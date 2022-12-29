مصر تفرض شروطا جديدة مثيرة للجدل على الراغبين في الزواج. فما هي؟

في الوقت الذي تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية وإطلاق مبادرات لترشيد تكاليف الزواج فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بوضع شروط لاتمام الزواج.





تتمثل تلك الشروط التي أثارت جدلا واسعا في دفع الرجل مبلغا ماليا في صندوق يحمل اسم دعم الأسرة المصرية إضافة إلى إجراء الشاب والفتاة تحاليل طبية ومنح لجنة برئاسة قاض حق الموافقة على اتمام الزواج من عدمه.





تحدثت سناء وهيب وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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