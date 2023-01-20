"أناشد الاهل التدخل المبكر قبل فوات الاوان" ورشة عمل لتنمية مهارات الطفل الحركية الدقيقة

النقاط الرئيسية ورشة عمل لتطوير ونتمية المهارات الحركية الدقيقة لدى الاطفال من سن الخامسة حتى الثامنة من العمر

هناك اعتقاد خاطئ بأن هذه المهارات تتشكل بتلقائية دون الحاجة الى اي مساعدة من الاهل او المختصين

تأخر تطوير الاطفال لهذه المهارات يعتبر من احد الامور التي يعتمد عليها للتشخيص المبكر في حالات التوحد

تقام في مدينة سيدني ورشة عمل لتطوير ونتمية المهارات الحركية الدقيقة لدى الاطفال من سن الخامسة حتى الثامنة من العمر.





ويقول منظم ورشة العمل الدكتور ياسر محمد المعالج الوظيفي واخصائي التأهيل النفسي إن تنمية المهارات الحركية الدقيقة يمكن تعريفه "بالقدرة على استخدام اليدين والاصابع للقيام بأمور حياتية اساسية كالعناية الشخصية، الكتابة واللعب "





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وينبه الدكتور محمد الى ان هناك اعتقاد خاطئ بأن هذه المهارات تتشكل بتلقائية دون الحاجة الى اي مساعدة من الاهل او المختصين. واشار الدكتور محمد الى ان عدم الانتباه لتأخر الطفل في هذه المجالات "قد يؤثر سلبا على تحصيلهم الاكاديمي وتعرضهم لصعوبات عديدة"









واشار الدكتور محمد الى ان "هناك اطفال في الصف الثاني والثالث ومازال لديهم صعوبات في الكتابة والقراءة"





وتقوم المدارس، بحسب الدكتور محمد، الى مناشدة الاهل الى دعم اطفالهم عند اكتشاف تأخرهم في تكوين هذه المهارات.





وفي حديثه مع SBS Arabic24 اشار الدكتور محمد الى ان تأخر تطوير الاطفال لهذه المهارات يعتبر من احد الامور التي يعتمد عليها للتشخيص المبكر في حالات التوحد او فرط الحركة. واوضح الدكتور محمد ان هذا التأخر ليس عامل التشخيص الوحيد فهناك جوانب حسية وادراكية يجب تقييمها ايضا قبل تشخيص الطفل.









ودعا الدكتور ياسر محمد الاهل الى التنبه و"التدخل المبكر قبل فوات الاوان" لأن اهم استثمار هو ما نقدمه لتنمية وتطوير اطفالنا.





استمعوا في الرابط اعلاه الى اللقاء الكامل مع الدكتور ياسر محمد المعالج الوظيفي واخصائي التأهيل النفسي. ستقام الورشة في 24 من الشهر الجاري في مركز Mindwise Health and Wellbeing في The Flinders Centre في بانكستاون





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