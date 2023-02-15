قرار تاريخي يحول حلم 19 الف لاجىء الى حقيقة : ما مصير 2500 شخص استثناهم قرار الحكومة الفدرالي؟

النقاط الرئيسية: سيتم السماح لآلاف اللاجئين في أستراليا بالتقدم بطلبات تأشيرة للبقاء بشكل دائم في أستراليا، بعد أن نفذت حكومة العمال أحد وعودها الانتخابية الرئيسي

ينطبق القرار على اللاجئين الذين وصلوا إلى أستراليا قبل بدء عملية الحدود السيادية في أواخر عام 2013 ، أو الذين يحملون أو تقدموا للحصول على تأشيرة حماية مؤقتة TPV أو تأشيرة الملاذ الآمن SHEV قبل 14 فبراير 2023

لن يُسمح لنحو 2500 شخص ممن تم إلغاء أو رفض تأشيراتهم المؤقتة بالتقدم بطلبات تأشيرة دائمة وسيطلب منهم مغادرة استراليا طواعية

لا تخشى عبد المسيح من فتح باب الهجرة غير الشرعية مجددًا لأن القرار ينطبق على مجوعة محددة من الاشخاص ووفق شروط معينة

أشاد مناصرو اللاجئين بهذا القرار الجريء الذي كان جزءًا من وعد انتخاب حزب العمال، باعتباره "انتصار الوحدة والرحمة على الانقسام والخوف".





قال وزير الهجرة أندرو جايلز إنه "ليس من المنطقي" إبقاء الأشخاص الذين عملوا ودفعوا الضرائب "في طي النسيان".





وتابع في بيان: "يعمل حاملو TPV ويدفعون الضرائب ويؤسسون الأعمال التجارية ، ويوظفون الأستراليين ، ويبنون الحياة في مجتمعاتنا ،غالبًا في المناطق الريفية"، "ولكن بدون تأشيرات دائمة ، لم يتمكنوا من الحصول على قرض لشراء منزل أو تطوير أعمالهم أو متابعة تعليمهم".





استهلت وكيلة الهجرة المحامية ايفا عبد المسيح حديثها مع برنامج “Good Morning Australia”، بتسليط الضوء حول أهمية هذا القرار الذي سيغير مصير ومستقبل 19 ألف شخص من حملة تأشيرة الحماية المؤقتة واصفة اياه بالمعجزة، قائلة:





هذا القرار تاريخي واشبه بالمعجزة، لان سياسة الحكومة كانت حاسمة تجاه كل من وصل بالقوارب





لا تخشى عبد المسيح من فتح باب الهجرة غير الشرعية مجددًا لأن القرار ينطبق على مجوعة محددة من الاشخاص ووفق شروط معينة.





شرحت عبد المسيح أن هذا القرار ينطبق فقط على اللاجئين الذين وصلوا إلى أستراليا قبل بدء عملية الحدود السيادية في أواخر عام 2013 ، أو الذين يحملون أو تقدموا للحصول على TPV تأشيرة حماية مؤقتة أو SHEV تأشيرة Safe Haven Enterprise قبل 14 فبراير 2023. وسيتم التواصل مع المؤهلين من قبل دائرة الهجرة عبر البريد الالكتروني.



اوضحت عبد المسيح قائلة:





هذا القرار ينطبق قسرًا على حملة تأشيرة 785 و790 ممن وصلوا قبل عقد من الزمن في اواخر 2013





سيفتح باب الاستفادة لكل من شملهم هذا التغيير، من خدمات حكومية عديدة اذ سيتم السماح للأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة دائمة بالتقدم للحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي ، والوصول إلى NDIS ومساعدة التعليم العالي. سيسمح لهم أيضًا بأن يصبحوا مواطنين أستراليين وأيضًا كفالة أفراد الأسرة للمجيء إلى أستراليا. سيمنحهم ذلك نفس الحقوق التي يتمتع بها جميع المقيمين الدائمين الآخرين ، بما في ذلك مدفوعات الضمان الاجتماعي ، والوصول إلى مخطط التأمين الوطني ضد الإعاقة وقروض التعليم العالي ، بالإضافة إلى توفير مسار للحصول على الجنسية الأسترالية ، مما يسمح لحامليها برعاية أسرة قادمة الى استراليا.





وعن اهم هذه الامتيازات تقول عبد المسيح:





يأتي حق المواطنة بالدرجة الاولى ومن ثم حق كفالة افراد الأسر العالقين خارج استراليا فور الحصول على الاقامة الدائمة





هذا ولن يُسمح لنحو 2500 شخص ممن تم إلغاء أو رفض تأشيراتهم المؤقتة بالتقدم بطلبات تأشيرة دائمة وسيطلب منهم مغادرة استراليا طواعية. وفي هذا الاطار تميز عبد المسيح بين من الغيت تأشيرتهم وبين من رفضت، اذ تقول:





من الصعب جدًا الطعن بقرار الغاء التأشيرة وبهذا يتم الترحيل، ولكن في حال الرفض، فالمراجعة ممكنة





هذا وتم نشر طائرات وسفن مراقبة دفاعية إضافية في شمال أستراليا للمساعدة في جهود حماية الحدود وسط تحذيرات من أن التغييرات في تأشيرات الحماية المؤقتة قد تؤدي إلى استئناف وصول قوارب تهريب البشر.





وفي اطار آخر، تزامنًا مع قرار الحكومتين الألمانية والفرنسية بمنح تأشيرات لضحايا زلزال سوريا وتركيا ضمن شروط محددة، تدرس دائرة الهجرة في استراليا إمكانية إصدار التأشيرات على أساس كل حالة على حدة للأشخاص المتضررين من الزلازل وتساعد الأشخاص في الظروف العاجلة والرحيمة. لمن ستعطى الأولوية؟





كل التفاصيل في هذه المقابلة مع وكيلة الهجرة المحامية ايفا عبد المسيح في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.









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