كيف تحصل على رخصة قيادة في أستراليا؟

النقاط الرئيسية: رخصة القيادة هي التصريح القانوني لقيادة السيارات في أستراليا

تحدد الولايات والأقاليم الأسترالية كيفية الحصول على رخصة القيادة، لذلك تختلف القواعد حسب الولاية

قبل أن يحصل السائق على ترخيص كامل، يجب أن يجتاز العديد من الاختبارات

قد يكون المهاجرون مؤهلين لتعديل رخصتهم الخارجية إلى رخصة أسترالية من خلال عملية مختصرة

رخصة القيادة هي التصريح الرسمي الذي يسمح لحاملها بقيادة السيارة بشكل قانوني.





في أستراليا، هناك العديد من المراحل للحصول على رخصة القيادة، ويتم تطبيق إجراءات مختلفة وفقاً لحجم ونوع السيارة التي ترغب في قيادتها.





وتختلف القواعد أيضاً بين الولايات والأقاليم، ومع ذلك، هناك العديد من أوجه التشابه عبر الولايات.





الخطوة الأولى هي تعلم قواعد الطريق، بعد ذلك، يمكنك التقدم لإجراء الاختبارات للحصول على رخصة تعلم القيادة، والتي تسمى "learner permit".





وتسمح لك رخصة تعلم القيادة بممارسة قيادة السيارة تحت الإشراف.





"في نيو ساوث ويلز، الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة تعلم القيادة هو 16 عاماً، تحتاج أيضاً إلى اجتياز اختبار للنظر واختبار للمعرفة"، يشرح لويس هيجينز ويتون، مدير النقل في نيو ساوث ويلز لاستراتيجية وسياسة السلامة على الطرق ، أن اختبار المعرفة يدور حول الوعي بقواعد الطريق، بحيث يمكنك البقاء آمناً على الطرق.



Expert driving instructors are especially trained to teach learner drivers in a stress-free environment, L Trent's Frank Tumino says. Source: Getty / Getty Images

While on your Ls, you must ensure:

يرافقك دائماً سائق يحمل رخصة قيادة كاملة full license يجلس بجانبك ويشرف عليك أثناء وجودك في السيارة

تأكد من وجود لوحة "L" على الجزء الخارجي من مركبتك

ممنوع من شرب الكحول أو تعاطي المخدرات قبل القيادة

يجب أن تلتزم بحدود السرعة المحددة

يمنع استخدام الهاتف المحمول

التقدم للحصول على ترخيص مؤقت أو اختباري Probationary License

يحمل السائقين المتعلمين رخصة تعلم القيادة لفترة محددة، اعتماداً على أعمارهم.





وقبل أن يتمكنوا من القيادة بمفردهم، يجب عليهم اجتياز اختبار قيادة عملي للحصول على رخصة "مؤقتة" أو "اختبارية"، تُعرف أيضاً باسم " probationary driver licence ".





ويوصي فرانك تومينو، مدرب القيادة الرئيسي في L Trent، أكبر مدرسة لتعليم قيادة السيارات في أستراليا، بالاستعانة بمساعدة احترافية، بالإضافة إلى مساعدة العائلة والأصدقاء، لدعم السائقين المتعلمين في اجتياز اختباراتهم.





"يمكنك أخذ بعض دروس القيادة والتأكد من أن المدرب المحترف يأخذك عبر أهم جوانب بناء أساس متين، وتعلم تقنيات القيادة الصحيحة والبناء على هذا الأساس".



The Australian graduated licensing scheme ensures novice drivers slowly build up their driving and road safety skills before they are fully licensed. Source: Getty

تعديل رخصة القيادة للمهاجرين

يمكن للمهاجرين تحويل رخصهم الخارجية إلى رخصة قيادة أسترالية للقيادة بشكل قانوني.





تقول لويز هيغينز ويتون إن العملية تختلف باختلاف عدة عوامل.





"ستعتمد الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها على البلد الذي أتيت منه، والمصدر الذي تم إصدار رخصتك فيه، ومدة الاحتفاظ بها".



إذا كنت قادماً من بلد يختلف فيه نظام الترخيص للقيادة اختلافاً كبيراً، فغالباً ما يُطلب منك إجراء اختبارات إضافية وقد تختلف هذه الاختبارات وفقاً للبلد الذي أتيت منه ونوع رخصة القيادة الذي تنوي الحصول عليها Louise Higgins Whitton, NSW Transport

في بعض الحالات، إذا كنت تحمل رخصة سارية المفعول في الخارج وترغب في تحويلها إلى رخصة أسترالية كاملة، فلن يكون لديك سوى فرصة واحدة لاجتياز اختبار القيادة العملي. إذا فشلت، فسيتم إصدار رخصة تعلم القيادة L.





يقول مارك تومينو إن الأشخاص الذين تعلموا كيفية القيادة في بلدان أخرى قد يحتاجون إلى تدريب خاص لاجتياز الاختبارات.





