أس بي أس عربي۲٤

مصر تفرض شروطا جديدة مثيرة للجدل على الراغبين في الزواج. فما هي؟

أس بي أس عربي۲٤

Bilateral Meeting at Baghdad Conference - Jordan

Egypt's President Abdel Fattah El-Sisi and French President Emmanuel Macron during a meeting at the end of the "Baghdad Conference for Cooperation and Partnership" in Sweimeh by the Dead Sea shore in central-west Jordan on December 20, 2022. Source: ABACA / Blondet Eliot/ABACA/PA/Alamy

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نشر في: 29/12/2022 11:07am
By Fares Hassan, Sanae Ouahib
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 29/12/2022 11:07am
By Fares Hassan, Sanae Ouahib
المصدر: SBS
في الوقت الذي تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية وإطلاق مبادرات لترشيد تكاليف الزواج فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بوضع شروط لاتمام الزواج.

تتمثل تلك الشروط التي أثارت جدلا واسعا في دفع الرجل مبلغا ماليا في صندوق يحمل اسم دعم الأسرة المصرية إضافة إلى إجراء الشاب والفتاة تحاليل طبية ومنح لجنة برئاسة قاض حق الموافقة على اتمام الزواج من عدمه.

تحدثت سناء وهيب وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

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