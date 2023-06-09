"منبر للالتزام والمصداقية": ماجدة عبود صعب تستذكر انطلاقة SBS عام 1975 وتشيد بدورها في حياة المهاجرين

في التاسع من شهر حزيران يونيو 1975 انطلق اول بث إذاعي لمؤسسة أصبحت تعرف الآن ب اس بي أس. كانت البداية مع البرنامج اليوناني الذي انطلق في مثل هذا اليوم منذ ثمانية وأربعين عاما.





كان ذلك في ظل حكومة العمال بقيادة غوف ويتلم التي أدخلت إصلاحات كبيرة ومنها إنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الذي عرف ب ميدكير.





في ذلك العام أعلن وزير الهجرة وشؤون المهاجرين Albert Jaime Grassby عن بدء البث التجريبي لبرامج إذاعية بلغات أساسية في المجتمع من اجل إعلام الناطقين بهذه اللغات عن المديكير.



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وكرت حبات السبحة من اشهر تجريبية معدودة إلى سنوات وسنوات.



كانت لحظة ملهمة جدا بحياتي

نعود بالذاكرة الى تلك الأيام ونتسمع الان الى لقاء مع السيدة ماجدة عبود صعب التي انضمت إلى ما كان يعرف حينها ب 2EA كمذيعة متطوعة لتصبح بعد ذلك مديرة القسم العربي في SBS لغاية عام 2012.





وفي حديثها مع SBS Arabic24 قالت صعب إن "الهدف كان توفير معلومات للجاليات الاثنية وقد لاقى البرنامج العربي تشجيعا من قبل الناس وتجاوب غير طبيعي حيث شعر المجتمع العربي في أستراليا بأن أستتراليا تقبلته واحتضنته".





وأضافت: "في البداية حصلت كلتا المحطتين على رخصة للبث لفترة ثلاثة أشهر فقط، وكان دورهما ينحصر في تثقيف الجاليات الاثنية بالخطة التي تعتزم الحكومة الفدرالية إدخالها على النظام الصحي من خلال تقديم نظام الميدكير".



شكلت أس بي أس جسر تواصل بين العرب في أستراليا والوطن الأم ووطنهم الجديد

واعتبرت صعب أن اس بي أس بما تقدمه من محتوى شكلت جسر تواصل بين أبناء المجتمع العربي في استراليا وبين الحكومة والوطن الأم كذلك.





"محتوى البرامج كانت علامة فارقة في تطور الجاليات الاثنية. أعطتهم صوتا لم يكن موجودا وشكلت جسرا للتواصل".





"عبر البرامج الحوارية والأخبار عكست الإذاعة لحظات تاريخية نادرة، وشكلت منعطفات تاريخية كبيرة. وأسهمت في استقرار الجاليات المهاجرة، وشجعتهم على المشاركة في صنع القرار الأسترالي. طرحنا مواضيع مهمة للنقاش مثل العلاقات العربية الاسترالية، المواطنة والتواصل بين الثقافات".



وصلنا إلى عمق العالم العربي وعمق الإعلام الأسترالي

واستذكرت صعب حادثة خطف المواطن الاسترالي داغلاس وودز في العراق وكيف استطاعت هي شخصيا التواصل مع أشخاص في العراق أكدوا لها أنه لا يزال على قيد الحياة "في الوقت الذي لم تتمكن وسائل الإعلام الأخرى معرفة أي شيء عن مصيره".





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وتقول صعب: "الجالية تستحق والجاليات الاثنية تستحق أن يكون لها صوت. أس بي أس بدأت كبذرة، كوردة صغيرة وأصبحت الآن باقة من الورود".





"اصبحت نموذجا عالميا يقتدى به لكيف يمكن تمكين الجاليات الاثنية لكي تصبح فعالة بالمجتمع الأسترالي، وقد اثبتت عن التزامها بالعمل الصحفي الملتزم ومبادئ العمل الصحفي المحترف من حياد وثقة ومصداقية".



استمعوا إلى اللقاء كاملا في التدوين الصوتي في أعلى الصفحة.

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