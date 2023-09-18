استمعوا في التدوين الصوتي في أعلى الصفحة من هم المكرمون من الجالية الأردنية.
الحكومة الأسترالية تُكرم مجموعة من الأردنيين كقادة وسفراء مجتمعيين في نيو ساوث ويلز
قامت الحكومة الأسترالية الجمعة الماضية بتكريم مجموعة من المواطنين الأستراليين، ومنحهم شهادات تقديرية باعتبارهم قادة في المجتمع الأسترالي وسفراء مجتمعيين. وتضمن هذا التكريم عددًا من أعضاء الجمعية الأسترالية الأردنية. المهندس محمد القاضي مدير العلاقات العامة في الجمعية الأسترالية الأردنية تحدث لأس بي أس عربي24 عن المقصود بهذا التكريم ومن هم المكرمون،وماهي الأانشطة التي يقومون بها حاليًا و في الفترة القادمة.
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