مشوار إلى بروم عاصمة اللؤلؤ الأسترالية التي سكنتها الديناصورات قبل 130 مليون عام

النقاط الرئيسية: تقع بلدة بروم في جنوب غرب مدينة كيمبرلي في أقصى شمال ولاية غرب أستراليا على عتبة المحيط الهندي مباشرة

تُعرف البلدة بألوان طبيعتها الرومانسية ومياه شواطئها الفيروزية والمنحدرات الصخرية الحمراء ورمالها البيضاء الممتدة على مرأى البصر

يتجه العديد من الزوار من حول العالم الى هذا المكان لمشاهدة الظاهرة طبيعية التي تحدث عندما يرتفع البدر فوق مسطحات المد والجزر المكشوفة في خليج رويبوك ما بين مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول

تقع بلدة بروم في جنوب غرب مدينة كيمبرلي في أقصى شمال ولاية غرب أستراليا على عتبة المحيط الهندي مباشرة. وتبلغ مساحتها حوالي 56000 كلم مربع، وتتميز بساحلها الذي يبلغ طوله 900 كلم ويشمل شاطئ كيبل المشهور بسحره حول العالم.



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شهدت بروم نمواً سكانيا سريعًا ومتزايدا على مدار العقد الماضي لتصبح واحدة من أكثر وأسرع المدن نمواً في ولاية غرب أستراليا . تعد بروم بوابة مدينة كيمبرلي لأسباب عديدة أهمها مناخها الاستوائي ومجتمعها متعدد الثقافات ومناطقها الطبيعية الجذابة.





تُعرف البلدة بألوان طبيعتها الرومانسية ومياه شواطئها الفيروزية والمنحدرات الصخرية الحمراء ورمالها البيضاء الممتدة على مرأى البصر خصوصا على شاطئ كيبل.





ويلعب مجتمع بروم المعروف بتعدديته الثقافية دورا أساسيا في تأثير سحرها على الزوار.





إذ تعد تشاينا تاون موطنا لبعض أروع صالات عرض اللؤلؤ في العالم إلى جانب مجموعة متنوعة من منافذ البيع بالتجزئة، التي يفتح معظمها طوال أيام الأسبوع. وتقدم بروم أيضًا عددًا من المعارض الفنية المتنوعة لزائريها، تضم أعمالًا لفنانين عالميين ومحليين مشهورين وتقدم مجموعة فريدة من فنون السكان الأصليين أيضا.



Credit: Brook Mitchell / Stringer من الجدير بالذكر أن بروم تتمتع بالعديد من المعالم السياحية، منها آثار لأقدام الديناصورات التي عاشت على أرضها والتي يبلغ عمرها 130 مليون عام في منطقة Gantheaume Point .





ومن المعالم السياحية المشهورة هناك أيضا أسواق Courthouse النابضة بالحياة في صباح كل يوم سبت، والظاهرة الطبيعية لـ سلالم القمر/ Staircase to the Moon .





إذ يتجه العديد من الزوار من حول العالم الى هذا المكان لمشاهدة الظاهرة طبيعية التي تحدث عندما يرتفع البدر فوق مسطحات المد والجزر المكشوفة في خليج رويبوك ما بين مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول.





بالإضافة إلى ذلك، توفر الجولات السياحية نظرة فاحصة على تاريخ استخراج جواهر اللؤلؤ، خاصة من مزرعة اللؤلؤ ويلي كريك – وهي مزرعة اللؤلؤ الوحيدة في كيمبرلي المفتوحة للعامة.





ولمن يحب رصد ومراقبة الطيور، توفر بروم مرصد Broome Bird لمشاهدة أجمل أنواع الطيور في المنطقة.



A Snubfin Dolphin is pictured in Roebuck Bay off Broome. Source: AAP / AAP Image/Deb Thiele

إذا عندما تزور بروم لا تنسى أن:

تزور شاطئ كيبل الساحر لتستمتع بمياهه الدافئة والمسطحة وأمواجه الهادئة، والركوب على ظهر جمل ليأخذك في نزهة على الشاطئ لتشاهد غروب الشمس.

تمسك بجواهر اللؤلؤ فور استخراجها من مياه المحيط.

تشاهد أسماك الدلافين الأسترالية النادرة المعروفة باسم Snubfin في رحلة على متن مركب في مياه المحيط الهندي.

تتعرف على تاريخ أفضل النساء الغواصات من السكان الأصليين وتاريخ السكان الأصليين لولاية غرب أستراليا من الـ Yawuru الذين يعيشون في المنطقة.

تحجز مكانك على سلالم القمر ما بين شهر مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول لمشاهدة اكتمال القمر في سماء المحيط الصافية.

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