة قيوداً على إزالة الأشجار المهمة في معظم المناطق، لأن مجالس المدينة تريد مواكبة ما يسمونه" المظلة الحضرية "، وهي مقدار الظل والأشجار في مدينتهم".
تقدم المجالس إرشادات بالعديد من اللغات حول ما يمكنك وما لا يمكنك فعله بالأشجار الموجودة في الممتلكات الخاصة بك.
Darlinghurst, Sydney Credit: Nina Rose / EyeEm / Getty Images
مبادرات قطاع الطبيعة
وعلى سبيل المثال، لمدينة بورت فيليب مساحة مفتوحة محدودة، لذلك شرع السكان المحليون في تحسين المكان الذي يعيشون فيه، كما يوضح بيرل.
بعد التشاور المجتمعي، تم رفع القيود للسماح بالزراعة في مساحات المجلس الطبيعية أو في صناديق النباتات بالقرب من منازلهم.
ما حدث خلال COVID كان رائعاً للغاية، بدأ الأهالي يعتنون بأحيائهم المحليةMarcus Pearl, Mayor of the City of Port Phillip in Melbourne
"نحن نشجع الأشخاص الذين يقومون بهذا النوع من النشاط في مدينة بورت فيليب لأنه يعودبفائدة ثقافية ومجتمعية رائعة للجميع".
ما الذي يمكن أن يفعله المستأجرون؟
يُطلب من المستأجرين الحفاظ على حدائقهم، بما في ذلك جز العشب والتقليم.
إذا رغب المستأجر في إجراء تحسينات، فهذا أكثر من مقبول، كما يقول مدير العقارات في سيدني إيجي دامياني.
ومع ذلك، إذا كانوا يريدون إجراء تغييرات كبيرة أو زراعة أشجار يمكن أن تعرقل الرؤية على سبيل المثال، فعليهم طلب الإذن.
"عندما يقوم المستأجر بإجراء تغييرات على الحديقة، فمن الأفضل دائماً الاتصال بمدير العقار للتأكد من أن المالك سعيد بهذه التغييرات."
تعطي النباتات المزروعة بوعاء حل رائع للمستأجرين .
"For migrants in Australia, there’s just something about seeing a familiar plant out of context", says horticulturalist Justin Calverley Credit: Adene Sanchez / Getty Images
يقول السيد كالفيرلي: "يمكنك اصطحابهم معك، ونقلهم إلى الشمس أو الظل هذا رائع، يجب أن تكون الحدائق المحفوظة بوعاء هي النبات المناسب في الوعاء الصحيح. لذا أجرِ القليل من البحث للتأكد".
"من الناحية المثالية، إذا كنت ستبدأ البستنة، فمن المرجح أن تمنحك النباتات الأصلية نجاحاً أكبر من زراعة البذور لأنها تطورت في مناخك وفي تربتك".
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