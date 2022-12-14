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فرنسا تنشر 10 آلاف شرطي تحسبا لأعمال شغب بعد مباراة منتخبها مع المغرب

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BELGIUM: BRUSSELS SOCCER WORLD CUP 2022 MOROCCO VS FRANCE

Illustration picture shows police, as small riots break out, in the streets of Brussels city center, after Morocco lost the semi-final match of Morocco vs France, at the FIFA 2022 World Cup, on Wednesday 14 December 2022. BELGA PHOTO JAMES ARTHUR GEKIERE (Photo by JAMES ARTHUR GEKIERE/Belga/Sipa USA) Credit: Belga/Sipa USA

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نشر في: 15/12/2022 9:21am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 15/12/2022 9:21am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
استعدت الشرطة الفرنسية قبل المباراة التي خاضتها فرنسا أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم مساء الأربعاء لرفع حالة التأهب ومضاعفة عدد رجال الشرطة وذلك بعد الاشتباكات التي أعقبت فوز المغرب على البرتغال في الدور ربع النهائي الأسبوع الماضي.

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن بلاده ستحشد نحو عشرة آلاف من أفراد الشرطة في جميع أنحاء البلاد، من بينهم خمسة آلاف في منطقة إيل دو فرانس المحيطة بباريس، ونحو 2200 في العاصمة، أي ضعف عدد أفراد الأمن الذين حشدتهم السلطات الفرنسية في المباريات السابقة لمنتخب بلادها في بطولة كأس العالم.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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