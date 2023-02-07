الخبير باهر زغلول يشرح أسباب حدوث الزلازل والهزات الارتدادية

Key Points تخطى عدد القتلى في تركيا وحدها 2379 قتيلا

بعد 12 ساعة من الزلزال الأول، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب، بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول

قال حبير الزلازل والبراكين الدكتور باهر زغلول إن الزلازل تحدث نتيجة الضغوطات في طبقات الأرض العليا التي تشكل الجبال والمرتفعات

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد الضحايا في كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، قد يرتفع إلى ثمانية أضعاف.



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وتخطى عدد القتلى في تركيا وحدها 2379 قتيلا، إذ تتزايد أعداد القتلى والمصابين بصورة كبيرة، منذ وقوع أول زلزال صبيحة الإثنين بالتوقيت المحلي.





كما ارتفع عدد ضحايا الزلزال في كل من تركيا وسوريا إلى أكثر من 3800 قتيل.





وبعد 12 ساعة من الزلزال الأول، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب، بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول.





ولازالت طواقم الإنقاذ تسابق الزمن، للعثور على ناجين تحت الأنقاض.





للحديث عن لماذا تحدث الزلازل وما هي الهزات الارتدادية، أجرت منال العاني لقاءً مع الذي قال "تحدث الزلازل نتيجة الضغوطات في طبقات الأرض العليا التي تشكل





الجبال والمرتفعات بصفة عامة وفي بعض الاحيان المنخفضات الشديدة بسبب حركتها النسبية."





وأضاف الدكتور باهر، لبرنامج أستراليا اليوم، "القارة الآسيوية تتحرك طبقة كاملة وتصطدم مع القارة الأوروبية وهذا الاصطدام واضح جدا في عدة أماكن منها جبال الأورال على سبيل المثال ومن ضمنها المنطقة





التي فيها تركيا."



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"هضبة الأناضول هي نتيجة الضغط في الأرض الذي شكل الارتفاع الذي يتسبب بنشوء هذه الهضبة."





وتابع خبير الزلازل والبراكين الدكتور باهر زغلول "تحدث الضغوطات في الأرض نتيجة الحركة النسبية ما بين القارتين آسيا و أوروبا في هذه الحالة. وان الضغوطات تزيد لغاية نقطة معينة تتعدى المرونة التي





تستطيع الأرض تحمل هذا الضغط فيحصل نوع معين من خروج الطاقة الى الأرض."





وتابع "الاستعداد للزلازل هو الحل الوحيد. بمعنى لا نستطيع ايقاف الزلزال او نمنع حدوثه لكن نستطيع الاستعداد له. هذا ينعكس مباشرة عن ماذا سنفعل في المنشآت وايضا كيف من الممكن التخطيط لما سيحدث بعد وقوع الزلزال".





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