من اين لك هذا؟ نيو ساوث ويلز تستهدف ثروات عناصر الجريمة المنظمة

يقول الصحافي انطوان القزي رئيس تحرير صحيفة التلغراف الصادرة باللغة العربية في استراليا ان ارقام ضحايا حوادث اطلاق النار "صادمة" واعتبر ان سيدني تعاني من مشكلة "جريمة" يجب التعامل معها بطريقة مستدامة وليس من خلال "فورة امنية"
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A supplied image obtained Thursday, Dec. 10, 2015 of Australian Federal Police (AFP) officers during an operation at Raby in south-west Sydney. Credit: NSW Police