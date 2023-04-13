طبيب عام: اللقاح هو أحسن سلاح لحمايتنا من الانفلونزا الخطيرة

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قال طبيب الصحة العامة الدكتور حمودي نشمي الدايني إن الانفلونزا مرض ليس بالسهل يؤدي بكل موسم الى خسائر بشرية. مؤكداً على ان "اللقاح هو أحسن سلاح لحمايتنا من الانفلونزا الخطيرة."

Key Points
  • حثت وزارة الصحة الفيدرالية الأطفال والشباب وكبار السن وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر على التطعيم ضد COVID-19 والإنفلونزا
  • الت الدكتورة كيري شانت كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز إن التنبؤ قبل الأشهر الباردة أمر صعب للغاية، لكن مسؤولي الصحة يراقبون الوضع الحالي ويتوقعون بداية مبكرة لموسم الإنفلونزا.
  • ذكر الدكتور حمودي نشمي الدايني أن فصل الشتاء هو موسم الامراض المعدية
حثت وزارة الصحة الفيدرالية الأطفال والشباب وكبار السن وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر على التطعيم ضد COVID-19 والإنفلونزا وسط مخاوف من أن مجموعة من الفيروسات يمكن أن تخلق موجة مرض شديدة مع حلول فصل الشتاء.
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وقالت الدكتورة كيري شانت كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز إن التنبؤ قبل الأشهر الباردة أمر صعب للغاية، لكن مسؤولي الصحة يراقبون الوضع الحالي ويتوقعون بداية مبكرة لموسم الإنفلونزا.
أغلب الناس لا يميزون بين الانفلونزا ونزلة البرد فالمسبب يختلف كثيرا
وأضافت الدكتورة شانت للصحفيين أن "موسم الانفلونزا هذا العام يأتي بالتزامن مع تسجيل حالات جديدة من كوفيد-19 ودخول المستشفيات والأمراض التنفسية الأخرى التي تنشط خلال فصل الشتاء".
وذكر طبيب الصحة العامة الدكتور حمودي نشمي الدايني، لبرنامج أسترالي اليوم، أن فصل الشتاء هو موسم الامراض المعدية. أغلب الناس لا يميزون بين الانفلونزا ونزلة البرد فالمسبب هو يختلف كثيرا.
اعتقاد شائع لدى الناس يقول انه اخذت اللقاح فصار عندي فلو قوية
وأضاف "الانفلونزا مرض ليس بالسهل يؤدي بكل موسم الى خسائر بشرية اللقاح هو أحسن سلاح لحمايتنا من الانفلونزا الخطيرة. أعراض الفلو هي اكثر شدة من نزلات البرد وأمراض الشعُب الهوائية منها حمى شديدة والمكوث في الفراش ويتطلب الوضع نقل إلى المستشفى.

وفي سؤال بخصوص ان البعض يقول عندما يأخذ لقاح الانفلونزا يمرض؟ أجاب الدكتور حمودي النشمي "اعتقاد شائع لدى الناس يقول انه اخذت اللقاح فصار عندي فلو قوية. علمياً هذا الشيء لا يحدث لان اللقاح لا يُسبب المرض لانه فيروس ميت او جزء من الفيروس يعطى لتقوية جهاز المناعة. تصاب بالفلو ولكن تكون الاصابة خفيفة."
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ويتم إدخال حوالي 1000 شخص في نيو ساوث ويلز إلى المستشفى حاليًا بسبب COVID ، 20 منهم في العناية المركزة. لذا تدعو السلطات الصحية إلى أخذ لقاحات الانفلونزا وكوفيد-19 لتجنب موجة مرض شديدة.

وتذكر وزارة الصحة إن لقاحات الإنفلونزا مجانية في أستراليا للأطفال دون سن الخامسة والسكان الأصليين والنساء الحوامل والمصابين بالربو وغيره من الحالات الصحية الخطيرة وأي شخص يزيد عمره عن 65 عامًا.

وخطت شركة التأمين الصحي Bupa خطوة أبعد ، محذرة من "جائحة ثلاثية" triple pandemic . وقالت إن أمراض الشتاء ستصل في وقت أبكر مما كان متوقعا في أستراليا وستكون أسوأ من العام الماضي ، ومن المرجح أن يتم نقل المزيد من الناس إلى المستشفيات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفيدرالية أن حالات الانفلونزا في شهري كانون الأول/يناير وشباط/فبراير من هذا العام كانت أكثر بمئة مرة مقارنة بالشهرين الأولين من العام الماضي.

وسجلت وزارة الصحة ورعاية المسنين الفيدرالية 79 حالة انفلونزا في الشهرين الأولين من عام 2022 وفي نفس الفترة من هذا العام، بلغ عددهم 8453.

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