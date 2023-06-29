"كيف يحصل هذا الظلم في استراليا" تقرير صادم يكشف انتشار العبودية الحديثة في استراليا

النقاط الرئيسية ضحايا العبودية الحديثة حول العالم يبلغ 50 مليونًا على مستوى العالم

أطلق مفوض مكافحة الرق في نيو ساوث ويلز NSW Anti-slavery Commissioner خطة لمكافحة ممارسات العبودية الحديثة

إننا نشهد استغلال ضعف حيلة النساء والأطفال من خلال العنف المنزلي والعائلي، ومعاناة عمال النظافة والحراسة العاملين في مباني المكاتب وهم يرزحون تحت نير الديون وظروف العمل غير الانسانية

كشف تقرير حديث عن ازدياد ضحايا العبودية الحديثة حول العالم مع انتشار عالمي يبلغ 50 مليونًا على مستوى العالم وهو ما يمثل نموًا قدره 10 ملايين في السنوات الخمس الماضية بحسب مؤشر العبودية للعام 2023 الصادر عن منظمة Walk Free العالمية





وقدّر المؤشر ان في استراليا يعاني قرابة 40000 شخص من العبودية الحديثة ، والتي تشمل ممارسات مثل الاتجار بالبشر ، والاستغلال الجنسي ، والعمل القسري او تحت ظروف غير انسانية.





وفي اطار مكافحة هذه الانتهاكات الانسانية، أطلق مفوض مكافحة الرق في نيو ساوث ويلز NSW Anti-slavery Commissioner خطة لمكافحة ممارسات العبودية الحديثة على أمل في أن يتم تبنيها في الولايات القضائية الأسترالية الأخرى.



وتُقدَّر المفوضية أن عدد الخاضعين للعبودية الحديثة في نيو ساوث ويلز قد ارتفع إلى ما يزيد على 16400 شخص.





واعلن المفوض جيمس كوكيان ان نيو ساوث ويلز سوف تأخذ زمام المبادرة على الصعيد العالمي في التصدّي للعبودية الحديثة، مع إطلاق خطة إستراتيجية لثلاث سنوات بعنوان ’العمل معاً لتحقيق الحرية الحقيقية‘ يتم فيها تحديد خطوات ملموسة لمكافحة ارتفاع





العبودية الحديثة في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز.





وقال المفوض عن بعض الفئات التي يمكن اعتبارها خاضعة لممارسات ترقى لمستوى العبودية الحديثة "إننا نشهد استغلال ضعف حيلة النساء والأطفال من خلال العنف المنزلي والعائلي، ومعاناة عمال النظافة والحراسة العاملين في مباني المكاتب وهم يرزحون تحت نير الديون وظروف العمل غير الانسانية، والفتيات اللواتي يُجبرن على الزواج هنا في نيو ساوث ويلز أو في الخارج، وذوي الإعاقة الذين يتم استغلالهم في أماكن العمل أو في مرافق الرعاية المؤسّسية. "



ويتفق السيد جمال بابكر الذي يعمل كعامل نظافة مع وصف المفوضية لظروف عمله بأنها عبودية حديثة فيقول "وصف دقيق فالعمال يعانون معاناة شديدة وظروف العمل غير منصفة وفيها ظلم"





ويشرح بابكر وعضو نقابة United Workers التي تضم 250 الف عامل في قطاعات النظافة والامن ورعاية الطفل والضيافة أسباب تدهور ظروف العمل فيقول "هذا القطاع يشهد منافسة كبيرة والشركات تقبل بالعقود الرخيصة لانها تعرف انها ستستغل العمال"





ويضيف بابكر ان معظم العمال هم "من المهاجرين والطلاب الدوليين الذين لا يعرفون حقوقهم ويرضون بالقليل والاستغلال وهذه هي العبودية الحديثة" ويتسائل بابكر "كيف يحصل هذا الظلم في استراليا؟ كيف تكون هناك مهن مضطهدة وعمال حقوقهم مهدرة"





استمعوا الى اللقاء الكامل مع السيد جمال بابكر في الرابط الصوتي اعلاه



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