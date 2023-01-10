اكتشفوا قطعة من كوكب المريخ على الأرض: مشوار الى Bungle Bungle في أستراليا

النقاط الرئيسية: تعد سلسلة صخور بنجل بنجل جوهرة منتزه Purnululu الوطني في ولاية غرب أستراليا

تبدو السلاسل الصخرية قطعة من كوكب المريخ على الأرض بسبب التكوين الجيولوجي المميز للأحجار

في عام 2003، أدرجت Purnululu National Park كأحد مواقع التراث العالمي

تعد سلسلة صخور بنجل بنجل جوهرة منتزه Purnululu الوطني في ولاية غرب أستراليا. اذ تشكلت هذه السلسلة منذ أكثر من 360 مليون عام من ترسبات الرمل والحصى بمساعدة الأنهار المتدفقة من الشمال الشرقي في المنطقة، وحركة الرياح الجنوبية الشرقية.



PURNULULU NATIONAL PARK Credit: Piqsels وتبدو السلاسل الصخرية قطعة من كوكب المريخ على الأرض بسبب التكوين الجيولوجي المميز للأحجار. اذ تشكل لوحة الصخور المخروطية الدائرية والأبراج الأسطوانية لوحة توحي وكأنها خلية النحل ضخمة. وفي الواقع هي صخور ترسبت قبل 350-375 مليون عام، وتآكلت ببطء من الرياح والأمطار في الصحراء المحيطة.



Purnululu National Park Source: Flickr / flickr/touropia ويدرج منتزه Purnululu في قائمة اليونوسكو للتراث العالمي لما تحتضنه من مناطق طبيعية ساحرة مثل سلسلة صخور بنجل بنجل التي تعد معلما جيولوجيا من الأكثر تميزا في ولاية غرب أستراليا والعالم. ويوفر المنتزه تجربة لزائيرية مختلفة عن أي تجربة قاموا به من قبل.



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ويمكن الوصول إلى المنتزه عن طريق Spring Creek Track ، من الطريق السريع Great Northern على بعد حوالي 250 كم (160 ميل) جنوب كونونورا، لتجد مركز الزوار في آخر الطريق. يبلغ طول المسار 53 كم (33 ميل) ولا يمكن استخدامه إلا في موسم الجفاف (ما بين 1 أبريل/نيسان إلى 31 ديسمبر/كانون الأول)، بواسطة سيارات الدفع الرباعي فقط.



Bungle Bungles Source: Flickr ولدى سلسلة بنجل بنجل أهمية ثقافية عند شعوب السكان الأصليين على مدار آلاف السنين، ومع ذلك لم تعرف جوهرة متنزه Purnululu المخفية لبقية العالم الا في عام 1983 فقط بعد ترويج إعلامي واسع النطاق .



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قبل ذلك، كان الأشخاص الوحيدون الذين عرفوا عن بنجل بنجل هم السكان الأصليون المحليون ولطالما كانت الصخور موقعًا مهمًا لأهل كيتجا الذين عاشوا في المنطقة منذ حوالي 20 ألف عام. وفي عام 1987، تم الاجماع على حفظ المنطقة بسبب المناظر الطبيعية الفريدة وأهميتها الثقافية للسكان الأصليين وإمكانات استخدامها في السياحة لأستراليا. وأصبحت بنجل بنجل والمناطق المجاورة جزءا من المتنزه الوطني. وفي عام 2003، أدرجت Purnululu National Park كأحد مواقع التراث العالمي.





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