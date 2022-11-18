"قل لي من تشجع أقل لك من أنت": أبناء الجالية العربية ومنتخباتهم المفضلة في كأس العالم

ينطلق مونديال قطر 2022 يوم الأحد 20 تشرين الثاني نوفمبر بلقاء بين البلد المضيف والإكوادور وتستمر المباريات بين الفرق الـ32 حتى 18 كانون الأول ديسمبر المقبل. تقام المباريات على 8 ملاعب تعتبر من الأفضل في العالم ومزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية التي ستوفر للحضور تجربة استثنائية في كأس اعتُبر الأكثر كلفة في تاريخ العرس الكروي الأهم اذ ناهزت 150 مليار دولار.





"من تشجع؟ ما هو فريقك المفضل؟ من سيفوز في كأس العالم؟" هذه الأسئلة هي بالطبع الأكثر تداولاً في أوساط عشاق كرة القدم هنا في أستراليا وحول العالم. اتفق المحللون الرياضيون أنه إلى جانب الفرق العريقة المشاركة من اوروبا وأمريكيا الجنوبية، هناك "أحصنة سوداء" في هذه النسخة منها صربيا وكرواتيا والسنغال وويلز والمغرب وأي منها قد يفجر مفاجآت مدوية.





استطلع برنامج Good Morning Australia آراء المستمعين والمستمعات وانطباعاتهم عن البطولة والفريق الذي سيشجعونه. نستطلع تالياً بعض المشاركات:





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ابراهيم: "أعشق طريقة لعب فرق كرة القدم في أمريكا الجنوبية. أشجع البرازيل من زمن طويل وأرغب في توجيه تحية لقطر على التنظيم الرائع وأيضاً لروح المهندسة المعمارية العراقية زها حديد التي تركت بصمتها في تمصم ملعب في البطولة. بالطبع نشجع أيضاً الفريق الأسترالي ونرفع الأعلام في البيت."





سام: "أشجع فريق الارجنتين لأن ليونيل ميسي يلعب معهم. لاحظت أن الفرق الوطنية المشاركة في كأس العالم أصبحت أكثر تنوعاً بسبب الهجرة واللجوء. أحب كرة القدم الجنوب أمريكية لأنهم يلعبون بشغف كبير وحرفية."





Source: AAP نيسان: "فريقي المفضل هو الفريق الهولندي. صعدوا للنهائي 3 مرات ولديهم أقوى دفاع وأفضل قائد ليفاندوفسكي. المنتخب السنغالي قوي ولكن ليس لديه فرصة مع هولندا. أتوقع أن تلعب هولندا في المباراة النهائية مع الأرجنتين."





حازم: "أنا أشجع الفريق الأسترالي السوكروز وأشجع أيضاً الفرق العربية ولكن قلبي ميال للبرازيل لأن الفريق يتمتع بمهارات رائعة ولديه تكنيك منقطع النظير."



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FILE - The Australian national soccer team, the Socceroos, pose for a photo before the start of a friendly soccer international against New Zealand in Brisbane, Australia, Thursday, Sept. 22, 2022. Source: AP / Dan Peled/AP/AAP Image عرين: "أنا أشجع ايطاليا في العادة ولكن لأن الفريق الايطالي غير موجود في البطولة هذه المرة سأقوم بتشجيع أستراليا. سأكون في الأردن لكأس العالم بهذه النسخة ومتحمسة جداً."





سلام: "أنتظر أن ينطلق كأس العالم بفارغ الصبر. أحيي قطر على الإبداع في التنظيم. أتمنى أن يفوز الفريق الأرجنتيني ولكنني أرى أن الحصانين الأسودين في البطولة الدنمارك وصربيا. أفضل منتخب عربي مشارك هو بالطبع أسود الأطلس."





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هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.