من اين لك هذا؟ نيو ساوث ويلز تستهدف ثروات عناصر الجريمة المنظمة

A policeman stands by a roped off crime scene

Source: AFP, Getty / SAEED KHAN/AFP via Getty Images

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قامت نيو ساوث ويلزبانشاء وحدة تستهدف الثروة غير القانونية لكبار عناصر الجريمة المنظمة وسيتألف فريق The Criminal Assets Confiscation Team الذي سيعمل على مصادرة الأصول التي تم شراؤها من ارباح الجريمة من محاسبين جنائيين ومحللي استخبارات ومحامين ، وسيعملون مع محققين متخصصين من فرقة الجريمة المنظمة التابعة لشرطة نيو ساوث ويلز. وسيقوم الفريق بإجراء تحقيقات جنائية ومالية متزامنة مع هؤلاء الأفراد.

يقول الصحافي انطوان القزي رئيس تحرير صحيفة التلغراف الصادرة باللغة العربية في استراليا ان ارقام ضحايا حوادث اطلاق النار "صادمة" واعتبر ان سيدني تعاني من مشكلة "جريمة" يجب التعامل معها بطريقة مستدامة وليس من خلال "فورة امنية"
Australian Federal Police (AFP) officers during an operation
A supplied image obtained Thursday, Dec. 10, 2015 of Australian Federal Police (AFP) officers during an operation at Raby in south-west Sydney. Credit: NSW Police
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