أتشعر بضعف لغتك الإنجليزية: إليك خطوات سهلة لتعزيز مهاراتك

النقاط الرئيسية: قد تساعد التطبيقات المجانية وأدوات التعلم عبر الإنترنت على ممارسة اللغة الإنجليزية في بيئة مريحة.

يساعد برنامج اللغة الإنجليزية للمهاجرين البالغين الذي تديره الحكومة المهاجرين البالغين والوافدين لأسباب إنسانية على مهارات اللغة الإنجليزية.

تؤدي مشاهدة البرامج المترجمة، وقراءة الكتب الصوتية إلى تحسين قواعد اللغة يومًا بعد يوم.

يواجه البعض صعوبة في إتقان اللغة الإنجليزية، خاصة عندما يتعلق الأمر في فهم واستيعاب طريقة نطق الكلمات، أو استخدام بعض التعابير الأسترالية.





وهذا بالضبط ما يعانيه بعض المتحدثين الجدد للغة الإنجليزية، وفق مارسيلا أغيلار الأستاذة المتطوعة في برنامج اللغة الإنجليزية للمهاجرين البالغين (AMEP)، فعند وصول شخص في عمر كبير في السن، وأمضى فترة طويلة بعيدًا عن نظام التعليم، أو لم يتحصل على تعليم سابق، فهذا الأمر، يخلق له حاجزًا عند تعلم لغة جديدة، إضافة للتحرج من ارتكاب الأخطاء أمام الآخرين، والتي يمكن تجاوزها عبر الممارسة والتواصل.



لا يلقي الناس بالًا إذا أخطأت أثناء الحوار، فاللغة عبارة عن وسيلة تواصل والمهم هو وصول الفكرة. مارسيلا أوغيوار

دراسة اللغة الإنجليزية بشكل رسمي:

وتوضح أليسون لينون مديرة الدراسات في كلية لانغبورتس لتعليم اللغة لإنجليزية، أن الانخراط في الحياة اليومية وممارسة اللغة تعزز التعلم الذي يتلقاه المتدرب بشكل رسمي، أفضل من التعلم بطريقة عشوائية غير مؤسسة.





موضحة أن التعلم بطريقة رسمية يبني أساسًا صلبًا يعزز اللغة ، ويهيئهم بشكل جيد للحصول على الوظائف، والدراسة والاندماج لاحقًا.





وعادة ما يُطلب من بعض المهاجرين الجدد، تقديم دليل أو شهادة على إجادتهم للغة الإنجليزية.



Credit: Westend61/Getty Images/Westend61 وتعتمد الحكومة الأسترالية عند إصدار التأشيرة، على اختبارات تحديد مستوى إجادة اللغة الإنجليزية مثل: IELTS و CAE و TOEFL.





وهناك شهادات أخرى تعترف بها أستراليا، لدورات تقدمها الجامعات وTAFES والكليات الخاصة، ومراكز اللغات.





وتوضح هيستر موسترت مدرسة اللغة إنجليزية، أنه لابد من معرفة الغاية أو الهدف من وراء تقديم الطلب لتحديد نوع الشهادة أو المستوى المطلوب إجادته للغة الإنجليزية لتحديد نوع الاختبار المطلوب وفق نوع التأشيرة.





على سبيل المثال، الطلاب الراغبون بالدراسة في إحدى الجامعات الأسترالية عليهم دخول امتحانات TOEIC وIELTS، أو دورات محلية متخصصة، لمن يحمل تأشيرة طالب، إذ عليه التسجيل في مدرسة لغات وحضور صفوف الدراسة وجهًا لوجه لمدة 20 ساعة على الأقل في الأسبوع.



تقدم بعض مدارس اللغات برامج تأهيلية، لتعليم اللغة الإنجليزية قبل بدء الدراسة المتخصصة في الجامعة. وقد تم تصميم دورات أخرى تحضيرية لاختبارات الكفاءة في اللغة الإنجليزية، في حال كان المتقدمون يرغبون بتغيير التأشيرات، أو الدراسة في الجامعة فعليهم التقدم لامتحان IELTS. وهناك شهادات كامبريدج التي تطلبها دول أوروبية عدة فيما تطلب بعض الدول الآسيوية شهادة TOEIC.





برنامج اللغة الإنجليزية للمهاجرين البالغين:

يساهم برنامج تعليم اللغة الإنجليزية للمهاجرين البالغين (AMEP) الذي تديره الحكومة لأسباب إنسانية المهاجرين البالغين، والوافدين على تحسين مهاراتهم في اللغة الإنجليزية.





وكجزء من برنامج المعلم التطوعي AMEP، يتم اختيار المعلمين المناسبين لهذه الغاية، لا يقدممون دروسًا في اللغة فحسب، بل يسهمون بعقد صداقات مع الطلبة وربطهم مع بعضهم البعض، والتشجيع للخروج من العزلة بسبب حاجز اللغة، ليتفاعل المتعلم مع مجتمعه، ويستطيع الحصول على الخدمات المتوفرة.



المدرسون لا يقدمون دروسًا في اللغة فحسب، بل يسهمون بعقد صداقات مع الطلبة وربطهم مع بعضهم البعض، والتشجيع للخروج من العزلة بسبب حاجز اللغة مارسيلا

كما يمكن اختيار أماكن أخرى لتلقي خدمات تعلم الإنجليزية عبر الالتقاء في المنزل أو في المكتبة أو في مكان عام للحصول على دعم فردي.





فهناك كلية Navitas Skilled Futures ، التي يعمل لديها موظفون ثنائيو اللغة، لتحديد المؤهلين للبرنامج، عبر إجراء تقييم للحصول على معلم مؤهل يدعم الطالب في كل خطوة في مساره).



A Taiwanese woman is listening to music/a podcast/an audiobook through a pair of white headphones. Credit: Peter Berglund/Getty Images

وأفضل طريقة لتحسين اللغة الإنجليزية تأتي بالممارسة عبر طرق هي:

مشاهدة التلفاز، مع توفر الترجمة، فهذا سيساعد على الفهم والاعتياد على استيعاب اللهجة الأسترالية والتقاط التعبيرات الأسترالية الشائعة.

تحميل تطبيقات التعلم المجانية مثل Duolingo وBitsboard وOz Phonics وBook Creator.

الاستماع للكتب الصوتية، فهي تساعد على نطق وإيقاع وموسيقى اللغة أثناء تعلم القواعد.

نصائح أخرى تدعم تعزيز تعلم اللغة الإنجليزية:



الذهاب للسوبر ماركت والسوق والتفاعل مع الناس وهذه فرصة لكسر حاجز الممارسة.



تجاذب أطراف الحديث مع سائقي سيارات الأجرة وUber بدلاً من قضاء الوقت على هاتفك.



الانضمام. المشاركة في الأنشطة الجماعية والمجموعات الرياضية، والاشتراك مع اشخاص لهم نفس الهوايات.

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التعلم عبر منصات الانترنت:

استكشف أدوات التعلم المجانية عبر الإنترنت مثل تلك التي تقدمها ABC وSBS.



سيساعدك بودكاست SBS Learn English على تحسين لغتك الإنجليزية والتعرف على الثقافة الأسترالية عبر مقاطع الفيديو والنصوص والبودكاست.





معاني المصطلحات:





* (IELTS) هو نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي.





* (CAE)اختبار اللغة الإنجليزية المتقدم "كامبريدج".





* (TOEFL) اختبار اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها.



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