كيف تخطط لقرارات العام الجديد وحياة خالية من التوتر في أستراليا؟

في كل بداية للعام الجديد، يبدأ معظمنا في تحويل انتباهه إلى طرق يمكننا من خلالها تحسين حياتنا. بينما تركز القرارات غالبًا على تطوير عادات جديدة من شأنها أن تجعلنا في حالة بدنية أفضل - مثل تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة. إلا أن أهم القرارات تتسم في تقليل التوتر والوصول إلى حالة نفسية وعاطفية أفضل.





هذا العام، فكر في دمج عادات جديدة من شأنها تقليل التوتر وزيادة السعادة والرضا عن الحياة بشكل عام. وتشاركنا مدربة الحياة ديمة اسطنبولي بعض الأفكار والنصائح والخطوات العملية للبدء في هذه الرحلة.



LISTEN TO كيف تخطط لقرارات العام الجديد لحياة خالية من التوتر في أستراليا؟ 09:18 Play ما هو التوتر؟





التوتر هو استجابة جسدية شائعة وطبيعية للمواقف الصعبة أو الجديدة. الإجهاد له جوانب نفسية وجسدية. عندما تكون متوترًا، يفرز جسمك هرمونات التوتر مثل الأدرينالين. يؤدي هذا إلى تغييرات في جسمك، مما يساعدك على الاستجابة للوضع المقلق.





بينما سيشعر الجميع بالتوتر في بعض الأحيان، ستكون تجربة كل شخص مختلفة. إن معرفة ما يجعلك متوترًا وكيف تستجيب للتحديات المختلفة في الحياة سيساعدك على إدارة الفترات العصيبة.





تعتبر استجابة الجسم للضغط، طريقة مفيدة لتكيف جسمك للاستجابة للخطر. عندما تواجه نوبات من التوتر، فأنت بحاجة إلى هرمونات التوتر التي يطلقها جسمك لإبقائك متيقظًا وقادرًا على مواجهة التحديات.





يصبح التوتر مشكلة عندما يستمر لفترة طويلة، أو إذا شعرت بالإرهاق وعدم القدرة على التعامل مع وضعك. عندما يحدث هذا، فقد حان الوقت لاتخاذ خطوات لإدارة التوتر لديك للتأكد من أنك قادر على العمل بشكل جيد في العمل والمنزل.





كيف تعرف إذا كنت متوترا للغاية؟





مفتاح إدارة التوتر هو إيجاد التوازن الصحيح بين التوتر المنتج والتوتر الذي يجعلك تشعر بالإرهاق وعدم الإنتاجية.





يمكنك أيضًا البحث عن علامات التوتر الجسدية. يفرز جسمك هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول مما يؤدي إلى تسريع ضربات قلبك وتسريع تنفسك. قد تشعر بعدم الارتياح في معدتك، وقد تتوتر عضلاتك ويمكن أن تصبح بشرتك حساسة.





كل هذه علامات تدل على أن جسمك يستعد للدفاع. يجب أن تختفي هذه المشاعر بعد فترة وجيزة من انتهاء الموقف المليء بالضغوط. إذا لم تتجاوزه، فقد يكون ذلك علامة على أنك متوتر للغاية.





يكون التوتر بأثر سلبي عليك في حالة:





الشعور بالإرهاق أو عدم القدرة على التأقلم مع الوضع





الشعور "بالضيق" أو عدم القدرة على التوقف عن القلق





تغيرات في أنماط النوم والشعور بالإرهاق





تغيرات في الشهية





ردود فعل جسدية مثل الصداع وتوتر العضلات واضطراب المعدة





صعوبة في التركيز





تغيرات في المزاج أو الغضب





الانسحاب من تجمعات الأصدقاء والعائلة





الاعتماد على الكحول أو غيرها من المواد للتعامل مع التوتر





ماذا يحدث إذا لم أتعامل مع التوتر والضغط؟





من المهم ألا تترك التوتر دون إدارة لأن التوتر المزمن قد يسبب مشاكل صحية طويلة الأمد، بما في ذلك الأعراض الجسدية التالية:





التنفس





أثناء فترات التوتر، يؤدي التنفس السريع إلى إرسال المزيد من الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. إذا كنت تعاني من حساسية مثل الربو، فقد يجعل ذلك من الصعب عليك التنفس. يمكن أن يؤدي التنفس الأسرع أيضًا إلى فرط التنفس ونوبات الهلع لدى بعض الأشخاص.





ضغط الدم





يتسبب التوتر في خفقان قلبك أسرع من المعتاد حتى يتمكن من ضخ المزيد من الدم إلى أعضاء الجسم وعضلاتك. على المدى القصير، يساعد هذا جسمك على الاستجابة للتوتر، لكنه يرفع ضغط الدم أيضًا. إذا كنت تعاني من نوبات طويلة أو متكررة من التوتر، فقد يؤدي هذا ارتفاع ضغط الدم إلى مشاكل في القلب.





المعدة





عندما تكون متوترا، ينتج جسمك المزيد من الجلوكوز ليمنحك طاقة إضافية. إذا حدث هذا بشكل متكرر فقد يعرضك لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2. يفرز جسمك هرمونات الأدرينالين والكورتيزول استجابةً للتوتر، ويمكن أن يسبب لك أيضًا اضطرابًا في المعدة أو ارتجاعًا عند إنتاج الكثير من الأحماض.





الخصوبة والجنس





يؤدي العيش مع التوتر المزمن إلى الشعور بالإرهاق في عقلك وجسمك. قد يقلل هذا من رغبتك في ممارسة الجنس ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة.





العضلات





تتوتر عضلاتك من افراز هرمون الأدرينالين استعدادًا لحماية جسمك من الإصابة المحتملة. بعد حدث مقلق، تسترخي عضلاتك ويعود ضغط الدم إلى طبيعته، ولكن عندما يصبح التوتر مزمنًا، قد لا تتاح لعضلاتك فرصة للاسترخاء. هذا يمكن أن يسبب آلام الظهر والرقبة والكتف التي يمكن أن تؤدي إلى الصداع وآلام في الجسم.





المناعة





عندما تكون متوترًا، يتم تحفيز جهاز المناعة في جسمك للمساعدة في التئام الجروح أو الإصابات. إذا كنت تعاني من فترات طويلة من التوتر، فإن جهازك المناعي يصبح مرهقًا، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والمرض ويستغرق وقتًا أطول للتعافي.





الجلد والشعر





تعمل هرمونات التوتر على زيادة إنتاج الزيت مما يجعل بشرتك أكثر حساسية ودهنية وقد تتسبب بمرور الوقت في ظهور حب الشباب أو تساقط الشعر.





يمكن الاستماع إلى مدربة الحياة ديمة اسطنبولي في الرابط الصوتي المرفق أعلاه للحصول على أفكار تحد من سيطرة التوتر على أحداث حياتك اليومية.





الموارد والدعم





مكالمة الطوارئ ثلاثة أصفار (000) واطلب سيارة إسعاف.





للحصول على دعم الأزمات النفسية، اتصل بـ Lifeline 13 11 14.





للحصول على خدمة دعم Beyond Blue، اتصل على 4636 22 1300



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



