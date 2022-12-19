من لاجىء إلى متفوّق: داني نصير يحقق المركز الأول في اللغة العربية في نيو ساوث وايلز

النقاط الرئيسية
- احتلّ الطّالب المتميّز داني نصير، المرتبة الأولى في ولاية نيو ساوث ويلزعن مادة اللغة العربية،
- وصل داني إلى أستراليا كلاجىء سوري في العام 2016، وكان يبلغ من العمر 12سنة. كل ما يحمله معه كان هويّته ولغته العربية.
- أهدى نصير هذا النجاح لبلده الأم سوريا، الذي يتمنى زيارته مرّة أخرى
يحتفي العالم في الثامن عشر من شهر كانون الأول، باليوم العالمي للغة العربية، ثالث لغة محكية في أستراليا.
وصادف هذا اليوم مع إعلان نتائج الثانوية العامّة في نيو ساوث وايلز، بحيث احتلّ الطّالب المتميّز داني نصير، المرتبة الأولى في الولاية عن مادة اللغة العربية، رافعًا إسم الجالية وأرضه وإرثه وأهله ومدرسته.
نصير من بين الطّلاب ال126 المتفوقين في نتائج الثانوية العامة، وتم تكريمه من قبل هيئة معايير التعليم في نيو ساوث ويلز في حفل يوم الأربعاء.
وصل داني إلى أستراليا كلاجىء سوري في العام 2016، وكان يبلغ من العمر 12سنة. كل ما يحمله معه كان هويّته ولغته العربية. كان التحدي كبيراً جداً، ولم يتوقّع نصير أن الّلغة العربية سترافقه في أستراليا، لا بل وسيحتل المرتبة الأولى في ولاية نيو ساوث وايلز.
جمال اللّغة العربية يفوق أي لغة في العالم!
إلتحق نصير في مدرسة السبت لتعلّم اللغة العربية في سيدني، واجتهد وتعب للوصول لما هو عليه اليوم.
Source: Supplied
وجوده في أستراليا لم يكن بالأمر السّهل، لغة جديدة ومناهج تعليمية مختلفة، ولكن بالمثابرة إستطاع نصير أن يثبت نفسه ويكون من المتميّزين.
ووجّه نصير الشّكر لأهله ولأخواته على دعمهم الدّائم له، وأخصّ بالذّكر مدرسة اللّغة العربية والأساتذة الّذين تابعوه خلال هذه الفترة.
وعن المستقبل، إختار داني أن يلتحق بالجامعة ويتخصّص بطب العيون.
وفي الختام، أهدى نصير هذا النجاح لبلده الأم سوريا فقال:
أتمنّى أن أزور بلدي سوريا مرّة أخرى! ثقافة بلدي ولغته سيبقيان جزء من حياتنا اليومية ولن نتخلى عنهما!
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