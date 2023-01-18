"تسجل أستراليا ثاني أكبر عدد هجمات لأسماك القرش في العالم": كيف نحفاظ على سلامتنا من مخاطر الشواطئ الأسترالية

النقاط الرئيسية: التيارات المائية هي الخطر الأكبر على الشواطئ في أستراليا

الشواطئ الأكثر أمانا للسباحة هي الشواطئ الخاضعة للحراسة والأعلام الحمراء والصفراء تشير الى ذلك

لدى أستراليا أقوى استراتيجيات الحماية من سمك القرش في العالم

في العام الماضي، أجرت شركة أستراليا للسلامة الساحلية (SLSA) 10000عملية إنقاذ، مع نسبة عالية منها بسبب التيارات البحرية الخطرة.





ويقول شين داو، المدير العام للسلامة الساحلية في SLSA: "التيارات هي الخطر الأول على شواطئنا، وتمثل ما يقرب من ربع وفيات الغرق في جميع أنحاء أستراليا".



في العام الماضي، كان لدينا 141 حالة وفاة غرقاً على السواحل، نُسبت حوالي 36 منها إلى التيارات . شين داو، المدير العام للسلامة الساحلية في SLSA.

water at Bondi Beach Sydney Australia looking dramatic at low tide with water swirling as swimmers and surfers enjoy summer day weather Source: Moment RF / Brendan Maher/Getty Images

لماذا تعتبر التيارات خطرة؟

التيارات هي قنوات مائية قوية تتحرك في الاتجاه المعاكس للأمواج، وتدفعك بعيداً عن الشاطئ إلى عمق البحر، و يصعب اكتشافها.





عندما ترى الماء بدون الأمواج البيضاء، قد تفترض أنه المكان الأكثر أماناً للسباحة، ولكن احتمال وجود تيارات وارد جداً.



إذا وقعت في واحدة من التيارات:



حافظ على هدوئك وحافظ على طاقتك

ارفع ذراعك واطلب المساعدة

الطفو مع التيار، فقد يعيدك ذلك إلى الشاطئ الرملي

قم بالسباحة بالتوازي مع الشاطئ أو باتجاه الأمواج المتكسرة

لكن أفضل نصيحة هي السباحة في مكان آمن.



اسبح بين الأعلام الحمراء والصفراء

من المؤسف أن 76 في المئة من وفيات الغرق في العام الماضي حدثت على بعد كيلومتر واحد من خدمة إنقاذ الأرواح.





وضع في اعتبارك قدراتك الخاصة في السباحة، وحاول دائماً السباحة على شاطئ محروس بين الأعلام الحمراء والصفراء، حيث تشير الأعلام إلى منطقة آمنة يشرف عليها رجال الإنقاذ.



Always swim between the red and yellow flags. Credit: Lee Hulsman/Getty Images واسبح دائماً بوجود صديق وخصوصاً عند ركوب الأمواج.





ويمكنك تحديد الشواطئ الخاضعة للمراقبة على موقع SLSA ، كما يمكنك أيضاً العثور على نصائح الأمان بـ 100 لغة.



هل تشكل أسماك القرش تهديداً حقيقياً على شواطئنا؟

هجمات القرش هي أحداث غير شائعة ومتفرقة، ومع ذلك، تسجل أستراليا ثاني أكبر عدد من هجمات سمك القرش في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط 22 هجوم سنوياً على مدار العقد الماضي.





وتقول الدكتورة فيبي مار، مسؤولة الحفاظ على الحياة البرية في جمعية تارونجا: "لحسن الحظ، من بين كل هذه الهجمات، هناك حالة وفاة واحدة فقط في المتوسط سنوياً».





تشرف الدكتورة مار على قاعدة بيانات حوادث القرش الأسترالية التي سجلت التفاعلات بين الإنسان وسمك القرش منذ عام 1800.



