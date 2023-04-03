"اخترت صورة ابي الذي لم اره يومًا": كيف تلتقي شواطئ متباعدة بمعرض صور لتنقل تجارب إنسانية للمهاجرين؟

النقاط الرئيسية: انطلقت فعاليات معرض Art Exhibition Distant Shores في مساحة كارلايل للفنون في قاعة مدينة سانت كيلدا في 17 مارس وينتهي في 12 مايو 2023

يعرض هذا المعرض لوحات حالة لتادروس حنا و 4 فنانين آخرين من خلفيات متنوعة من مصر وجنوب السودان وإيران وباكستان وأفغانستان

تم تقديم المعرض من قبل مدينة بورت فيليب بالتعاون مع Space2be ، وقد تم افتتاحه رسميًا للجمهور من قبل عمدة بورت فيليبس السيد هيثر كونسولو في 23 آذار/مارس 2023

ينقل الفن التجربة الإنسانية لكل شخص وللمهاجرين قصص لا تنتهي.





تحاكي الألوان فكر ومشاعر الأشخاص بطريقة خاصة. يجمع المعرض بين التصوير الفوتوغرافي للصور الفوتوغرافية للمصورة مورجانا ماجي المقيمة في ملبورن، والصور العائلية والشهادات المكتوبة لتروي الصورة تجارب المهاجرين المتنوعة.





المعرض الذي انطلق اساسًا منذ سنة مع مبادرة ماجي، يعرض هذه السنة صورًا ولوحات للفنان تادروس حنا و 4 فنانين آخرين من خلفيات متنوعة من مصر وجنوب السودان وإيران وباكستان وأفغانستان.









استهل حنا مداخلته عبر برنامج Good Morning Australia بالإضاءة حول أهمية المعرض فيما يخص نقل الخبرة الإنسانية للمهاجر اذ يقول:



الظروف التي يمر بها الإنسان في طفولته تقرر حياته والفن ينقل التجربة الإنسانية

يقول حنّا:





"أرادت الفنانة مورجانا ماجي أن تحكي قصص المهاجرين من خلال صورة وأنا اخترت صورة أبي الطبيب الراحل الذي لم اره يومًا".





تعرف حنّا على والده الطبيب الإنساني الملهم الذي خصص عيادة للفقراء من خلال صوره، لذا اختار أن يسارك بصورة أولى له كانت صله الوصل بينه وبين أب رحل عنه. يقول حنّا:





"رأيت والدي من خلال الصور لذا أنا أرسم واعبرعن مشاعري من خلال الفن"،



الألوان والخطوط تعبر عن رحلة إنسانية والصورة حملتني للقاء والدي





يرى حنّا أن الفن هو وسيلة للعبادة ايضّا والتواصل مع الروح قائلًا:





لا يعبر عن المشاعر دائمًا بالكلام والفن أجمل وسيلة للتعبير عن الرحلة الإنسانية





هذا ويتم تقديم المعرض من قبل مدينة بورت فيليب بالتعاون مع Space2be ، وقد تم افتتاحه رسميًا للجمهور من قبل عمدة بورت فيليبس السيد هيثر كونسولو في 23 آذار/مارس 2023.





وتستمر فعاليات معرض Art Exhibition Distant Shores في مساحة كارلايل للفنون في قاعة مدينة سانت كيلدا حتى 12 أيار/مايو 2023.





كيف يؤرخ الفن المرحلة القاسية التي يمر العالم فيها وما الكلمة التي وجهها الفنان التشكيلي تادرس حنّا لله؟





الإجابة في الملّف الصوتيّ أعلاه.





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