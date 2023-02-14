فاطمة فقدت 30 من أفراد أسرتها تحت أنقاض منزل الأسرة الذي انهار بفعل الزلزال. فما هي قصتها؟

فقدت فاطمة فيغن 30 من أفراد أسرتها تحت الركام وأصبح 10 أطفال في العائلة أيتاما بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.





وعرضت المرأة المكلومة لمحطة سكاي نيوز البريطانية صورة تظهر منزل عائلتها المكون من 4 طوابق وكانت تعيش فيه 3 أجيال قبل وقوع الكارثة.





ولكن المنزل تحول إلى ركام مات تحته معظم أفراد العائلة.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