"بالنسبة للمهاجرين، لدينا نطاق مختلف في التدريب حيث نحتاج إلى تعلم الكثير من قواعد الطرق، نحن بحاجة إلى التركيز على كسر بعض العادات التي ربما طوروها في الخارج، حقيقة أننا نقود السيارة على الجانب الأيسر من الطريق تشكل تحدياً كبيراً في هذا البلد".



Migrants from countries with similar licensing systems to Australia can easily convert their driving permits. Those who hold overseas licenses from less regulated countries may need to undergo further examinations. Credit: Deepak Sethi/Getty Images أثناء استخدام نظام الرخصة المؤقتة الخاص بك، يمنع شرب الكحول قبل القيادة، ويجب عليك الالتزام بقيود محددة للسرعة.





وقبل أن تتمكن من التقدم إلى رخصة قيادة كاملة، قد تحتاج أيضاً إلى اجتياز اختبار المخاطر Hazard test، لإثبات أنك تدرك المخاطر المحتملة.





,على الرغم من تخفيف بعض القيود بمجرد أن تصبح سائقاً حاملاً لرخصة قيادة كاملة full licence، فلا يزال يتعين عليك اتباع جميع قواعد الطريق.





قد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات كبيرة أو تعليق الرخصة أو إلغائها.





"استراليا بلد شديد التنظيم، وهناك عقوبات شديدة على السرعة، والقيادة تحت تأثير الكحول أو غيرها"يحذر تومينو.



Police in Australia conduct frequent roadside breath tests to ensure drivers are not intoxicated. Heavy fines apply for those who flaunt road rules. Credit: wikimedia commons

برامج القيادة المتخصصة للاجئين والمهاجرين

تقدم العديد من منظمات خدمات المجتمع في جميع أنحاء أستراليا برامج قيادة مجانية أو منخفضة التكلفة مصممة خصيصاً للاجئين والمهاجرين.





Great Lakes Agency for Peace and Development أو ما يعرف بـ(GLAPD) هي واحدة من العديد من المنظمات الشعبية التي تدير برنامج دعم للسائقين المتعلمين من خلفيات متنوعة ثقافياً ولغوياً.





يقول المدير التنفيذي لـ GLAPD، إيمانويل موسوني، إنهم بدأوا تشغيل البرنامج، الذي يساعد السائقين المتعلمين على اجتياز اختباراتهم العملية، بعد أن اكتشفوا أن العديد من الأمهات المهاجرات الجدد والعازبات أصبحن يعتمدن على الآخرين في النقل، فاستعانت المنظمة بمدرب قيادة من داخل مجتمع المهاجرين للحصول على أفضل النتائج.





"يأتي البعض غير مطلعين تماماً على كيفية الإمساك بعجلة القيادة، لذلك يبدأ المدرب معهم لتعليمهم القيادة من تلك النقطة إلى نقطة الحصول على الرخصة "كما يقول.



Being a fully licensed driver offers independence and opens up job prospects. Credit: Narong Jongsirikul / EyeEm/Getty Images/EyeEm ميشلين نيانتابارا هي واحدة من الأمهات الجدد اللاتي استفدن من هذا البرنامج.





ولم تكن السيدة ميشلين قد تقود سيارتها في بلدها الأم الكونغو وكانت تخاف جدًا من الجلوس خلف عجلة القيادة، قررت أن تتعلم القيادة لأن استخدام المواصلات العامة في العمل والمهمات كانت تستغرق وقتاً طويلاً، مع وجود طفل صغير.





على الرغم من أنها تلقت دروسًا احترافية في القيادة وتم تدريبها من قبل الأصدقاء، إلا أنها فشلت في اختبارات القيادة العملية مرتين - حتى أخذت دروسًا في القيادة مع GLAPD.





تنسب نجاحها إلى مشاركة نفس الخلفية الثقافية مع مدربها، الذي ساعدها في بناء ثقتها بنفسها.





"تمكنت من فهم ما كان يقوله أكثر، كما أنه مدرب ذوخبرة جيدة جدا ".





تقول إن الحصول على رخصة القيادة قد غيّر حياتها وحياة ابنها.



الآن يمكنني الذهاب إلى أي مكان يجب أن أذهب إليه ... في السابق كان الأمر صعباً للغاية، لكن لدي الآن سيارتي الخاصة، من السهل جداً الوصول إلى العمل بسهولة، رخصة القيادة تجعل الحياة أسهل، خاصة بالنسبة للمرأة التي لديها أطفال

تشجع السيدة نيانتابارا النساء الأخريات على التغلب على خوفهن من القيادة، حيث إن إيجابيات القيادة كبيرة.





"سيكون الأمر مخيفاً للغاية في البداية، ولكن عندما تنجح، وعندما تحصل على رخصة القيادة، لا تفكر فيما حدث من قبل، لأن ذلك سغير حياتك."



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