زعانف تقطع سطح المحيط مع ظهور راكبي الأمواج في الخلفية عند شروق الشمس Source: iStockphoto / Philip Thurston/Getty Images/iStockphoto

لا تجد أسماك القرش البشر وجبة شهية. الدكتورة فيبي ميجر، مسؤولة الحفاظ على الحياة البرية في جمعية تارونجا للحفظ

تقول الدكتورة مار: "لا أعتقد أن لديهم القدرة المعرفية على التمييز بين الثدييات المختلفة، فمن وجهة نظر القرش، لا يهم إذا كنت إنساناً أو فقمة أو سلحفاة".





وفي الواقع، هناك عدد قليل جداً من أنواع سمك القرش البالغ عددها 400 نوع تشكل خطراً على البشر.





وهناك ثلاثة أنواع مثيرة للقلق في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا وكوينزلاند: القرش الأبيض وقرش النمر والقرش الثور. يصعب التنبؤ بوجود هذه الأنواع الثلاثة ويمكن أن تشكل خطراً على الحياة.





ويقول مارسيل جرين، قائد برامج القروش في نيو ساوث ويلز: "إنهم مثل الأطفال المراهقين في بعض النواحي، كل واحد منهم يتصرف بشكل مختلف، ولكن لدينا ما نصفه ببعض أنماط الحركة العامة".





وتنشط بعض أسماك القرش عند الفجر والغسق على سبيل المثال، لذا فإن السباحة في هذه الأوقات قد تشكل خطراً كبيراً.





وتهاجم الأنواع الأخرى من حين لآخر، خاصة إذا تم استفزازها، قد تخطو عن طريق الخطأ على سمكة قرش السجاد wobbegong ملقاة في قاع البحر، لالتي لا تعتبر خطرة نسبياً.



GOSFORD, AUSTRALIA - NOVEMBER 13: North Avoca Beach is closed after a surfer was attacked by a shark on November 13, 2017 in Gosford, Australia. (Photo by Tony Feder/Getty Images) Credit: Tony Feder/Getty Images

يجب علينا البقاء متيقظين من القروش

تمتلك أستراليا واحدة من أقوى برامج الحماية من سمك القرش لحماية رواد الشاطئ مع تقليل الضرر الذي يلحق بأسماك القرش.





حيث ستجد شواطئ ذات حاويات شبكية، ومراقبة جوية لأسماك القرش مثل المروحيات والطائرات بدون طيار، وصفارات الإنذار الشاطئية التي تشير إلى مغادرة المياه في حالة رؤية سمكة قرش.





وتُستخدم علامات القرش أيضاً لنقل موقع القرش إلى تطبيق SharkSmart في الوقت الفعلي، حيث ترسل تطبيقات SharkSmart تنبيهات أسماك القرش ومواقع الشواطئ الخاضعة للحراسة ونصائح السلامة مباشرة إلى هواتفك أو ساعاتك الذكية.





تتوفر موارد SharkSmart عبر الإنترنت في نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا وكوينزلاند، مع حملات تعليمية مماثلة في ولايات أخرى:





A member of the Surf Life Savers takes part in a Search and Rescue operation at Port Beach in North Fremantle, Western Australia, Saturday November 6. 2021. Beaches have been closed amid fears of a shark attack near Perth, with a man reported missing. (AAP Image/Richard Wainwright) NO ARCHIVING Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE تجنب السباحة عند الفجر والغس، ولا تسبح أبداً أو تمارس رياضة ركوب الأمواج بالقرب من مجموعة أسماك صغيرة، حيث سوف تدفع أسماك القرش الأسماك إلى سطح الماء حيث تتجمع وتجذب الطيور.





يقول مارسيل جرين: "الأسماك الصغيرة تجذب الأسماك الكبيرة، والأسماك الكبيرة تجذب أسماك القرش".





وكما تم تشجيع راكبي الأمواج على ارتداء أجهزة ردع سمك القرش الشخصية.



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