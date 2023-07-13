حسام كرم: موهبة فنية من سوريا في أستراليا تجمع بين العزف على العود والغناء

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استضاف بيت المزيكا الشاب السوري حسام كرم، الذي وصل إلى أستراليا قادمًا من سوريا قبل عامين، حاملاً معه موهبة فريدة في العزف على العود والغناء.

النقاط الرئيسية:
  • اختار حسام أن يضع قدمه الأولى في عالم الفن من خلال عزفه على آلة العود
  • يقول حسام إنه لن يتوقف أبدًا عن تحقيق حلمه في الاحتراف في عالم الفن، وأنه لا يزال في بداية الطريق
تحدث حسام عن تأثره العميق منذ صغره بعمالقة الفن العرب، مثل الراحل الكبير وديع الصافي، وقد كان هذا التأثير هو ما أشعل فيه شغفًا حقيقيًا باللون الطربي.

ولم يكن هذا الحب محصورًا فقط في قلبه، بل تجلى أيضًا في دعم والديه الذين أشعروه دومًا بدعمهما اللامحدود واهتمامهما بمسيرته الفنية، مما دفعه إلى بدء رحلته في تعلم الموسيقى.
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اختار حسام أن يضع قدمه الأولى في عالم الفن من خلال عزفه على آلة العود، وقد تدرب بجدية تحت إشراف أحد أساتذة الموسيقى الموهوبين في مدينة حمص السورية.

ومع تقدمه في مهارة العزف، شعر حسام بالرغبة في دمج صوته الملائم مع ألحان العود، وهكذا بدأت موهبته الغنائية تتجلى.

وصل حسام إلى أستراليا قبل عامين، وفي إحدى لحظات الصدفة خلال حفل رأس السنة، طُلِبَ منه فجأة أن يقدم عرضًا غنائيًا أمام الجمهور المتواجد.

وكان تأثيره على الحاضرين كبيرًا للغاية، ما جعله يفكر بجدية في استكشاف هذا المجال بشكل أكبر.

منذ ذلك الحين، قدم حسام العديد من الحفلات العامة والخاصة، وأصبح له شعبية متزايدة.

ويقول حسام إنه لن يتوقف أبدًا عن تحقيق حلمه في الاحتراف في عالم الفن، وأنه لا يزال في بداية الطريق، حيث يعتقد أن لديه الكثير ليقدمه بفضل موهبته الفريدة والمميزة.

استمعوا إلى اللقاء كاملاً في التدوين الصوتي بأعلى الصفحة.

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