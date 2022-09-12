النقاط الرئيسية حصول الدكتور مصطفى عبد الواحد على جائزة الإبداع لابتكاره تطبيقا مخصصا لكبار السن

التطبيق يقرأ تعابير الوجه لكبار السن الذين لا يستطيعون التعبير عن مشاعر الألم احيان

وصل الدكتور مصطفى عبد الواحد إلى أستراليا عام 1998 واستطاع تحقيق العديد من الإنجازات منها خمس براءات اختراع لاجهزة طبية كتطبيقات على الهواتف الذكية

وصل الدكتور مصطفى عبد الواحد إلى أستراليا عام 1998 واستطاع تحقيق العديد من الإنجازات منها خمس براءات اختراع لاجهزة طبية كتطبيقات على الهواتف الذكية لتقييم الألم لأمراض الزهايمر والشيخوخة. كما شارك في اكثر من 40 مؤتمرا علميا عالميا في مجالات الألم والزهايمر وتقدم العمر والعناية بالمسنين.



Dr. Mustafa Abdul Wahed وحصل الدكتور الأسترالي من اصول عراقية مصطفى عبد الواحد أخصائي أمراض الزهايمر والشيخوخة في بيرث على جائزة الإبداع من جامعة كيرتن بغرب أستراليا لانه ابتكر تطبيقاً على الهواتف الذكية يمكن من خلاله قراءة تعابير الوجه والذكاء الاصطناعي لكبار السن الذين لايستطيعون التعبير عن مشاعرالألم احيانا، ما يجعل هذا التطبيق يوفر بديلا إنسانيا ويحقق الغرض المطلوب.





وقال الدكتور مصطفى عبد الواحد، لبرنامج أستراليا اليوم، "لدي اربع شهادات جامعية (بكالوريوس في الصيدلة، دبلوم عالي وماجستير في الصيدلة السريري، ودكتوراة في مجال الألم في امراض الزهايمر و الشيخوخة) من جامعة كيرتن في غرب استراليا".



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وأضاف "نُشر لي اكثر من 20 بحثا علميا في أرقى المجلات العلميه مثل Alzheimer Disease. وخمس براءات اختراع لاجهزة طبية كتطبيقات على الهواتف الذكية لتقييم الألم لأمراض الزهايمر والشيخوخة".





وذكر أن أكثر من 12 ألف مستخدم لهذه التطبيقات وأكثر من مليون ونصف تقييم للألم أنجزت مستخدما هذه التطبيقات منذ نزولها للأسواق عام 2017. تستخدم هذه التكنولوجيا بشكل يومي خاصة في استراليا ونيوزيلندا وايضا المملكة المتحدة وسنغافورة وكندا.



ونشر والدكتور مصطفى فصلين عن هذه المجالات في كتاب نشر حديثا اسمه The BPSD Textbook وهو يشرف حاليا على رسائل دكتوراة في جامعات استرالية مختلفة.





منجز الدكتور مصطفى عبد الواحد تمثل بابتكار تطبيق يستخدم على الهواتف يمكن من خلاله قراءة تعابير الوجه بواسطة الذكاء الاصطناعي لكبار السن الذين لا يستطيعون التعبير عن حاجاتهم ومشاعر الألم احيانا، ما يجعل هذا التطبيق يوفر بديلا أنسانيا ويحقق الغرض المطلوب.





"قدمت هذا البحث إلى جامعة كيرتن في مدينة بيرث وتم منحي جائزة الابداع العلمي الأسبوع الماضي تثمينا لإبتكاري وسعيي الحثيث لخدمة الانسانية."



المزيد في التدوين الصوتي اعلاه.





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