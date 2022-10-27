هل تعرضت لصدمة اثناء القيادة، لوحة زرقاء قد تعني لك الكثير، ما هي؟

النقاط الرئيسية: تكشف الأبحاث أن 43٪ منهم فقدوا ثقتهم في القيادة في مرحلة ماعلى الرغم من أن 89٪ من الأستراليين يزعمون أنهم واثقون في القيادة

اطلقت مبادرة خاصة لمساعدة السائقين على الشعور بالراحة خلف عجلة القيادة بعد تعرضهم لحوادث صادمة باظهر لوحة جدبدة تحمل الحرف R

تهدف هذه اللوحة الى تنبيه السائقين إلى ان السائق قد خرج توًا من صدمة وهو بحاجة الى عنايتهم وصبرهم

تفقد حوادث السير احيانًا الثقة لدى السائقين للجلوس خلف عجلة القيادة، حيث يستغرق واحدًا من كل خمسة أستراليين ما بين شهرين إلى أكثر من ستة أشهر ليشعروا بالراحة أثناء القيادة مرة أخرى بعد التعرض لحادث سير.





لمساعدة السائقين على الشعور بالراحة خلف عجلة القيادة مرة أخرى ، أطلقت Mycar Tire & Auto مبادرة R Plate جديدة. مثل اللوحات L أو P ، تُعرض اللوحات R على السيارة وتشير إلى أن السائق يعود إلى القيادة Return to driving وقد يتطلب مزيدًا من الصبر أو الاهتمام من السائقين الآخرين.





أضاء مدرب القيادة جميل بطشون حول مبادرة R Plate الجديدة للسائقين العائدين إلى القيادة وقد تتطلب المزيد من الصبر أو الاهتمام من السائقين الآخرين واستهل حديثه قائلًا:







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لم تصدق الحكومة على هذه المبادرة التي صدرت عم مؤسسة خاصة ولكنها تهدف الى تقديم الرعاية المجتمعية على الطرقات للسائقين الذين تعرضوا الى صدمة جراء حوادث السير





يعتبر بطشون ان القيادة مسؤولية، وان السائق عليه الاعتراف بما حدث للخروج من مأزق الصدمة اذ يقول:





" علينا ان نعترف امن ما حدث كان بالامس وبالتالي نتطلع الى المستقبل، ونبدأ من جديد متخذين كل الخظات السليمة لعدم تكرار الخطأ الذي تسبب بحادث سير".





ينظر بطشون الى هذه المبادرة التجريبية قائلًا:





ردة الفعل حيال R Plate الزرقاء تعتمد على ثقافة المجتمع وقد تكون مختلفة بحسب خبرة الاشخاص





لماذا قد لا يتفاعل المجتمع بشكل ايجابي مع هذه المبادرة؟





كل التفاصيل في هذه المقابلة مع السيد جميل بطشون في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.







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