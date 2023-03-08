"الزواج الزائف يختلف عن المدبّر": الزواج بغية الحصول على جنسية هل يعتبر فعلًا جرميًا في القانون الاسترالي؟

النقاط الرئيسية: فرّق د. طلعت أبو زيد بين الزواج المدبّر الذي تعترف به استراليا والزواج الزائف

يعتبر الزواج الزائف بغية الحصول على جنسية فعلًا جرميًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون

تحرص دائرة الهجرة على التحقق من مصداقة العلاقية بين الشريكين المستقبليين من خلال طرق كثيرة ومنها زيارة أحد موظفي دائرة الهجرة الى منزل الشريكين وفي أوقات غير متوقعة

واقعٌ نادرٌ ما يسلط الضوء عليه، وهو الزواج المزيّف سعيًا للإقامة الدائمة فالمواطنة في استراليا.





سجن رجل بتهمة تدبير زواج وهمي في محاولة للحصول على تأشيرة بحسب وكالة الأنباء Australian Associated Press. نظّم تشاو هسين هونغ حفل زفاف زائف، ولكنه كلفه حريته. ساعد هونغ، 39 عامًا، في تنظيم زواج في كانون الثاني/يناير 2018 بين امرأة ماليزية ومواطن صيني في محاولة لمساعدة كلاهما الحصول على تأشيرات تسمح لهم بالبقاء في أستراليا. بحسب القانون في كوينزلاند، احتاج الزوجان إلى شاهدين فوق سن 18 فقط ليكونا حاضرين في حفل الزفاف. تم الاقتراب من رجلين بشكل مستقل ووافق كلاهما على حضور الجلسة المدنية حفل مقابل 100 دولار لكل منهما. كانت المرة الأولى التي التقيا فيها بالرجل والمرأة في حفل الزفاف في بريسبان.





استهل وكيل الهجرة دكتور طلعت أبو زيد حديثه ضمن برنامج Good Morning Australia بالتمييز بين الزواج المدبّر والزواج الزائف اذ يقول:





"علينا ان نعي ان الزواج المدبر من قبل الأقارب لا ينفي موافقة الشريكين على إقامة علاقة حقيقية ولا يعني ان هناك خداع وأستراليا تعترف وتحترم الزواج المدبر"،





وتابع منوهًا:



اما الزواج الزائف فهو وهمي وهدفه فقط خداع دائرة الهجرة بغية الحصول على تأشيرة شريك





يقول أبو زيد أن واقع الزواج المزيف موجود فعليًا في استراليا قائلًا:





" تم سؤالي شخصيًا ما إذا كنت قادرًا على تدبير شريك في استراليا مقابل تعويض مادي للشريك الوهمي".





شرح أبو زيد أن دائرة الهجرة تحرص على التحقق من مصداقة العلاقية بين الشريكين المستقبليين، اذ يتم التحقق فعليًا من خلال طرق كثيرة ومنها زيارة أحد موظفي دائرة الهجرة الى منزل الشريكين وفي أوقات غير متوقعة.





يقول أبو زيد:





" تحاول دائرة الهجرة ان تكشف عن أي نشاط احتيالي ويتم ارسال موظف للزيارة في ساعات متأخرة داخل او خارج استراليا، اذ تملك الحق بالتحقق من مصداقية العلاقة"





أشار أبو زيد الى أن دائرة الهجرة تعترف بالعادات والتقاليد الخاصة في كل بلد، ولكنها تحقق بشتى الطرق.





هذا ويعتبر الزواج الزائف بغية الحصول على جنسية فعلًا جرميًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون وقد تصل عقوبته للسجن والغرامة المادية. يقول أبو زيد:





تصل العقوبة الى السجن ل 10 سنوات وغرامة مادية تصل الى 100 ألف دولار وإلغاء التأشيرة مع عدم إمكانية التقدم اليها وان بعد سنوات

"هناك عقوبات قاسية قد تصل حتى لمن شارك بترتيب الزواج المزيف"،





ما الارشادات العملية التي نصح بها د. طلعت أبو زيد لكل المقبلين على تأشيرة شريك؟ وما علاقة الحكم الجرمي او التسبب بالعنف الاسري في رفض التأشيرة؟





كل التفاصيل في هذه المقابلة مع د. طلعت أبو زيد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.







هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.





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