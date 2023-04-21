بحضور رئيس حكومة الولاية: الآلاف يؤدون صلاة العيد في مسجد لاكمبا في سيدني

النقاط الرئيسية أعلن مجلس الفتوى والتحكيم الشرعي اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر وتمت إقامة صلاة العيد في مسجد لاكمبا

توجه رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز إلى مسجد الإمام علي في لاكمبا وألقى كلمة أمام المصلين وكذلك وزير علاقات العمل توني بيرك ممثلاً لرئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي.

قُدرت أعداد من شاركوا في صلاة العيد بـ 10 إلى 15 ألف مصلٍ.

يصادف اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في أستراليا وفق بيان صدر عن مجلس الفتوى والتحكيم الشرعي ومسجد لاكمبا، بينما حدد مجلس الأئمة الأسترالي يوم السبت أول أيام عيد الفطر. وسواء اليوم أو غداً، يتوجه الكثير من المسلمين الذين يناهز عددهم 800 ألف شخص إلى المساجد صباحاً لأداء صلاة العيد التي تُقام عادة في الهواء الطلق.





في نيو ساوث ويلز وتحديداً في مدينة سيدني حيث توجه الآلاف إلى ضاحية لاكمبا لأداء الصلاة في واحد من أكبر مساجد الولاية وأقدمها.





وقال عضو فريق SBS Arabic24 رامي علي الذي توجه إلى هناك لتغطية فعاليات هذه الصلاة، إن تعداد المصلين كان بالآلاف وتابع قائلاً: "هناك عدد كبير من السياسيين والنواب في برلمان الولاية وكذلك نواب فدراليين. حضر أيضاً رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز وسيلقي بعد قليل خطاباً أمام جموع المصلين لتهنئتهم بالعيد."





وأوضح الزميل علي أن رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي انتدب وزير علاقات العمل توني بيرك إلى صلاة العيد لهذا العام. وفي حديث له لإذاعة أس بي أس عربي24، تمنى بيرك للجالية عيداً سعيداً: "أكثر ما احببته في شهر رمضان كان رؤية المجتمع الأسترالي العريض يدرك معاني الشهر وعدد الناس الذين توافدوا الى لاكمبا. انا آتي الى هنا منذ 20 عاماً وسعيد لرؤية الجميع."



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الجو الماطر لم يمنع الناس من التوافد الى هنا وخطبة العيد ركزت على معاني التراحم وتوحيد الصف وتذكر معاني العيد لدى المسلمين في أنحاء العالم وكذلك التعريف بمعانيه للمجتمع الأسترالي.

Credit: Wikipedia والتقى الزميل علي بوزير خدمات الطوارئ وخدمة العملاء جهاد ديب والذي توجه بدوره بكلمة شكر إلى الجالية على دعمهم المتواصل: "كل عام وانتم بخير. كان مهماً بالنسبة لي أن أقسم على القرآن عندما تم تعيين كوزير. هذا ديني ولا أخجل به. كان في ذلك رسالة بأنه بإمكانك الوصول إلى أعلى المراكز بغض النظر عن دينك وخلفيتك. أنا أفتخر بالجالية تماما كما تفتخر بي. أشكرهم جزيل الشكر على مساندتهم لي."





وأوضح علي أن الشرطة كانت على أهبة الاستعداد لتنظيم حركة المصلين: "مقابل المسجد مغلق للسماح للمصلين بالصلاة في الخارج. الأجهزة الأمنية والشرطة في كل مكان. الأمور منظمة جداً والمسلمون هنا فرحون والأطفال حضروا إلى المسجد."





استمعوا إلى تقرير الزميل رامي علي في الملف الصوتي أعلى الصفحة.



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