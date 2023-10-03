"تثبيت الفائدة": هل تتمكن المرأة في مصرف الاحتياط من ضبط إيقاع الاقتصاد الأسترالي؟

The Reserve Bank of Australia

The Reserve Bank of Australia Source: Getty / Getty Images

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأول الذي ترأسته المرأة الأولى التي تشغل منصب حاكمة مصرف الاحتياط الجديدة ميشيل بولوك ما سيجنّب الملايين من أصحاب المنازل ارتفاعًا عقابيًا آخر في أسعار الفائدة.

ترك مصرف الاحتياط الباب مفتوحا لمزيد من رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، اعتمادا على ما يحدث للتضخم خلال الأسابيع المقبلة.

بدأت الضغوط الناجمة عن رفع أسعار الفائدة في الظهور بالفعل، حيث أكدت بيانات بنك الاحتياطي الأسترالي هذا الأسبوع أن المزيد من الأستراليين يقعون في صعوبات مالية، الأمر الذي قد يتفاقم في الأسابيع والأشهر المقبلة حيث يتخلص 550 ألف أسترالي آخر من الرهن العقاري الثابت وينتقلون إلى أسعار فائدة متغيرة أعلى.
هذا الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير، هل هو هدنة مؤقتة ام تحوّل ايجابي في الاقتصاد الأسترالي؟

الإجابة حول هذا المحور وسواه، مع الخبير المالي والاقتصادي مخلص يوسف في الملّف الصوتيّ أعلاه.
اقرأ المزيد:

ميشيل بولوك محافظة لمصرف الاحتياطي: هل ستنقذ المرأة الاقتصاد الأسترالي؟

هل أعجبكم هذا الحوار؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

شارك

اخترنا لك

05:33
Late evening aerial image of the Gold Coast Surfer's Paradise strip

مشوار إلى جولد كوست: لماذا سميت المدينة السياحية الشهيرة بهذا الاسم؟

11:02
092ec342-f92e-4557-8390-5386fd0406fe.JPG

'لم أشعر بالقلق أو الخوف' كيف استطاع شاب سوري من فتح مصلحته التجارية بفترة وجيزة

IRAQ FIRE

تشييع ضحايا حريق عرس الحمدانية.. والعراق يعلن الحداد

Two clocks, one showing three o'clock, the other showing two o'clock

بداية التوقيت الصيفي في أستراليا: متى ولماذا لا يُتبَع في جميع الولايات؟

Australians queue outside a Centrelink office.

اعتبارا من اليوم: كل ما تريد معرفته عن حزمة المساعدات الجديدة من سنترلينك

10:45
MicrosoftTeams-image.png

Young Lawyer of the Year and former refugee wants others to come to Australia 'in a safer way'

10:45
MicrosoftTeams-image.png

من لاجئة قوارب بعمر التاسعة إلى أفضل محامية شابة لعام 2023 في جنوب أستراليا

10:20
Wzzzup Flafel - Cover.jpg

كيف حَول مهاجر أردني تناول وجبة الفلافل من عادة عربية إلى ثقافة أسترالية؟

Latest podcast episodes

Heart

تحت المجهر: هل يمكننا الوقاية من الاصابة بأمراض القلب؟

Armenia Azerbaijan Nagorno-Karabakh Exodus Photo Gallery

"الوضع صعب على الأرض": هل تمد أستراليا يد المساعدة إلى اللاجئين من ناغورنو كراباخ؟

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 4/10/2023

Alligator.png

لماذا رفضت الشرطة حضور رجل مباراة مع حيوانه "الأليف"؟ (الفيديو بالداخل)