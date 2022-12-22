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من مأوى للمشردين إلى بطل شطرنج: عائلة الطفل العبقري تحصل على حق اللجوء في أمريكا بعد رحلة هرب مريرة

أس بي أس عربي۲٤

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Credit: Tribeca Disruptive Innovation

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نشر في: 22/12/2022 11:04am
By Petra Taok Al Hindi, Christelle Bassil
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 22/12/2022 11:04am
By Petra Taok Al Hindi, Christelle Bassil
المصدر: SBS
نجح تانيتولوا "تاني" أديومي، البالغ من العمر 8 سنوات، في تحقيق الفوز في بطولة ولاية نيويورك للشطرنج بينما كان يعيش في مأوى للمشردين.

وقد صعد الطفل إلى النجومية الوطنية بذلك الأداء المبهر، والذي شهد فوزه على 73 من أفضل لاعبي الشطرنج في فئته العمرية .

وقد جاء نجاحه في عام 2019 بعد أقل من عامين من وصوله إلى الولايات المتحدة بعد أن فرت عائلته من جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة وغادرت موطنها في نيجيريا.

تحدثت بترا طوق وكريستيل باسيل عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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