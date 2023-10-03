"تثبيت الفائدة": هل تتمكن المرأة في مصرف الاحتياط من ضبط إيقاع الاقتصاد الأسترالي؟

ترك مصرف الاحتياط الباب مفتوحا لمزيد من رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، اعتمادا على ما يحدث للتضخم خلال الأسابيع المقبلة.





بدأت الضغوط الناجمة عن رفع أسعار الفائدة في الظهور بالفعل، حيث أكدت بيانات بنك الاحتياطي الأسترالي هذا الأسبوع أن المزيد من الأستراليين يقعون في صعوبات مالية، الأمر الذي قد يتفاقم في الأسابيع والأشهر المقبلة حيث يتخلص 550 ألف أسترالي آخر من الرهن العقاري الثابت وينتقلون إلى أسعار فائدة متغيرة أعلى.



هذا الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير، هل هو هدنة مؤقتة ام تحوّل ايجابي في الاقتصاد الأسترالي؟





الإجابة حول هذا المحور وسواه، مع الخبير المالي والاقتصادي مخلص يوسف في الملّف الصوتيّ أعلاه.



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