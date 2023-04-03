"اخترت صورة ابي الذي لم اره يومًا": كيف تلتقي شواطئ متباعدة بمعرض صور لتنقل تجارب إنسانية للمهاجرين؟

Egyptian Australian artist Tadros Hanna with a photo of his late father Dr Ibrahim whom he never me.jpg

Egyptian Australian artist Tadros Hanna with a photo of his late father Dr Ibrahim whom he never met

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

انطلق معرض "شواطئ متباعدة" بمشاركة مع عدد من الفانين التشكيليين من خلفيات ثقافية متنوعة للاحتفال في ملبورن في السابع عشر من شهر آذار/مارس تزامنًا مع أسبوع الانسجام والتنوع في أستراليا لتروي الصور الفوتوغرافية قصة التراث الثقافي من منظور تجارب المهاجرين المتنوعة ومن بين المشاركين فيه الفنان التشكيلي المصري تادرس. كيف تنطق الصورة وتؤرخ التجارب الإنسانية؟

النقاط الرئيسية:
  • انطلقت فعاليات معرض Art Exhibition Distant Shores في مساحة كارلايل للفنون في قاعة مدينة سانت كيلدا في 17 مارس وينتهي في 12 مايو 2023
  • يعرض هذا المعرض لوحات حالة لتادروس حنا و 4 فنانين آخرين من خلفيات متنوعة من مصر وجنوب السودان وإيران وباكستان وأفغانستان
  • تم تقديم المعرض من قبل مدينة بورت فيليب بالتعاون مع Space2be ، وقد تم افتتاحه رسميًا للجمهور من قبل عمدة بورت فيليبس السيد هيثر كونسولو في 23 آذار/مارس 2023
ينقل الفن التجربة الإنسانية لكل شخص وللمهاجرين قصص لا تنتهي.

تحاكي الألوان فكر ومشاعر الأشخاص بطريقة خاصة. يجمع المعرض بين التصوير الفوتوغرافي للصور الفوتوغرافية للمصورة مورجانا ماجي المقيمة في ملبورن، والصور العائلية والشهادات المكتوبة لتروي الصورة تجارب المهاجرين المتنوعة.

المعرض الذي انطلق اساسًا منذ سنة مع مبادرة ماجي، يعرض هذه السنة صورًا ولوحات للفنان تادروس حنا و 4 فنانين آخرين من خلفيات متنوعة من مصر وجنوب السودان وإيران وباكستان وأفغانستان.

اقرأ المزيد:

"شكرأ أستراليا": الفنان تادرس حنّا يهدي شوارع ملبورن بيانو استغرقه الرسم عليه 300 ساعة


استهل حنا مداخلته عبر برنامج Good Morning Australia بالإضاءة حول أهمية المعرض فيما يخص نقل الخبرة الإنسانية للمهاجر اذ يقول:
الظروف التي يمر بها الإنسان في طفولته تقرر حياته والفن ينقل التجربة الإنسانية
يقول حنّا:

"أرادت الفنانة مورجانا ماجي أن تحكي قصص المهاجرين من خلال صورة وأنا اخترت صورة أبي الطبيب الراحل الذي لم اره يومًا".

تعرف حنّا على والده الطبيب الإنساني الملهم الذي خصص عيادة للفقراء من خلال صوره، لذا اختار أن يسارك بصورة أولى له كانت صله الوصل بينه وبين أب رحل عنه. يقول حنّا:

"رأيت والدي من خلال الصور لذا أنا أرسم واعبرعن مشاعري من خلال الفن"،
الألوان والخطوط تعبر عن رحلة إنسانية والصورة حملتني للقاء والدي

يرى حنّا أن الفن هو وسيلة للعبادة ايضّا والتواصل مع الروح قائلًا:

لا يعبر عن المشاعر دائمًا بالكلام والفن أجمل وسيلة للتعبير عن الرحلة الإنسانية

هذا ويتم تقديم المعرض من قبل مدينة بورت فيليب بالتعاون مع Space2be ، وقد تم افتتاحه رسميًا للجمهور من قبل عمدة بورت فيليبس السيد هيثر كونسولو في 23 آذار/مارس 2023.

وتستمر فعاليات معرض Art Exhibition Distant Shores في مساحة كارلايل للفنون في قاعة مدينة سانت كيلدا حتى 12 أيار/مايو 2023.

كيف يؤرخ الفن المرحلة القاسية التي يمر العالم فيها وما الكلمة التي وجهها الفنان التشكيلي تادرس حنّا لله؟

الإجابة في الملّف الصوتيّ أعلاه.

اقرأ المزيد:

"الثياب معلقة على الأبواب والشموع على الطاولة منذ أيام": كيف تصبح ضحكة الأطفال انقى صلاة في أحد الشعانين؟

معرض أهلًا وسهلًا في جنوب استراليا: "28 قصة تحكي روعة الضيافة العربية"

مهاجرة من لبنان إلى أستراليا: "أجاب الزعيم أجدادي، ما حاجتكم للمدرسة في البلدة، فأنا أعلّم ابني!"

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على
فيسبوك
و
تويتر
و
انستغرام.

شارك

الأكثر متابعة

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

08:28
IMG-20230402-WA0008.jpg

'لا تصدروا أحكاماً مسبقة': التوحد ليس وصمة عار ولا داعي لكتمانه عن المجتمع

2023-04-02_14-28-10.png

توقيف ايرانيتين تعرضتا لاعتداء من رجل لعدم ارتدائهما الحجاب

Victorian Premier Daniel Andrews.

رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز يصف استبعاده للصحفيين من رحلة الصين بالقرار الصائب

iSRAELI POLICE

إصابة ثلاثة إسرائيليين في هجوم بالضفة الغربية ومقتل المشتبه به

ASTON BY ELECTION Mary Doyle Labor

ماري دويل من حزب العمال تفوز في الانتخابات الفرعية كأول امرأة تشغل هذا المقعد منذ إنشائه

Peter Dutton

استطلاع للرأي يظهر تراجعاً في دعم الناخبين للائتلاف

06:58
Saed.png

طفل إماراتي في الرابعة من عمره يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. فما هي القصة؟

Latest podcast episodes

Mary Doyle wins Aston for ALP in Aston, Australia - 01 Apr 2023

ناشط في حزب العمال: "النتيجة كانت شبه محسومة والأحرار بوضع مأزوم"

MicrosoftTeams-image (8).png

"رمضان بركة ويجمع الأحباب": أسرة عربية تحتفل بلم الشمل في أول أيام الصيام بالتوقيت الشتوي لأستراليا

f2.jpg

"جائزة كانت نقطة انطلاقي": حكاية نجاح كوميدي لبناني في أستراليا

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 03/04/2023