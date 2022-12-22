من مأوى للمشردين إلى بطل شطرنج: عائلة الطفل العبقري تحصل على حق اللجوء في أمريكا بعد رحلة هرب مريرة

نجح تانيتولوا "تاني" أديومي، البالغ من العمر 8 سنوات، في تحقيق الفوز في بطولة ولاية نيويورك للشطرنج بينما كان يعيش في مأوى للمشردين.





وقد صعد الطفل إلى النجومية الوطنية بذلك الأداء المبهر، والذي شهد فوزه على 73 من أفضل لاعبي الشطرنج في فئته العمرية .





وقد جاء نجاحه في عام 2019 بعد أقل من عامين من وصوله إلى الولايات المتحدة بعد أن فرت عائلته من جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة وغادرت موطنها في نيجيريا.





تحدثت بترا طوق وكريستيل باسيل عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.















