فرنسا تنشر 10 آلاف شرطي تحسبا لأعمال شغب بعد مباراة منتخبها مع المغرب

استعدت الشرطة الفرنسية قبل المباراة التي خاضتها فرنسا أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم مساء الأربعاء لرفع حالة التأهب ومضاعفة عدد رجال الشرطة وذلك بعد الاشتباكات التي أعقبت فوز المغرب على البرتغال في الدور ربع النهائي الأسبوع الماضي.





أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن بلاده ستحشد نحو عشرة آلاف من أفراد الشرطة في جميع أنحاء البلاد، من بينهم خمسة آلاف في منطقة إيل دو فرانس المحيطة بباريس، ونحو 2200 في العاصمة، أي ضعف عدد أفراد الأمن الذين حشدتهم السلطات الفرنسية في المباريات السابقة لمنتخب بلادها في بطولة كأس العالم.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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