حقوقي عراقي: أفعال حرق المصحف "مدانة" والهدف منها "إثارة الفتنة"

أكد نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق المحامي حازم الرديني أن أفعال حرق المصحف الشريف والعلم العراقي في السويد والدنمارك هي أعمال مدانة ولا يراد منها سوى تحريك "الفتنة."





وقال الرديني في حديث له مع أس بي أس عربي24 إن مَن قام بهذا الفعل ليس له من "هدف سوى الفتنة" بين مكونات الأديان المختلفة في العراق خاصة بعد هدوء الأمور في البلاد بعد القضاء على تنظيم داعش.





وقد أثار قيام طالب اللجوء العراقي سلوان موميكا، 37 عاماً، والموجود في السويد موجة غضب عارمة في العراق وعدد من الدول الاسلامية باقدامه على حرق نسخة من المصحف الشريف وعلم العراق أمام السفارة العراقية في العاصمة السويدية ستوكهولم.





وعلى الأثر اقتحم محتجون عراقيون غاضبون مبنى السفارة السويدية في بغداد وأضرموا النار فيها كما قامت السلطات العراقية بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية وإستدعاء القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم.





ويؤكد الرديني أن تفسير السلطات السويدية للسماح بحرق نسخة من القرآن الكريم على أنه نوع من "حرية التعبير عن الرأي" أمر غير صحيح لأن حرية الاشخاص - بحسب الرديني – "تقف عندما تبدأ حرية الآخرين."



FILE - Supporters of the Shiite cleric Muqtada al-Sadr raise the Quran, the Muslims' holy book, during a demonstration in front of the Swedish Embassy in Baghdad, on June 30, 2023, in response to the burning of Quran in Sweden. Protesters angered by the burning of a copy of the Quran stormed the Swedish Embassy in Baghdad early Thursday, July 20, 2023, online videos purported to show. (AP Photo/Hadi Mizban, File) Source: AP / Hadi Mizban/AP هذا وقد تحركت عدة دول لضمان أمن سفاراتها في بغداد بعد حادثة حرق السفارة السويدية وقد قدمت الحكومة العراقية تطمينات لهذه الدول بالحفاظ على أمن سفاراتها في العاصمة العراقية.





ورغم ذلك أقدمت ألمانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، على إلغاء زيارة كان ينوي وزير دفاعها القيام بها لبغداد لما قالت عنه "دواعٍ أمنية."



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وفي تعليق له على هذا الأمر، قال نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق المحامي حازم الرديني إنه من المتوقع أن تتخذ دول أخرى خاصة من التكتل الاوروبي مواقف مشابهة لموقف ألمانيا، لكنه أكد أيضاً أن المصالح السياسية والاقتصادية للدول الاوروبية مع العراق تجعلها تتجاوز هذه الأزمة.





وعن امكانية مقاضاة السلطات العراقية لموميكا بعد ما قام به من فعل، قال المحامي الرديني إن الحكومة العراقية تستطيع بحسب القانون رفع قضية ضد موميكا وتجريمه لما قام به من فعل حتى وإن ما قام به وقع "في دولة أخرى إلا إنه ما زال يحمل الجنسية العراقية."





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